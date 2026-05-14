Ingyenes programdömpinggel vár a Balaton fővárosa a pünkösdi hosszú hétvégén

Május 22. és 25. között újra megtelik élettel a siófoki hajóállomás környéke, ahol négy napon át ingyenes koncertek, családi programok, gasztroélmények és kézműves vásár vár a Balaton partján.

A pünkösdi hosszú hétvége évek óta a nyár egyik legjobban várt szezonnyitó eseménye Siófokon, ahol minden korosztály talál magának kedvenc programot. Pénteken a Pokolgép indítja be a bulihangulatot, szombaton pedig érkezik Bíró Eszter és zenekara, este pedig Szekeres Adrien varázsolja el a közönséget. Vasárnap gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos táncbemutatók után az Első Emelet koncertjén tombolhat a közönség.

Hétfőn az egészség kerül a középpontba: egész napos szűrőprogramok, előadások és családi koncertek várnak a Reménység Alapítvány jóvoltából.

A hétvége egyik leglátványosabb programja idén is a szombati ünnepi díszfelvonulás lesz, amely a Millennium Parkból indul a hajóállomás felé. Emellett átadják a város rangos díjait, és az is kiderül, melyek lettek Siófok város borai 2026-ban.

A pünkösdi programkavalkádról bővebb információt ide kattintva, a Facebook-eseménynél találtok.

Fedezzétek fel a környék újdonságait is: