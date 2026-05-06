Nobel-díjas irodalom költözik Budapest fényűző kávéházának falai közé

Példátlan kulturális programot indít a belváros szívében található Centrál Grand Café, amely a magyar irodalom két Nobel-díjas alkotójára, Kertész Imrére és Krasznahorkai Lászlóra épít. A történelmi kávéház újítása kapcsán természetesen az alkalomhoz illő gasztronómiai kikacsintások sem maradhatnak el.

A Centrál Grand Café irodalmi jelentőségét senkinek sem kell bemutatni: a gyönyörű kávéház 1887 óta része Budapest kulturális életének, és történetében a Nyugat nemzedéke meghatározó szerepet játszott.

Ahol a kultúra nem dekoráció

A Centrál Grand Café szerint a hagyományt nem őrizni kell, hanem használni, így a helyszín a költészet napjához kapcsolódva, újranyitásának negyedik évfordulóján az Eventrend Grouppal karöltve azt a közeget idézi meg, ahol a magyar irodalom megszületett: a beszélgetések, viták és inspirációk kávéházi terét.

Mindezekbe pedig a szépirodalom iránt talán kevésbé elkötelezett fiatalokat is bevonják egy CSR program keretében, ahol a diákok 45 perces, ingyenes élményórákon ismerkedhetnek meg Nobel-díjas íróink életművével. Kőrösy Zoltán és Nagy Gábor, az Eventrend Group alapító társtulajdonosai kiemelték, hogy a cégcsoport szem előtt tartja a társadalmi felelősségvállalást, ezért döntöttek úgy, hogy díjmentes különórákat biztosítanak a tanulók számára, amik közelebbivé, megismerhetőbbé teszik számukra a szépirodalmat.

A középiskolás csoportok Lukács Zsolt rádiós műsorvezető előadásában mélyülhetnek el Krasznahorkai László és Kertész Imre világában a történelmi kávézó falain belül. A 2026 szeptemberében induló programsorozat tanítási heteken, minden második kedden délelőtt zajlik a kávéház emeletén, két időpontban.

A cél természetesen nem az oktatás helyettesítése, hanem annak megerősítése egy olyan térben, ahol az irodalom természetes közegébe kerül vissza, így a tanulók nem kötelező tananyag, hanem tapasztalat útján ismerkedhetnek meg a két szerzővel, ami által sokkal személyesebbé és maradandóbbá válik a befogadás élménye.

Egy csoport létszáma legfeljebb 30 fő, de kisebb osztályok esetén összevonásra is van lehetőség. Az interaktív előadás részeként minden résztvevőt frissen sült házi pogácsával és ásványvízzel várnak – természetesen díjmentes formában.

Az élményóra azonban nem ér véget az előadással: a diákok megtekinthetik a két író tiszteletére készült életműasztalt is, amelyhez bizony még időnként maga Krasznahorkai is leül látogatásai alkalmával.

A Krasznahorkai László tiszteletére készült életműasztal, rajta az író ihlette süteménnyel

A Centrál ezzel párhuzamosan továbbviszi egyik legsikeresebb programját, a Centrál Irodalmi Zsúrt is: a két program egymás mellett futva, de térben elkülönülve lesz megtartva.

Ízek, melyek megérdemelnék a Nobel-díjat

A Nobel-díjas tematika természetesen a gasztronómiában is megjelenik. A kávéház új desszertjei ugyanis megszólalásig hasonlítanak a díjátadó vacsorákon tálalt süteményekhez: a mascarponés vadmálna Krasznahorkai László, a vaníliás körte pedig Kertész Imre előtt tiszteleg.

A Takács Judit patisserie séf vezette cukrászcsapat arra is figyelt, hogy az édességek mind ízben, mind külalakra kapjanak egy-egy érdekes csavart. Bár a meglepetést semmiképp sem szeretnénk elrontani, annyit talán mégis elárulhatunk, hogy ilyen különleges tálalást nemcsak Magyarországon, de az egész világon nem tapasztaltunk még.

Kertész Imre életműasztala és az előtte tisztelgő vaníliás körte

Emellett a megújuló étlapon a klasszikus magyar fogások kortárs értelmezései is helyt kapnak a gulyás három változatától a shakshuka menüsorig, melyek mindegyike vegán verzióban is elérhető.

A vegetáriánus vendégek számára legalább ennyire jó választás lehet a zöldalmás-céklás bulgurral kísért grillezett kecskesajt, míg a húst fogyasztóknak a rozmaringos grapefruitkrémmel nyakon öntött lazacsteaket ajánljuk.

Feltétlen próbáljátok ki a créme brulée-kollekciót, ahol a jól ismert desszert mellett palacsinta és kávé formájában is megtapasztalhatjátok a vaníliás ízjegyeket.

A több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkező Eventrend Group 2021-ben jelentette be Budapest legidősebb kávéházának átvételét, ezzel pedig a második irodalmi kávéház üzemeltetését vállalta el a fővárosban.

Céljuk visszaállítani a századfordulós történelmi kávéházakat és Budapestet újra az ikonikus kávéházak fővárosává tenni, ennek egyik fontos állomása a szeptemberben induló, CSR alapú programsorozat, melyre már elindult a jelentkezés a Centrál Grand Café weboldalán.

Centrál Grand Café
1052 Budapest, Károlyi utca 9.
