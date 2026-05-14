Ingyenes programokkal és magyaros ízekkel pezsdül fel a Duna-part ikonikus kerthelyisége

Ahogy közelednek a napsütötte hónapok, úgy válik évről évre a Római-part egyik legpezsgőbb találkozóhelyévé az Evezős Sörkert. Idén is számos ingyenes programon vehetnek részt náluk a családok, baráti társaságok – az élmények mellett pedig mennyei fogások és a Duna-part hamisítatlan látványa is vár rájuk.

Májusban egymást követik az ingyenes, egész napos kikapcsolódást ígérő programok: a hónap egyik első kiemelt eseménye 24-én érkezik, mely során animátoros gyerekprogram nyűgözi le a legkisebbeket. Míg ők a játszósarokban szórakoznak, a családbarát környezetnek hála szüleik a teraszon lazíthatnak, és belekóstolhatnak a Duna-parti hangulatba.

Május 29-én már az esti pezsgés kerül előtérbe, és DJ Dominique hozza el a nyárias hangulatot a Rómaira. A zene, a terasz fényei és az esti nyüzsgés – tökéletes hétzáró programnak ígérkezik!

Másnap, május 30-án gyerekek és a felnőttek együtt kapcsolódhatnak ki a vidám délelőtt során: egy könnyed, játékos bábszínházi előadás, a Mesemalac története gondoskodik a kikapcsolódásról. A programsorozat június 7-én folytatódik a Party Dance Band koncertjével, amely lendületes élőzenével és igazi nyári hangulattal tölti meg az estet.

Ezeken a fix koncerteken kívül ráadásul minden hétvégén zenés ebéd van, 13 élőzenével.

Vízparti finomságok a hamisítatlan Evezős-élményhez

Az élményeket ráadásul ínycsiklandó fogások koronázzák meg: a klasszikus kedvencek mellett az Evezősben egyre hangsúlyosabb szerepet kap a street food vonal. Az idei szezonban a hekk, a hamburger, a halászlé vagy a palacsinta mellett jalapenós sajtgolyó, garnélanyárs és baconös smash burgerek is helyet kaptak a kínálatban – a magyaros konyha hangulata modern, lazább nyári étkezésekben köszön vissza.

Sokan térnek be hozzájuk egy biciklitúra után, mások kutyás séta közben állnak meg egy hideg italra vagy egy gyors vacsorára – az Evezős Sörkertnél mindenkit szeretettel várnak. A frissen csapolt sörök, a gyümölcsös hűsítők, a limonádék és a szörpök jól illenek a hosszú estékhez: ne csodálkozzatok, ha órákig beszélgettek majd a vízpart mellett!

Az Evezős Sörkert egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy egyszerre tud családbarát, kötetlen és pezsgő lenni: délután gyerekzsivaj tölti meg a kerthelyiséget, este pedig a zene és a terasz fényei hozzák el a nyár ritmusát.

Jóval több egy egyszerű vacsorahelynél – olyan közösségi tér a Római-parton, ahol egy ebéd, egy koncert vagy egy spontán esti találkozó is könnyen emlékezetes élménnyé válhat.

Evezős Sörkert 1031 Budapest, Római-part 34.

