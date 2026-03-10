Ingyenes családi koncerttel hangolódhatunk márciusban az egyik kedvenc nyári fesztiválunkra

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó idén tavasszal egy különleges, családbarát programmal készül: március 13-án Pomázon mutatják be a Lélekhíd című klasszikus zenei mesejátékot.

Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött előadás a Pomázi Művelődési Ház színpadán kel életre, és egy varázslatos utazásra hívja a zene és a történetmesélés rajongóit.

A 6 éves kortól ajánlott, de a felnőtteket is könnyen magával ragadó történet főhőse Violin, egy kíváncsi kamasz lány, aki véletlenül beleesik egy zongorába és ezzel egy egészen különleges világban találja magát. A hangok életre kelnek, a dallamok mesélni kezdenek, miközben a zene birodalma újabb és újabb titkokat tár fel előtte. A kaland során egy zongorista segíti útján, aki nemcsak a hangszer működését mutatja meg, hanem a zene szépségét és erejét is felfedi előtte és persze a közönség előtt is.

Az előadásban Várnagy Andrea zongoraművész és a Violint alakító Farkas Laura lép színpadra. A látványos produkció rendezője Kis Domonkos Márk, a koreográfiát Grecsó Zoltán jegyzi, a díszlet pedig Tóth Kázmér munkája. Az esemény létrejöttét támogatja a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő.

A program egyben ízelítő is a nyári fesztiválhangulatból: a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó július 1. és 4. között tér vissza Nagymarosra, ahol többek között a Bagossy Brothers Company, az Elefánt, a Parno Graszt, a Bohemian Betyars, a Dánielfy, a Deva, valamint a francia Nouvelle Vague és a holland Kraak and Smaak is színpadra lép.

Az ingyenes családi koncertre a regisztrációs linket ide kattintva találjátok.

