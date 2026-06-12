5 pazar reggeliző Budapesten, ahol hűsítő brunch kényeztet a kánikulában

Még a legnagyobb forróság közepette is indulhat tökéletesen a nap, ha ellátogattok az alábbi öt reggeliző egyikébe Budapesten. Akár klasszikus, akár újhullámos brunchra vágytok, válogatásunkban egészen biztosan találtok szívetekhez közel állót!

Christie’s Urban Bistro

A Christie’s Urban Bistro kétségkívül Budapest egyik legizgalmasabb reggelizőhelye. A Király utcai bisztró egész napos reggelikínálatában az ikonikus Eggs Benedict többféle változata, a házi lecsóval és kolbásszal készült klasszikus magyar reggeli, a házilag készített kombucha egyaránt megtalálható, számos fogásukat pedig saját fermentált zöldségeik teszik még különlegesebbé. A nyári brunchélményt signature italaik koronázzák meg, köztük vendégeik egyik kedvence, a Dirty Chai Martini. A Christie’s Urban Bistronál a minőségi alapanyagok, a kreatív fogások és a lendületes belvárosi hangulat a nap bármely szakában tökéletes összhangot alkotnak!

1077 Budapest, Király utca 53. | Weboldal

Vintage Garden

A Vintage Garden virágokkal borított terasza és mesebeli belső tere igazi nyári oázis a belváros szívében, a Dob utcában. Az étlapon fantasztikus brunchkülönlegességek sorakoznak: különböző Eggs Benedict-variációk, avokádós toastok, édes reggelik – amerikai palacsinta, fahéjas bundás kalács –, és még hosszan sorolhatnánk a finomságokat. A fogások mellé kávékülönlegességeket, pink foam matchát, házi limonádékat vagy akár egy hűs mimosát is kérhettek, a megújult, Itália-ihlette étlap pedig még tovább bővíti a választékot: 11 órától már autentikus olasz pizzákat is rendelhettek a Vintage Gardenben. Ne csodálkozzatok, ha a brunch átnyúlik egy hosszú, mediterrán hangulatú ebédbe!

1074 Budapest, Dob utca 21. | Weboldal

Cafe Brunch

Jó hír a villásreggelizés szerelmeseinek: immár tíz különböző Cafe Brunch üzlet vár benneteket! Budapesten nyolc, Szentendrén és Győrben pedig egy-egy helyszínen élvezhetitek magyaros és nemzetközi ihletésű fogásaikat, és helyi, kézműves pörkölésű kávékülönlegességeiket. A minőségre a pékáruk kapcsán is nagy figyelmet szentelnek, így kovásszal, saját pékségükben sütik őket. Akkor is megtaláljátok náluk a számításaitokat, ha „mentesen” étkeztek! Ami pedig a helyszínt illeti, nyáron különösképp jó választás, hiszen minden Cafe Brunch egység kutyabarát és rendelkezik kültéri terasszal – néhány közülük még játéksarokkal is. Legújabb üzletük Budapest ikonikus helyszínén, a Lánchíd lábánál nyitotta meg kapuit: érdemes minél előbb felfedezni!

1065 Budapest, Hajós utca 26/B | 1051 Budapest, Zrínyi utca 8–10. | 1056 Budapest, Fővám tér 2–3. | 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18. | 1013 Budapest, Lánchíd utca 7. | 1061 Budapest, Anker köz 1–3. | 1065 Budapest, Hajós utca 31. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B | 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 16. | 9021 Győr, Baross Gábor út 11–13. | Weboldal

TATI Farm to Table

A TATI étterem hétvégente farm-to-table reggelivel vár titeket Budapest belvárosában. Szezonális, gondosan válogatott hazai alapanyagokra épülő fogások gondoskodnak a nyugodt napindításról és a közös étkezések élményéről. A saját farmról és megbízható termelőktől érkező alapanyagokból készült ételek egyszerre frissek, természetközeliek és izgalmasak. Náluk a brunchkínálatban olyan különlegességek kaptak helyet, mint a kecsketejből készült joghurttál, a Farm Rántotta, a TATI saját receptje alapján készülő lángos, sőt még vegán fogások is. Az élményt friss farm-to-bar gyümölcs- és zöldségitalok teszik teljessé.

1074 Budapest, Dohány utca 58-62. | Weboldal

Kádár Étkezde

Bundás kenyér, zsidó tojás, és a klasszikus magyar reggelik kultúrája – nemzetközi trendek helyett ezek kapják a főszerepet a Klauzál téren. A Kádár Étkezdébe immár reggelizni is betérhettek, hogy ízig-vérig múltidéző, autentikus környezetben indíthassátok a napot – pont, ahogy azt a pesti polgárok tették egykor az ikonikus vendéglátóhelyen. És hogy pontosan milyen ízek is repítenek vissza reggelente az időben? A Kádár Étkezde nosztalgikus kínálatában betyáros sült tojást, velős pirítóst, bécsi roppanós virslit, debreceni kolbászt és sok más retró finomságot találtok, melyeket hozzájuk passzoló italokkal, akár egy pohár Traubival vagy málnaszörppel is leöblíthettek.

1072 Budapest, Klauzál tér 9. | Weboldal

Ha kedvenc péksüteményetekkel indítanátok a napot: