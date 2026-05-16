Budapesti csigamustra: 8 pékség, ahol elképesztő tekercsek kényeztetik az ízlelőbimbókat

Nem lehet nem észrevenni, hogy reneszánszát éli a tekercsezés, és egyre több olyan pékség nyitotta meg a kapuit Budapesten, ahol a pult sztárja egyértelműen a csiga. A műfaj ráadásul már jóval túlmutat a klasszikus kakaóson: mutatjuk, merre induljatok, ha ínycsiklandó tekercsekre fáj a fogatok!

Cinnahaven

Budapest első fahéjascsigázója igazán magasra tette a lécet – és már a nyitás napján sikerült is megugrania. A Cinnahaven rövidesen olyan bakancslistás gasztroponttá nőtte ki magát, ahol az édesszájúakra nyalánkságok valóságos garmadája vár: bár náluk a foszlós tészta lelkét melengető fűszer adja, a fahéjason kívül is találni kihagyhatatlan tekercseket a pultban. Legyen szó dubaji-ihlette, dulce de lechétől olvadozó, vagy vegán cinnamon rolljukról, az biztos, hogy ezek a tekercsek nem csak a TikTokon mutatnak jól!

1072 Budapest, Rákóczi út 32. | Weboldal

Rolly

Pihe-puha, kelt tésztás csigákkal hódította meg a hatodik kerületet a Rolly, a közönségkedvenc feltétek közt pedig a Lotus kekszes, az áfonyás sajttortás, a karamellás-pekándiós, na meg persze a pisztáciakrémes viszi a prímet. Nem mehetünk el szó nélkül a zseniális cinnacup-ok mellett sem: ha ezt választjátok, elviteles pohárba mini fahéjás csigák kerülnek, hogy aztán jól meglocsolják őket az általatok választott, ínycsiklandó öntettel.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 44. | Facebook

Matcha ’n’ Roll

Valóra vált a matcharajongók álma a Király utcában: kedvenc italukat kelt tésztás csodadesszert ízesítéseként is kérhetik, egy fiatal pár szerelemprojektjének hála. Persze, a Matcha ’n’ Roll-nál a névadó opción túl is tartogat izgalmakat a kínálat: a pultban epres-sajttortás, nutellás és akár még fehércsokis-pisztáciás csigát is találni. Bármelyiket is válasszátok, érdemes lesz egy hűsítő matchakölteménnyel megkoronázni!

1077 Budapest, Király utca 67. | Facebook

VAJ

Ha péksüteményekről van szó, a VAJ egyszerűen nem hiányozhat a listáról – és a legjobb, hogy már három helyszínen is találkozhattok a birodalom tagjaival. Ha csigáról van szó, ők a levelesre szavaznak, és olyan izgalmassá kreálják, hogy mindenki tekintete megakadjon rajta: természetesen a híres-neves aranygaluskásról, na meg a mákos gubásról van szó, melyekhez még csak hasonlót sem találni sehol máshol. Amennyiben inkább a klasszikus vonalon maradnátok, kakaósat is találtok – ne csodálkozzatok, ha másnap újra megkívánjátok!

1085 Budapest, József körút 30-32. | 1051 Budapest, Sas utca 2. | 1025 Budapest, Törökvész út 93/A (Hello Buda) | Weboldal

Butter Brothers Bakery & Bistro

Ferencvárosban járva a Butter Brothers kötelező megálló a gasztrokalandorok számára: sőt, már csak egy általuk készített kakaós csigáért is megéri elzarándokolni a Lónyay utcába. Réteges, leveles tekercseik csak úgy roskadoznak a vajtól, na meg a csokoládétól – de ha más a favoritotok, akár még diósra és fahéjasra is számíthattok. Nekik köszönhetően a Butter Brothers már évekkel ezelőtt bebiztosította helyét a csigatérképen!

1093 Budapest, Lónyay utca 22. | Facebook

Panificio Il Basilico

A Panificio Il Basilicot csak úgy emlegetik a budapestiek, mint a kovászos péktermékek fellegvára – nem csoda, hiszen Szabi a péknek hála adalékanyagmentes, ínycsiklandó finomságok tömkelegét kínálja, két helyszínen a fővárosban. Nyilvánvaló, hogy a csigák itt is előkelő helyet kaptak a kínálatban: az biztos, hogy kakaós mindig akad, a többi leveles, kovászos tekercs ízesítését pedig az éppen aktuális szezon diktálja.

1122 Budapest, Városmajor utca 34. | 1027 Budapest, Bem utca 2. | Weboldal

Brót by Villa Bagatelle

Tömör, csokis gyönyör vár azokra, akik a Villa Bagatelle pékségébe látogatnak, hiszen a Brót egészen új dimenzióját nyitotta meg 2010-ben a kakaóscsigázásnak. Csokis csigatorony nevű különlegességüket saját maguk fejlesztették ki, méghozzá olyan profi módon, hogy vendégeik azóta is rendszeresen visszatérnek érte. És hogy mi a titok nyitja? A friss, leveles tésztát jól megtöltik csokoládékrémmel, tetejére fondantot csurgatnak – a belsejébe pedig még egy kis sárgabaracklekvárt is csempésznek. Mindezt bárhol, bármikor élvezhetitek: nem lesz tőle maszatos a kezetek!

1126 Budapest, Németvölgyi út 17. | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Weboldal

BITE Bakery Café

A BITE-ot egyetlen csigarajongónak sem kell bemutatni: bizonyára emlékeznek még, amikor elsők közt hozta el Budapestre a kelt tekercsek ínycsiklandó világát. Hitvallásuk az évek során sem változott, és kizárólag kézzel, prémium minőségben készítik slágerterméküket. A mascarponekrém, mellyel a frissen sült tekercseket kenik meg, náluk valóságos művészet – hol fahéjas alma, hol málna és pisztácia kerül bele. Az sem gond, ha az örök klasszikus kakaósra szavaztok – náluk azt is megtaláljátok.

1066 Budapest, Teréz körút 62. | 1067 Budapest, Oktogon 4. | 1138 Budapest, Váci út 117. | Facebook

