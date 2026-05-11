Ingyenes programok várják a vízisportok szerelmeseit a Balaton imádott városában idén

Vitorlás- és kajaktúrák, SUP-jóga a magyar tengeren – idén nyáron ezeket az élményeket díjmentesen is élvezhetitek, a Kékszalag PORT programsorozatának köszönhetően.

A Veszprém-Európa Sportrégiója 2026 keretében különleges, tematikus napok várják a vízisportok szerelmeseit Balatonfüreden: a Kékszalag PORT kikötő ingyenes sportprogramsorozatán vitorlázás, kajakozás és SUP-jóga teremt hamisítatlan nyári hangulatot, egészen szeptember közepéig. Sőt, az igazán bátrak még sárkányhajós kihíváson is próbára tehetik magukat!

A programokon bárki részt vehet – a térségben élők és az ott nyaralók számára is tartogatnak izgalmakat. A szervezők azt remélik, minél többen csatlakoznak hozzájuk, és mozognak együtt családtagokkal, barátokkal vagy akár kollégákkal, háttérben a Balaton csodaszép panorámájával.

Vitorlázáson szerdánként, kajaktúrán csütörtökönként, SUP-jógán pedig péntekenként vehettek részt Balatonfüreden. Ne habozzatok, ragadjatok lapátot, deszkát, és szerezzetek felejthetetlen vízparti emlékeket!

A nagyjából kétórás túrákon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

