5 ínycsiklandó ünnepi ajánlat, ami igazán tökéletessé varázsolja az adventi estéket

Az év végéhez közeledve terítékre kerülnek az ünnep legfinomabb ízei, és gazdag levesek, omlós fogások, majd édes nyalánkságok köszönnek vissza a tányérokról. A pompás falatokhoz persze különleges miliő is dukál – csemegézzetek hát hangulatos fényekben ragyogó éttermek szezonális ajánlataiból!

Spoon The Boat

A Spoon The Boat fedélzetén decemberben minden este valóságos ünnep: a Lánchíd lábánál horgonyzó hajóétterem újragondolt ünnepi finomságokkal és szilveszteri vacsorával nyűgözi le vendégeit az év végéhez közeledve. A Duna tükrén visszacsillanó fényekben és a budai vár látványában gyönyörködve végérvényesen szerelembe esünk Budapesttel, miközben ízlelőbimbóinkat korhelyleves, lencsefőzelék és mini töltött káposzta ejti rabul. Az évet a Spoon szilveszteri vacsoráján élő zenével, ünnepi műsorral, sok-sok buborékkal, háttérben a főváros lélegzetállító panorámájával zárhatjuk igazán stílusosan!

1052 Budapest, Vigadó tér (3-as kikötő) | Weboldal

Puli és Juhász

A Puli és Juhász az ünnepek idején is a magyar vidék legfinomabb ízeivel és otthonosan vidám hangulattal vár Budapest szívében. A pesti csárda adventi kínálatában olyan különlegességek kaptak helyet, mint a savanyított zöldségekkel tálalt mangalica-rilette, mely krémes, telt ízével azonnal meghitt hangulatba ringat. A szezonális fogások közül nem hiányozhat a rántott pontyfilé sem: frissen sült, ropogós bundája és omlós, tiszta ízű húsa minden falatban elhozza a karácsonyt! Mindkettő igazi ínyenc élmény, mely egyszerre ünnepi, otthonos és különleges – pont, ahogy azt a Puliban már megszokhattuk.

1074 Budapest, Dob utca 19. | Weboldal

Bobo Restaurant

Karácsonyi ruhába öltözött a Haris Park, és vele együtt a Bobo Restaurant is. Az elegánsan bohókás étterem szűkített menüvel készül az ünnepre, úgy, ahogy azt már megszokhattuk: hagyományos módon, mégis egy csipet újítással. A legjobb, hogy a mennyei falatokat akár otthonunkba is varázsolhatjuk, hiszen a szegedi halászlé, a kocsonya, a kacsamáj paté, a töltött káposzta, az ellenállhatatlan desszertkülönlegesség, a pisztáciás-meggyes bejgli és a többi ünnepi finomság elvitelre is kérhető. Ha pedig a tökéletes téli rendezvényhelyszínről van szó, a Bobo impozáns belső terei önmagukért beszélnek.

1022 Budapest, Marczibányi tér 6-7. | Weboldal

Jardinette

Izgalmas ritmusok, mennyei fogások és exkluzív koktélok költöznek Buda legpompásabb kertecskéjébe idén decemberben. A Jardinette-ben már 14-én kezdetét veszi az ünnep: az egyedülálló zenei ínyencségekről aznap a Budapest Bár két tagja gondoskodik, az estet rumpuncs és flódni koronázza meg. December 28-án fergeteges Gatsby-party repít vissza a ’20-as évekbe, szemkápráztató versenytánc- és koktélbemutatóval, jelmezversennyel, na meg persze tombolával. Az évet Swing&Pop szilveszteri bulin zárhatjuk, ahol 6-fogásos vacsora és a legmenőbb slágerek várnak az idén 25 éves gasztrofavoritnak hála. A Jardinette ráadásul a karácsonyi elviteles ételek egyik specialistája!

1112 Budapest, Németvölgyi út 136. | Weboldal

Time Out Market

Budapest újdonsült gasztronómia és kulturális csillaga ezúttal ünnepi menüvel és kihagyhatatlan programokkal várja a látogatókat. A Time Out Market decemberben hétről hétre elhozza a legizgalmasabb koncerteket, előadásokat és kreatív élményeket, fókuszban Budapest tehetségeivel. És hogy mi is vár ránk az év utolsó hónapjában? Szórakoztató Mikulás-nap, minden kedden exkluzív aszúkóstoló, pop-up karácsonyi vásár, izgalmas pezsgőkurzus, a város egyik legnagyobb szilveszteri eseménye, és természetesen a karácsony varázslatos fényei – vagyis a tökéletes ünnepi hangulat a belváros szívében.

1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1. | Weboldal

