Hatalmas teraszok, hűsítő italok, és olyan harmónia, melyet nem sok helyen tapasztalhattok meg a fővárosban: összegyűjtöttük nektek azokat a gasztrohelyeket, melyeknél nemcsak finomságokra, de még páratlan nyugalomra is lelhettek. Íme, négy kerthelyiség Budapesten, mely zöld oázisként várja az ínyenceket!

Pavilon Bár

A Petőfi híd lábánál, a Nehru part lombkoronái alatt megbúvó Pavilon Bár május 1-től újra megnyitja kapuit: az árnyékos, fás terasz idén még több növénnyel gazdagodik, így igazi zöld oázis várja a város zajától menekülni, kikapcsolódni vágyókat. Itt minden adott a gondtalan lazuláshoz: kézműves sörök, remek koktélok és gyümölcsös limonádék széles választéka csábít a Duna-partra koccintani és hosszú, nyáresti beszélgetéseket folytatni. Hétvégente még DJ-k is gondoskodnak majd a kiváló hangulatról, így kellemes, elektronikus zenei aláfestésre élvezhetjük a partszakasz gyönyörű naplementéjét.

1093 Budapest, Nehru part | Facebook

Stifler Garden

Zugló szívében, a Stifler Gardenben pont olyan érzésünk támad, mintha egy pillanatra lehalkították volna a város zaját. Napsütötte, tágas terasz, burjánzó növények és otthonos hangulat gondoskodik róla, hogy kiszakadhassunk a rohanó hétköznapokból – na meg gasztrokalandra csábító finomságok. A kínálatban a ropogós csirkeszárnytól a kézműves, házi készítésű hamburgereken át a friss, izgalmas vegetáriánus opciókig minden megtalálható. Az Aréna közelsége miatt koncertek előtt vagy után is jó választás – a belső terek pedig privát rendezvényekre is bérelhetők, baráti és céges alkalmakra egyaránt.

1143 Budapest, Stefánia út 1. | Weboldal

VakVarjú Beach Bistro

A BudaParton, a Kopaszi-gátnál, a Duna partján nyújt zöldellő menedéket a VakVarjú Beach Bistro, a természet nyugalmával és különleges atmoszférával. Látványkonyha és gondosan összeállított, hazai alapanyagokra építő étlap vár a vendégekre: a hangulatos teraszon ücsörögve lágy szellő hozza a frissen sült hekk és grillételek illatát, miközben frissen csapolt jéghideg sör, színes koktélok és friss limonádék is gondoskodnak a hamisítatlan strandhangulatról. Laza miliő, ahol egy csapásra megfeledkezünk a városi nyüzsgésről – a legénység már alig várja, hogy a VakVarjú Beach Bistrót idén is felfedezzük!

1117 Budapest, Kopaszi-gát 2. | Weboldal

Este11

A Feneketlen-tó közvetlen szomszédságában, árnyas fák alatt bújik meg az Este11 kerthelyisége, mely idén május 1-jén immár ötödik szezonját kezdi meg. A fákat hangulatos fények díszítik, a miliő laza, így az Este11 csendes-beszélgetős délutáni találkozóra és esti táncra egyaránt alkalmas. A bárpultnál klasszikus és signature hűsítőket rendelhetünk, ha pedig harapnánk valamit, a Digó Pizza csapata csillapítja éhségünk. Ha ez még nem lenne elég, ahogy hosszabbodnak a nappalok és melegednek az éjszakák, zenei programok, budapesti underground DJ-k és gasztroesemények is a gesztenyefák alá csalogatnak majd.

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal

