Tündérmesébe illő, rózsákkal teli étteremre bukkantunk Budapest szívében

Van egy hely a VII. kerületben, ahol a nyüzsgő utcákból egy pillanat alatt rózsaszín felhők között találhatjátok magatokat. A Vintage Garden gyönyörű belső dizájnjának és mennyei fogásainak köszönhetően látogatásunkkor valósággal úgy érezhettük magunkat, mint Alice Csodaországban.

Erzsébetváros szívében, a gasztroutcák ölelésében tündérmesébe illő étteremre bukkanhattok: a Dob utcában található Vintage Garden már messziről felhívja magára a figyelmet a bejáratot keretező virágfüzérekkel.

Ez azonban még csak a kezdet ahhoz képest, hogy mi vár rátok az ajtón belépve, ahol a rózsafaltól kezdve az embernagyságú óriásvirágokon át minden a pasztellszínek ezernyi árnyalatában pompázik.

A dekoráció és az étlap a szezonnak megfelelően változik, azonban a Vintage Garden semmihez sem hasonlítható hangulata mindenhonnan visszaköszön. A vendégtér egyébként nem az egyetlen, ahol a rózsa kerül középpontba, hiszen az italok és a desszertek számos esetben megidézik a legromantikusabb virágot – ezekre még később visszatérünk.

Lassú napindítás

A helyszínen egy ideális világban akár egy egész napot is el lehetne tölteni, hiszen külön reggeli-, ebéd- és vacsoramenüvel készültek, amihez igazodik még az itallap is. Az étterem egységes, átgondolt arculatát szintén jól mutatja, hogy a tányérokról ehető virágok mosolyognak vissza ránk.

A reggeli- és brunchmenüről nem hiányozhatnak természetesen a közönségkedvenc Eggs Benedict-variációk, míg az édesszájúaknak bizonyára az amerikai palacsinta és a french toast lesz a kedvence. Bármelyik tábort is erősítitek, feltétlen próbáljátok ki a rózsás matchát vagy a pink chai lattét, amikhez foghatót még nem volt szerencsénk kóstolni.

Mediterrán ízutazás

A körözöttel, marinált lilahagymalekvárral, füstölt kacsamellel és málnakaviárral megpakolt fokhagymás-olívaolajos bruschetta tökéletes átmenetet képez a reggeli- és az ebédmenü között, ráadásul valóságos ízbombaként terít meg a főételeknek.

Az előételt követő fehér rumban és limelében pácolt fogas „mojito” folyékony megfelelőjéhez hűen igazi nyári frissítő, natúr ízjegyeivel pedig tökéletes választás lehet azoknak, akik könnyedebb fogás után keresgélnek.

A lecsóval leöntött bélszínérme a tradicionális recepteket kedvelőknek lesz biztonságos választás, azonban a mellé tálalt kapros tejfölhabnak köszönhetően izgalmas újdonságot tartogat magában.

Ha különleges gasztronómiai kalandok felé vennétek az irányt, válasszátok a sült polipot, ami a grillezett bébizöldségekkel együtt egyből egy mediterrán országba repít majd.

Naplemente a teraszról

A főváros ezen része kétségkívül a késői órákban pezseg legjobban, így a vacsorát és az azt kísérő italokat érdemes az étterem teraszáról élvezni.

A chipotle és a pastrami szendvicsek mellé remekül passzol egy-egy koktél: az édes italok szerelmesei jól ismert receptek közül szemezgethetnek, azonban mi azt javasoljuk, hogy próbáljátok ki a ház signature italkreációit, hiszen a rózsás, pink gin alapú RoseMary és a savanykás Batida di Maracuja garantáltan levesz majd a lábatokról.

Az ebédidőtől elérhető desszerteket szerencsére este is meg tudjátok ízlelni – érdemes tehát választani a hely elegáns monodesszertjei és süteményszeletei közül, ahol a tejes és a gyümölcsös ízvilág kedvelői egyaránt találnak majd édességet, bizonyos esetekben pedig még a jól ismert rózsa is visszaköszön.

Bár a Vintage Garden legalább annyira híres gazdag dekorációjáról és egyedülálló fotópontjairól, mint a konyhájáról, érdemes mindkettőt élőben is megtapasztalni, hiszen semmihez sem fogható, különleges élményben lehet részetek, amit még sokáig fogtok emlegetni.

Vintage Garden 1074 Budapest, Dob utca 21.

