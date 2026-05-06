Nobel-díjas irodalom költözik Budapest fényűző kávéházának falai közé

Példátlan kulturális programot indít a belváros szívében található Centrál Grand Café, amely a magyar irodalom két Nobel-díjas alkotójára, Kertész Imrére és Krasznahorkai Lászlóra épít. A történelmi kávéház újítása kapcsán természetesen az alkalomhoz illő gasztronómiai kikacsintások sem maradhatnak el.

A Centrál Grand Café irodalmi jelentőségét senkinek sem kell bemutatni: a gyönyörű kávéház 1887 óta része Budapest kulturális életének, és történetében a Nyugat nemzedéke meghatározó szerepet játszott.

Ahol a kultúra nem dekoráció

A Centrál Grand Café szerint a hagyományt nem őrizni kell, hanem használni, így a helyszín a költészet napjához kapcsolódva, újranyitásának negyedik évfordulóján az Eventrend Grouppal karöltve azt a közeget idézi meg, ahol a magyar irodalom megszületett: a beszélgetések, viták és inspirációk kávéházi terét.

Mindezekbe pedig a szépirodalom iránt talán kevésbé elkötelezett fiatalokat is bevonják egy CSR program keretében, ahol a diákok 45 perces, ingyenes élményórákon ismerkedhetnek meg Nobel-díjas íróink életművével. Kőrösy Zoltán és Nagy Gábor, az Eventrend Group alapító társtulajdonosai kiemelték, hogy a cégcsoport szem előtt tartja a társadalmi felelősségvállalást, ezért döntöttek úgy, hogy díjmentes különórákat biztosítanak a tanulók számára, amik közelebbivé, megismerhetőbbé teszik számukra a szépirodalmat.

A középiskolás csoportok Lukács Zsolt rádiós műsorvezető előadásában mélyülhetnek el Krasznahorkai László és Kertész Imre világában a történelmi kávézó falain belül. A 2026 szeptemberében induló programsorozat tanítási heteken, minden második kedden délelőtt zajlik a kávéház emeletén, két időpontban.

A cél természetesen nem az oktatás helyettesítése, hanem annak megerősítése egy olyan térben, ahol az irodalom természetes közegébe kerül vissza, így a tanulók nem kötelező tananyag, hanem tapasztalat útján ismerkedhetnek meg a két szerzővel, ami által sokkal személyesebbé és maradandóbbá válik a befogadás élménye.

Egy csoport létszáma legfeljebb 30 fő, de kisebb osztályok esetén összevonásra is van lehetőség. Az interaktív előadás részeként minden résztvevőt frissen sült házi pogácsával és ásványvízzel várnak – természetesen díjmentes formában.

Az élményóra azonban nem ér véget az előadással: a diákok megtekinthetik a két író tiszteletére készült életműasztalt is, amelyhez bizony még időnként maga Krasznahorkai is leül látogatásai alkalmával.

A Centrál ezzel párhuzamosan továbbviszi egyik legsikeresebb programját, a Centrál Irodalmi Zsúrt is: a két program egymás mellett futva, de térben elkülönülve lesz megtartva.

Ízek, melyek megérdemelnék a Nobel-díjat

A Nobel-díjas tematika természetesen a gasztronómiában is megjelenik. A kávéház új desszertjei ugyanis megszólalásig hasonlítanak a díjátadó vacsorákon tálalt süteményekhez: a mascarponés vadmálna Krasznahorkai László, a vaníliás körte pedig Kertész Imre előtt tiszteleg.

A Takács Judit patisserie séf vezette cukrászcsapat arra is figyelt, hogy az édességek mind ízben, mind külalakra kapjanak egy-egy érdekes csavart. Bár a meglepetést semmiképp sem szeretnénk elrontani, annyit talán mégis elárulhatunk, hogy ilyen különleges tálalást nemcsak Magyarországon, de az egész világon nem tapasztaltunk még.

Emellett a megújuló étlapon a klasszikus magyar fogások kortárs értelmezései is helyt kapnak a gulyás három változatától a shakshuka menüsorig, melyek mindegyike vegán verzióban is elérhető.

A vegetáriánus vendégek számára legalább ennyire jó választás lehet a zöldalmás-céklás bulgurral kísért grillezett kecskesajt, míg a húst fogyasztóknak a rozmaringos grapefruitkrémmel nyakon öntött lazacsteaket ajánljuk.

Feltétlen próbáljátok ki a créme brulée-kollekciót, ahol a jól ismert desszert mellett palacsinta és kávé formájában is megtapasztalhatjátok a vaníliás ízjegyeket.

A több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkező Eventrend Group 2021-ben jelentette be Budapest legidősebb kávéházának átvételét, ezzel pedig a második irodalmi kávéház üzemeltetését vállalta el a fővárosban.

Céljuk visszaállítani a századfordulós történelmi kávéházakat és Budapestet újra az ikonikus kávéházak fővárosává tenni, ennek egyik fontos állomása a szeptemberben induló, CSR alapú programsorozat, melyre már elindult a jelentkezés a Centrál Grand Café weboldalán.

