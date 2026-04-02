10 varázslatos tojásfa, nyuszi és húsvéti látványosság szerte az országban 2026-ban

Idén is csodás húsvéti látványosságok vették birtokba hazánk településeit: összeszedtük a húsvéti parkok, hímes tojások, tapsifülesek, tojásfák és egyéb tavaszi installációk lelőhelyeit.

Enying, az ország legnagyobb húsvéti tojásának otthona

A tavalyi évben egyértelműen Enying vitte a prímet, hiszen a Fejér megyei település új rekordot állított fel tojás-ügyileg. Az ország legnagyobb húsvéti tojását azóta sem sikerült überelni, a rekorder hímes pedig már vissza is tért Enying főterére. A 304 centiméter magas és 228 centiméter átmérőjű látványosság hungarocellből készült, Szegeden – a külcsíny azonban egy helyi fazekas szakember és rajztanár érdeme.

Elragadó húsvéti szenzáció Kéthelyen

Ha valahol, akkor Kéthelyen tudják, hogyan kell megadni az ünnep módját: a somogyi települést idén is húsvéti látványosságok lepték el, az egyedülálló látványért pedig oda-vissza van mindenki szerte a vidéken. Van itt 260 centiméteres, népi motívumokkal díszített tojásfa és óriástojás, melyen a község, illetve Magyarország címere díszeleg, fából készített nyuszisereg, óriáskosár, tyúkanyó, díszített lovasszekér és sok-sok meglepetés. Az biztos, hogy idén húsvétkor is érdemes lesz Kéthelyre látogatni!

Messziről jött Óriás Tojás Pécsen

Immár hagyomány, hogy a pécsi Széchenyi téren hatalmas hímes tojás díszeleg az ünnephez közeledve – a helyiek pedig alig győzik megörökíteni a szemkápráztató remekművet. A híres-neves Óriás Tojás 10 évvel ezelőtt, ajándékként érkezett Kaproncáról Baranya székhelyére, 2010-ben pedig még a pápa előtt is tiszteletét tette. A barátságot és az örömöt hivatott szimbolizálni, impozáns külseje horvát Dráva-menti naiv festők műve – a tojást körülölelő színpompás tulipántenger pedig remek háttér a képekhez.

Remekművek és húsvéti élmények a Tapolcai Tojásparkban

Három éve Varjas Judit, tapolcai művész lélegzetállító húsvéti tojások festésébe kezdett, az alkotásokat pedig odaadományozta a településnek. Az 1-2 méteres tojáscsodák a Tapolcai Tojásparkban leltek otthonra, felületükről pedig vallási és helyi történetek, motívumok köszönnek vissza. A húsvéti csodavilágban persze tojásfolyosó, fából készült nyuszik és egyéb ünnepi díszek is helyt kaptak – érdemes lesz szemügyre venni a kedves dekorokat.

Nyusziözön Balatonlelle Húsvéti Parkjában

Balatonlelle szívében is szemtanúi lehettek az ünnep megelevenedésének: a művelődési ház előtti parkot idén is birtokba vették a szebbnél szebb, kreatív művek. Itt a nyuszik kapták a főszerepet – a Húsvéti Parkban fából faragott tappancsosok játszanak el mókás jeleneteket, de megannyi tojás, virág és csibe is lapul a fűben. Mint minden évben, az ünnepi attrakció ezúttal is helyi összefogásnak köszönhetően jöhetett létre, az érdeklődők április 13-ig tekinthetik meg.

Tojáskút Bólyon a hagyomány jegyében

Idén 10. alkalommal varázsolta tojáskúttá a bólyi szökőkutat a helyi német közösség: a boltíves látványosságot több tucat kék-fehér tojás, zöld ág és szalag is ékesíti. Az Osterbrunnen hagyománya német nyelvterületről ered – a tavaszi megújulás, az új élet jelképe. Szomszédságában egy emmauszi pincejelenet is megtekinthető, mely szintén a hagyományőrzés jegyében, civileknek köszönhetően készült el.

Tavaszi varázslat Sümeg Húsvéti Parkjában

Sümeg központjában is Húsvéti Parkra bukkanhatnak a kíváncsi szemek – a parádés helyszínen többek közt másfél méteres, kézzel festett piros tojás, 1000 tojásból álló lugas, és számtalan nyuszicsalád hirdeti a közelgő ünnepet. Csak úgy, mint az előzőek, a sümegi attrakció is közösségi összefogás eredményeként született meg: a gyerekek örömére idén pedig még egy szelfipontként szolgáló csibe és nyuszi is csücsül a fűben.

A híres-neves Balatonfűzfői Tojásfa

Évről évre összegyűlik Balatonfűzfő apraja-nagyja, hogy ünnepi köntösbe öltöztesse a település ikonikus húsvéti attrakcióját. A Balatonfűzfői Tojásfát először 2013-ban, civil kezdeményezésre állították fel, és a helyiek azóta is együtt aggatják rá a szebbnél szebb, egyedi díszeket. Már el is készült az idei példány – a tojásgyűjtemény ráadásul új darabokkal is gazdagodott. Ha arra jártok, nézzétek meg az egyedülálló látványosságot!

Húsvéti Park Hajdúszoboszlón, tele élményekkel

Hajdúszoboszlót is érdemes útba ejteni, ha különleges húsvéti díszeket kapnátok lencsevégre: a Halasi Fekete Péter téren méretes hímes tojásokat, fából készült pamacsosokat, színpompás virágosládákat, egy elképesztő tojásfát és még egy húsvéti díszekkel telepakolt szekeret is megörökíthettek. A tavaszi pezsgés jegyében a Húsvéti Parkot egészen április 12-ig megtekinthetitek!

Üde színfolt Keszthely szívében

Keszthelyre is megérkeztek a nyuszi segédei, hogy húsvéti köntösbe öltöztessék a települést – és jókora mosolyt varázsoljanak az arra járók arcára. A Sopron utcában megannyi színes látnivaló vár benneteket: csónakban csücsülő nyuszik, tojáskapu, répafüzér és még egy tavaszi hangulatú kerékpár is a bájos installáció részét képezi.

Parádés családi élmények a tavaszi szünetben: