4 kerthelyiség Budapesten, ahol fantasztikus gasztrokalandok várnak idén

Hatalmas teraszok, hűsítő italok, és olyan harmónia, melyet nem sok helyen tapasztalhattok meg a fővárosban: összegyűjtöttük nektek azokat a gasztrohelyeket, melyeknél nemcsak finomságokra, de még páratlan nyugalomra is lelhettek. Íme, négy kerthelyiség Budapesten, mely zöld oázisként várja az ínyenceket!

Pavilon Bár

A Petőfi híd lábánál, a Nehru part lombkoronái alatt megbúvó Pavilon Bár május 1-től újra megnyitja kapuit: az árnyékos, fás terasz idén még több növénnyel gazdagodik, így igazi zöld oázis várja a város zajától menekülni, kikapcsolódni vágyókat. Itt minden adott a gondtalan lazuláshoz: kézműves sörök, remek koktélok és gyümölcsös limonádék széles választéka csábít a Duna-partra koccintani és hosszú, nyáresti beszélgetéseket folytatni. Hétvégente még DJ-k is gondoskodnak majd a kiváló hangulatról, így kellemes, elektronikus zenei aláfestésre élvezhetjük a partszakasz gyönyörű naplementéjét.

1093 Budapest, Nehru part | Facebook

Fotó: Pavilon Bár

Stifler Garden

Zugló szívében, a Stifler Gardenben pont olyan érzésünk támad, mintha egy pillanatra lehalkították volna a város zaját. Napsütötte, tágas terasz, burjánzó növények és otthonos hangulat gondoskodik róla, hogy kiszakadhassunk a rohanó hétköznapokból – na meg gasztrokalandra csábító finomságok. A kínálatban a ropogós csirkeszárnytól a kézműves, házi készítésű hamburgereken át a friss, izgalmas vegetáriánus opciókig minden megtalálható. Az Aréna közelsége miatt koncertek előtt vagy után is jó választás – a belső terek pedig privát rendezvényekre is bérelhetők, baráti és céges alkalmakra egyaránt.

1143 Budapest, Stefánia út 1. | Weboldal

Fotó: Hello Vendég Csoport

VakVarjú Beach Bistro

A BudaParton, a Kopaszi-gátnál, a Duna partján nyújt zöldellő menedéket a VakVarjú Beach Bistro, a természet nyugalmával és különleges atmoszférával. Látványkonyha és gondosan összeállított, hazai alapanyagokra építő étlap vár a vendégekre: a hangulatos teraszon ücsörögve lágy szellő hozza a frissen sült hekk és grillételek illatát, miközben frissen csapolt jéghideg sör, színes koktélok és friss limonádék is gondoskodnak a hamisítatlan strandhangulatról. Laza miliő, ahol egy csapásra megfeledkezünk a városi nyüzsgésről – a legénység már alig várja, hogy a VakVarjú Beach Bistrót idén is felfedezzük!

1117 Budapest, Kopaszi-gát 2. | Weboldal

Fotó: VakVarjú Beach Bistro

Este11

A Feneketlen-tó közvetlen szomszédságában, árnyas fák alatt bújik meg az Este11 kerthelyisége, mely idén május 1-jén immár ötödik szezonját kezdi meg. A fákat hangulatos fények díszítik, a miliő laza, így az Este11 csendes-beszélgetős délutáni találkozóra és esti táncra egyaránt alkalmas. A bárpultnál klasszikus és signature hűsítőket rendelhetünk, ha pedig harapnánk valamit, a Digó Pizza csapata csillapítja éhségünk. Ha ez még nem lenne elég, ahogy hosszabbodnak a nappalok és melegednek az éjszakák, zenei programok, budapesti underground DJ-k és gasztroesemények is a gesztenyefák alá csalogatnak majd.

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal

Fotó: Este11

Kihagyhatatlan gasztrokalandok napsütéses időre:

Bakancslistás gasztrohelyek Budapesten, melyek idén tavasszal nagy kedvenceid lesznek
Bakancslistás gasztrohelyek Budapesten, melyek idén tavasszal nagy kedvenceid lesznek

Bakancslistás helyszínek Budapesten, ahol nemcsak finom ízek, de még különleges hangulat is várja a vendégeket.

Funzine Funzine