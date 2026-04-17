Bakancslistás gasztrohelyek Budapesten, melyek idén tavasszal nagy kedvenceid lesznek

Budapestnél aligha akad jobb úti cél, ha mennyei ízekre és pompás hangulatra vágytok – az alábbi két ikonikus gasztrohely pedig egyik bakancslistáról sem hiányozhat idén.

Ízutazás a Duna felett: Spoon the Boat

Budapest szívében, a Duna felett található egy pont, amely helyiek és turisták bakancslistáján is igazán előkelő helyet foglal el. A Spoon the Boat jóval több, mint egy étterem: egy különleges hangulatú fedélzet, ahol a folyóparti panoráma és a városi fények adják a vacsora díszletét.

A magyar és nemzetközi ízekből inspirálódó bisztrókonyha és a Budapest ihlette desszertek – melyek közt „Dunakavics” és „2-es villamos” fantázianévre keresztelt is szerepel – együtt teszik teljessé a víz feletti gasztronómiai élményt.

Az esti órákban a kivilágított Lánchíd és a budai Vár látványa tovább erősíti a hangulatot, miközben a vendégek a hullámoktól egy karnyújtásnyira kapcsolódhatnak ki. Itt a városi pezsgés és a kifinomult vendéglátás találkozása minden alkalmat emlékezetessé tesz – legyen szó baráti találkozásról vagy egy kettesben eltöltött estéről.

A Spoon the Boat kihagyhatatlan állomás mindazoknak, akik a főváros felejthetetlen kilátását a Duna lágy ölelésében szeretnék átélni: a panoráma és az ízek harmóniája garantáltan újra és újra szerelembe ejti a látogatókat Budapesttel.

1052 Budapest, Vigadó tér, 3-as kikötő | Weboldal

A kávéházi hangulatért: Centrál Grand Cafe & Bar

A Centrál Grand Cafe & Bar nem véletlenül Budapest egyik legismertebb kávéháza: itt a vendégek a kávé mellett hamisítatlan budapesti élményben is részesülnek.

A Centrál hangulata már önmagában is különleges: a tágas, elegáns nagykávéházi tér, a csillárok, a tükrök és a márványasztalok mind azt a klasszikus, századfordulós világot idézik, melyet ma már kevés helyen lehet átélni. Ezzel egyidőben modern és élő – olyan hely, ahol jó lelassulni és egyszerűen csak jelen lenni.

Gasztronómiai szempontból is kiemelkedő – a vendégeket egész napos brunchkínálat, gazdag Eggs Benedict-választék, magyar és nemzetközi fogások, valamint különleges cappuccino-szelekció várja. Itt tényleg nincs olyan, hogy „rossz időpont”, hiszen reggel, délben és este is ugyanolyan jó élményeket okoz.

Az élő zene, mely finoman kíséri az étkezést és a beszélgetéseket, még különlegesebbé teszi a hangulatot, jó időben pedig a Centrál terasza is várja a vendégeket, hogy a belváros hangulatát még közelebbről átélhessék. Nem hiába mondják, hogy a Centrálnak minden gasztrobakancslistán ott a helye – nem csak egy kávéház, hanem egy városi élmény is, melyet egyszer mindenkinek át kell élnie.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

