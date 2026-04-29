Tündérmesébe illő, rózsákkal teli étteremre bukkantunk Budapest szívében
ÉTTEREMAJÁNLÓ

Almási Fanni

Van egy hely a VII. kerületben, ahol a nyüzsgő utcákból egy pillanat alatt rózsaszín felhők között találhatjátok magatokat. A Vintage Garden gyönyörű belső dizájnjának és mennyei fogásainak köszönhetően látogatásunkkor valósággal úgy érezhettük magunkat, mint Alice Csodaországban.

Fotó: Egy jó kép rólad

Erzsébetváros szívében, a gasztroutcák ölelésében tündérmesébe illő étteremre bukkanhattok: a Dob utcában található Vintage Garden már messziről felhívja magára a figyelmet a bejáratot keretező virágfüzérekkel.

Ez azonban még csak a kezdet ahhoz képest, hogy mi vár rátok az ajtón belépve, ahol a rózsafaltól kezdve az embernagyságú óriásvirágokon át minden a pasztellszínek ezernyi árnyalatában pompázik.

A szelfipontokat nekünk is ki kellett próbálnunk Fotó: Egy jó kép rólad

A dekoráció és az étlap a szezonnak megfelelően változik, azonban a Vintage Garden semmihez sem hasonlítható hangulata mindenhonnan visszaköszön. A vendégtér egyébként nem az egyetlen, ahol a rózsa kerül középpontba, hiszen az italok és a desszertek számos esetben megidézik a legromantikusabb virágot – ezekre még később visszatérünk.

Lassú napindítás

A helyszínen egy ideális világban akár egy egész napot is el lehetne tölteni, hiszen külön reggeli-, ebéd- és vacsoramenüvel készültek, amihez igazodik még az itallap is. Az étterem egységes, átgondolt arculatát szintén jól mutatja, hogy a tányérokról ehető virágok mosolyognak vissza ránk.

A bőséges reggeli felhozatal – Fotó: Egy jó kép rólad

A reggeli- és brunchmenüről nem hiányozhatnak természetesen a közönségkedvenc Eggs Benedict-variációk, míg az édesszájúaknak bizonyára az amerikai palacsinta és a french toast lesz a kedvence. Bármelyik tábort is erősítitek, feltétlen próbáljátok ki a rózsás matchát vagy a pink chai lattét, amikhez foghatót még nem volt szerencsénk kóstolni.

Mediterrán ízutazás

A körözöttel, marinált lilahagymalekvárral, füstölt kacsamellel és málnakaviárral megpakolt fokhagymás-olívaolajos bruschetta tökéletes átmenetet képez a reggeli- és az ebédmenü között, ráadásul valóságos ízbombaként terít meg a főételeknek.

Az előételt követő fehér rumban és limelében pácolt fogas „mojito” folyékony megfelelőjéhez hűen igazi nyári frissítő, natúr ízjegyeivel pedig tökéletes választás lehet azoknak, akik könnyedebb fogás után keresgélnek.

Fogas ,,mojito”, lecsós bélszín, sült polip és a füstölt kacsamelles bruschetta – Fotó: Egy jó kép rólad

A lecsóval leöntött bélszínérme a tradicionális recepteket kedvelőknek lesz biztonságos választás, azonban a mellé tálalt kapros tejfölhabnak köszönhetően izgalmas újdonságot tartogat magában.

Ha különleges gasztronómiai kalandok felé vennétek az irányt, válasszátok a sült polipot, ami a grillezett bébizöldségekkel együtt egyből egy mediterrán országba repít majd.

A ház koktéljai tökéletesen passzolnak ebédhez és vacsorához is – Fotó: Egy jó kép rólad

Naplemente a teraszról

A főváros ezen része kétségkívül a késői órákban pezseg legjobban, így a vacsorát és az azt kísérő italokat érdemes az étterem teraszáról élvezni.

A hely már messziről felhívja magára a figyelmet – Fotó: Egy jó kép rólad

A chipotle és a pastrami szendvicsek mellé remekül passzol egy-egy koktél: az édes italok szerelmesei jól ismert receptek közül szemezgethetnek, azonban mi azt javasoljuk, hogy próbáljátok ki a ház signature italkreációit, hiszen a rózsás, pink gin alapú RoseMary és a savanykás Batida di Maracuja garantáltan levesz majd a lábatokról.

A kiadós szendvicseket fűszeres steakburgonya kíséri Fotó: Egy jó kép rólad

Az ebédidőtől elérhető desszerteket szerencsére este is meg tudjátok ízlelni érdemes tehát választani a hely elegáns monodesszertjei és süteményszeletei közül, ahol a tejes és a gyümölcsös ízvilág kedvelői egyaránt találnak majd édességet, bizonyos esetekben pedig még a jól ismert rózsa is visszaköszön.

Az étterem szívügye a desszert Fotó: Egy jó kép rólad

Bár a Vintage Garden legalább annyira híres gazdag dekorációjáról és egyedülálló fotópontjairól, mint a konyhájáról, érdemes mindkettőt élőben is megtapasztalni, hiszen semmihez sem fogható, különleges élményben lehet részetek, amit még sokáig fogtok emlegetni.

Vintage Garden
1074 Budapest, Dob utca 21.
 Weboldal | Facebook

Funzine Funzine