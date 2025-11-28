Adventi programkalendárium: 24 különleges program Budapesten 2025-ben a téli kikapcsolódáshoz

Elérkeztünk az év legvarázslatosabb időszakához, Budapest pedig pontosan olyan, mint egy adventi kalendárium: izgalmas, kincsekkel teli, és mindig tud újat mutatni! Nyitogassuk hát együtt a képzeletbeli ablakocskákat, melyek mögött csodás élmények lapulnak – az adventi készülődés jegyében december 1. és 24. között minden napra ajánlunk nektek egy téli programot a fővárosban.

December 1. – Adventi vásár a Bazilikánál

Immár hagyomány, hogy az év végéhez közeledve megnyitja kapuit Európa legszebb karácsonyi vására a Bazilikánál, és kezdetét veszi a nagybetűs ünnep a Szent István téren. Lesz minden, amire csak a szívünk vágyhat decemberben: kézműves portékák, autentikus téli ízek, monumentális adventi koszorú, csodás fényfestés, betlehemi jászol, mesés dallamok, ünnepváró programok sokasága, azaz valóságos adventi forgatag, ameddig csak a szem ellát.

December 2. – Hangulatos vacsora

Végre terítékre kerültek az ünnep legfinomabb ízei, és gazdag levesek, omlós fogások, majd édes nyalánkságok köszönnek vissza a tányérokról. A pompás falatokhoz persze különleges miliő is dukál – ha különleges ízekre és egy kis kikapcsolódásra vágytok, nézzétek meg, milyen ajánlatokkal készültek a főváros szebbnél szebb éttermei az ünnepi időszakra!

December 3. – Jóga a Ligetben

Mi más is támogatná jobban az ünnepi lelassulást, mint a legpihentetőbb mozgásforma! A nagy sikerű Jóga a Ligetben sorozat decemberben három alkalommal is remek alkalmat biztosít arra, hogy megajándékozhassátok magatokat egy kis énidővel. December 3-án zenés flow jóga, 10-én dinamikus jóga és nyújtás, 17-én pedig stresszoldó jóga várja a testi-lelki feltöltődés után áhítozókat a Városliget Látogatóközpontban.

December 4. – Fényvillamos

2025-ben is beragyogják Budapestet az ünnepi díszbe öltözött járművek, hogy elhozzák a fővárosiak számára a karácsonyi hangulatot. A fényflotta idén sem csak fényvillamosokból áll, hiszen a hegyek közé is felkapaszkodhattok a fényárban úszó fogaskerekűvel, vagy ringatózhattok a Dunán a varázslatos fényhajón.

December 5. – Bio Mikulás piactér

December 5-én és 6-án az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ interaktív játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és bio finomságokkal telik meg: a Bio Mikulás játékosan mutatja meg kicsiknek és nagyoknak, milyen izgalmas és finom is lehet az egészséges, környezettudatos életmód.

December 6. – Mikulás az Állatkertben

A nagyszakállú hosszú útja során a Fővárosi Állat- és Növénykertet is útba ejti, hogy mosolyt csaljon az apróságok arcára. Lesz kézműves foglalkozás, dámszarvas-etetés, na meg persze nagy találkozások a télapóval – a programokon szeretettel várnak mindenkit, aki belépőjegyet vált aznap az Állatkertbe.

December 7. – Green Market karácsonyi vásár a Klauzál téri vásárcsarnokban

Budapest egyik legnépszerűbb fedett karácsonyi vására idén is csodaszép ajándékokkal, kézműves portékákkal, vintage ruhadarabokkal, újrahasznosítható holmikkal, gasztrokülönlegességekkel, workshopokkal és még sok más ünnepi kinccsel hozza el a karácsony szellemét a Klauzál téri vásárcsarnokba. Jó hír, hogy a Green Market december 7-én és 14-én is megnyitja kapuit – és hogy adventi dallamokból sem lesz hiány!

December 8. – Holiday a Bem Moziban

Végre itt a december, amikor is lelkiismeret-furdalás nélkül lehet megnézni a létező összes karácsonyi filmet. Ha kivételesen nem az otthon melegében ejtenétek meg a kötelező éves Holiday-estet, akkor december 8-án a Bem Moziban a helyetek.

December 9. – Forrócsoki-túra

Nincs is jobb a hideg hétköznapokon, mint egy-egy bögre mennyeien krémes lélekmelengetővel kényeztetni magunkat. Szerencsére Budapest tele van jobbnál jobb forrócsoki-lelőhelyekkel: kerekedjetek hát fel és próbáljátok ki őket – az endorfinlöket garantált!

December 10. – Városháza Téli Élménypark

Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulója alkalmából számos aktivitásra kerül sor a fővárosban – többek között idén is megrendezik a hagyományos karácsonyi vásárt a Városháza parkban, és egy takaros jégkoripálya is vár a belvárosi ünnepi forgatag kellős közepén. Ha karácsonyi hangulatban suhannátok egy jót, aligha lehet elképzelni jobb választást! A pálya egészen január 31-ig vár kicsiket és nagyokat.

December 11. – Lazítás egy igluban

Télen sem muszáj lemondani a szabadtéri élményekről – Budapesten ugyanis egyre több helyen bukkannak fel hangulatos igluk, ahol nyugodtan élvezhetitek a hidegebb hónapok varázsát anélkül, hogy dideregnétek. Bújjatok hát el a fagyos szelek elől a kellemesen meleg kis buborékokban!

December 12. – Vegán szaloncukor workshop a Franziskában

A Franziskának hála idén is rendhagyó köntösbe csomagolhatjátok a karácsonyi desszertikont: ezúttal narancsos–mandulakrémes, kardamomos, pörkölt mandulába forgatott, valamint törökmogyorós–csokoládés, tonkababos, aszalt áfonyás, pörkölt kókuszpehelybe forgatott szaloncukor-remekek kerülhet ki a kezetek alól, december 12-én és 19-én a cukrászok segítségével.

December 13. – Advent Óbudán

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata december 23-ig vár a kerület szívében, ahol a Fő téren élvezhetitek a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el – sőt, két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben!

December 14. – Téli tánc

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes december 14-i Téli tánc című előadásán elfeledett ünnepi hagyományaink, szokásaink élednek újjá a színpadon. A téli ünnepkörről szóló táncesten a szürettől a farsangig tartó időszak tradíciói, illetve a néptánc és a népzene kerül a középpontba a Várkert Bazárban.

December 15. – Varázsvilág a Lumina Parkban

Idén is megnyitotta kapuit a Lumina Park, a Margitszigeten, a Palatinus fürdő csaknem 10 hektárján több mint 150 fényinstalláció várja a család apraja-nagyját. Az egyedülálló téli attrakció ezúttal Varázsvilágként ejti ámulatba a kíváncsi szemeket – az élményt pedig hangulatos dallamok teszik teljessé.

December 16. – Karácsonyi vászontáska díszítés kürtőskaláccsal és forralt borral

Az Oh My Green kuckózós workshopja szuper alkalmat biztosít, hogy megcsillogtassátok kreatív vénátokat és lazítsatok egyet az utolsó karácsonyi hajrá előtt. Az eseményen karácsonyi mintákkal varázsolhatjátok igazán egyedivé a vászontáskátokat, az alkotás előtt pedig vezetett relaxáció, közben forralt bor, meleg tea és mini kürtőskalács-kóstoló gondoskodik a meghitt hangulatról.

December 17. – Fondue-party a Pavillon de Paris-nál

A Pavillon de Paris-nál decemberben minden szerdán, csütörtökön és vasárnap a fondue kapja a főszerepet. A hangulat romantikusan franciás, az ízvilág pedig jólesően meleg és krémesen lágy – engedjetek hát a csábításnak, kényeztessétek ízlelőbimbóitokat a legtéliesebb csemegével!

December 18. – Jégfürdőzés a Lukácsban

Jégfürdőzni a hideg hónapok alatt is érdemes, sőt: ilyenkor van talán a legnagyobb szükségünk a dermesztő tevékenység jótékony hatásaira. A Lukács Fürdőben minden szerdán, csütörtökön és pénteken lehetőség nyílik arra, hogy a nap végén kilépjetek a komfortzónátokból és támogató közegben mártózzatok meg a 6 fokos vízben. Aggodalomra semmi ok, a merülést légzőgyakorlat előzi meg, hogy biztosan megőrizhessétek a hidegvéreteket!

December 19. – Ronda Pulcsik & Finom Borok

Elérkezett az idő, amikor a karácsonyi asztalra szánt finom borok mellé elővesszük legcsúnyább karácsonyi pulcsijainkat – a főpróbát pedig december 19-én az Otthonkában ejthetjük meg, ahol az össznépi performansz egy korlátlan, kötetlen, sétáló borkóstoló keretében, hangulatos zene mellett valósul meg.

December 20. – Ünnepi nosztalgiautazás egy Ikaruson

A Közlekedési Múzeum Mozgó Múzeum programjának hála idén decemberben és 2026 januárjában teljes fokozatra kapcsol a retró-mánia Budapesten, hiszen hétvégente két teljes körűen restaurált Ikarus fedélzetén szelhetjük az utakat. A „gördülő legendák” a Verona angyalai utcai megállóból indulnak, a nosztalgiautazásra menetjegyek kizárólag online, elővételben válthatók.

December 21. – Klasszikus karácsony a Danubia Zenekarral

Immár hagyomány, hogy a Danubia Zenekar karácsonyi koncerttel koronázza meg az ünnepi készülődést – ezúttal pedig a gyerekeké a főszerep. December 21-én két alkalommal is összegyűlnek a jövő legfényesebb csillagai, hogy a zenekarral karöltve színes műsorral kápráztassák el a nagyérdeműt. A Budapest Kongresszusi Központban aznap Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala és a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak.

December 22. – Reszkessetek, betörők! koncert

Nincs karácsony Kevin nélkül – na meg persze zene nélkül. A Reszkessetek, betörők! örökzöld jeleneteit december 22-én a Papp László Sportarénában tekinthetitek meg, közben pedig John Williams két Oscar-díjra is jelölt dallamai a Hungarian Studio Orchestra előadásában csendülnek fel.

December 23. – Ünnepváró séta

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalom a Sétaműhely sétáján megismerni, milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

December 24. – Az ország karácsonyfája

A 2025-ös adventi időszak alatt is ott tündököl az ország karácsonyfája a Kossuth téren, amit minden évben fotópályázat alapján választanak ki, majd csodásan feldíszítve állítanak fel a város szívében. Az ország karácsonyfája idén Ibrányból érkezett Budapestre, a 40 esztendős fa magassága pedig nem kevesebb, mint 23 méter. Az ünnepi attrakciót napnyugta után érdemes célba venni, hiszen a csodás fa, a kivilágított Parlament és a háttérben felsejlő budai Vár együttese igazán elképesztő látványt nyújt.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Kiemelt kép forrása: Valeria Boltneva/Pexels