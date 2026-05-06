4 remek mentes gasztrohely Budapesten, ahol új szintre emelik kedvenc ételeidet

Sorra nyitnak a mentes gasztrohelyek, melyek kompromisszummentes, ínyenc ízélményeket ígérnek: összegyűjtöttük hát a legjobbakat, hogy glutén-, tej-, cukormentes, vagy éppen vegán életmódot követve is jókat csemegézhessetek!

Mogyoró Vegan Bisztró

100%-ban növényi alapú kalandok a belváros szívében – természetesen a Mogyoróról van szó, a húsmentes étkek fellegváráról. A fogásokat nem más, mint a vegán konyha specialistája, a RépaRetek Manufaktúra készíti, a hangulatos bisztróban pedig folyamatosan megújuló kínálatból szemezgethetnek a növényi finomságok szerelmesei. Testet-lelket tápláló ételeik közt gluténmentes opciót is találtok, előre meghirdetett időpontokban pedig még svédasztalos, korlátlan vegán brunch is vár rátok. Levesek, főzelékek, különleges főételek és desszertek, melyek egytől egyig minőségi, szezonális alapanyagokból készültek el: jó időben akár teraszon is élvezhetitek őket!

1078 Budapest, Hernád utca 36. | Weboldal

Naspolya Nassolda

Ki mondta, hogy a nassolás ne lehetne egészséges? A Naspolya Nassolda napról napra bebizonyítja, hogy a finom falatok és az egészség kéz a kézben járnak – aszalványokkal ízesített tortákkal, pitékkel, nyers vegán harapnivalókkal, szuperkakaóval és mindenféle földi jóval, melyek gluténról, tejről, tojásról, hozzáadott cukorról és mesterséges édesítőszerekről még csak hírből sem hallottak. Vendégeik nagy örömére imádnak kísérletezni, az alapanyagokat újszerűen alkalmazni: a népszerű, jól ismert receptek mellett mindig készítenek újdonságokat, például teljesen olajosmag-mentes „Bounty” tortát is.

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 7. | Weboldal

Meat Again Grill & Wine

Nem csalás, nem ámítás: a Vásárhelyi Pál utcában olyan glutén- és laktózmentes fogások várnak rátok, mint sehol máshol Újbudán! A Meat Again Grill & Wine-nál igazán magasra tették a lécet: ahogy azt a név is sugallja, náluk a faszénen sült húsok kerültek reflektorfénybe, de a mediterrán konyhából is merítettek ihletet, hogy megalkossák a legfinomabb mentes ételeket, az itallapon pedig kiváló borok is szerepelnek. Minden 100%-ban glutén- és laktózmentes, keresztszennyeződés sem fordulhat elő, és akad olyan finomság is, mely tejet, tojást sem tartalmaz. A legjobb, hogy nem csak az ételérzékeny vendégekre gondoltak – itt a mindenevők éppúgy megtalálják a számításaikat.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2. | Weboldal

Tibidabo Gluténmentes Étterem

A Tibidabo Gluténmentes Étterem nem csupán egy „mentes” hely: változatos étlapjának klasszikus és teljesen újragondolt ételei azt tükrözik, hogy a mentes gasztronómia is lehet kiemelkedő. Számos tejmentes és vegán opció is elérhető, az élményt pedig desszertek, koktélok és moktélok emelik még tovább. Ideális választás baráti összejövetelekre, családi alkalmakra, vagy akár diplomaosztókra is, hiszen itt minden vendég megtalálja majd a kedvencét. A Tibidabónál a mentes étkezés nem a lemondásokról szól – olyan ételeket kínálnak, melyekre még a nem mentesen étkezők is azt mondhatják: „ez igen!”

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Weboldal

