A legendás frontember, Freddie emberi oldala kerül reflektorfénybe a Zene Házában

Május 1-jén megnyílt a régóta várt, Freddie Mercury életét bemutató kiállítás a Zene Házában, Queen-rajongókként pedig egy pillanatra sem volt kérdés, hogy nekünk is látnunk kell a komoly dallamtapadást kiváltó tárlatot. Vigyázat, erősen spoileres ajánló következik! (x)

A Queen-rajongók legnagyobb örömére végre megnyílt a Zene Háza és a World of Freddie közös tárlata, ami soha nem látott mélységben foglalkozik Freddie Mercury életével. Ahogy azt már a beharangozónkban is megírtuk, az időzítés nem véletlen, hiszen minden idők egyik legnagyobb ikonja idén lenne 80 éves, míg a Queen pont 40 éve adott koncertet Budapesten.

A színfalak mögött

Az már az első termekbe lépve egyértelművé vált, hogy a kiállítás mind a felvonultatott tárgyak mennyiségében, mind a megvalósítás minőségében felér a körülötte lévő felhajtással: a tárlat kilenc tematikus terme szép ívet rajzol Freddie életútjának, miközben az énekes több száz eredeti tárgyát nézhetitek meg testközelből.

A legnagyobb technikai bravúr viszont a narrációban rejlik. A kiállítás narrátora ugyanis nem más, mint Peter Freestone, Mercury személyi asszisztense, aki ugyan saját hangján, ám az AI segítségével immár magyarul szólal meg. Egészen hihetetlen érzés, ahogyan Freestone zökkenőmentes magyarsággal suttogja a fülünkbe Freddie titkait, miközben hangja továbbra is megőrzi eredeti karakterét.

Ha valaki mindezek ellenére is ódzkodna az AI használatától, menjen el a Freestone által tartott élő vezetések egyikére, ami garantáltan maradandó élmény lesz!

A kiállítás először az ikonikus frontember színpadi énjét mutatja be, majd folyamatosan haladunk Freddie belsőbb rétegei felé.

Ennek megfelelően az első szobákban a koncertek és a videoklipek kulisszatitkaiba leshetünk be, ahol rögtön ámulatba ejtenek a Bohemian Rhapsody és az I Want to Break Free kisfilmjeiből ismert jelmezek, kellékek és Freddie kultikus fellépőruháinak látványa, melyek között a magyarországi állomáson viselt híres dzseki is megtalálható.

Az 1986-os budapesti koncerttel természetesen külön fejezet foglalkozik. Az archív felvételek mellett megszólal Hegedűs László koncertszervező, Mihály György producer, valamint az előzenekar frontembere, Janicsák István is.

Személyes visszaemlékezéseik alapján beleláthatunk a fellépés lebonyolításának rejtelmeibe: megtudhatjuk például, mit keresett Brian May egy biatorbágyi kocsmában, de arra is fény derül, milyen technikai problémák merültek fel a produkció felvételei során.

A rocksztár, aki kimonókat gyűjtött

Ezt követően egyre mélyebbre áshatjuk magunkat Mercury magánéletébe, ahol a japán kultúra iránti rajongásától kezdve a macskái iránt érzett feltétlen szeretetéig mindent megtudhatunk róla.

Nem viccelünk: kedvenc kisállatai annyira fontos szerepet játszottak az életében, hogy velük külön terem foglalkozik, ami bizonyára nagy kedvence lesz a cicagazdiknak.

A kiállítás nem kerüli ki a Freddie által tartott partik és a klubestek témáját sem: többek között megnézhetjük azokat a laposüvegeket is, amiben az énekes kedvenc italát, a vodkát csempészte be azokba a bárokba, ahol kizárólag sört kínáltak a vendégeknek. Az ilyen apró, megmosolyogtató részletek teszik igazán emberivé a világsztárt.

A Garden Lodge hangulatát az eredeti bútorok és a felfoghatatlan mennyiségű antik tárgy teszik átélhetővé, amelyeket az énekes előszeretettel vásárolt meg magának és barátainak utazásai alkalmával.

Ezen a ponton meg kell említenünk a tárlat elképesztően kreatív megoldásait: Freddie legfontosabb lakhelyeibe szó szerint bekukucskálhatunk, ahol az egyik esetben például a táncoló frontember hologramja fogadja a kíváncsiskodókat.

Az interaktív elemek azoknak sem okoznak majd csalódást, akik nem rajonganak a digitális játékokért, hiszen legtöbbjük valóban hozzátesz az énekes karakteréhez.

Tiszteletteljes emlékezés

A kiállítás mélységét szintén jól mutatja, ahogyan a Freddie AIDS-diagnózisa utáni utolsó négy évével és halálával foglalkozik: a Barcelona és az Innuendo lemez felvételeiről szóló anyagokból egy végletekig elszánt, küzdő ember portréja rajzolódik ki, ami tökéletesen beleillik Freddie életfelfogásába.

A halálának végül egy visszafogott, de sokatmondó installáció állít emléket, amiről viszont nem is mondanánk többet: ha valami, hát ez a hidegrázós élmény maradjon meg meglepetésnek.

Bár ez a fejezet kétségkívül emlékezetes módja lenne látogatásunk lezárásának, a Zene Háza szerencsére megajándékozott bennünket még egy utolsó utáni teremmel, ami Freddie személyének és zenéjének felbecsülhetetlen hatásának állít emléket – hiszen pontosan tudjuk, hogy a legenda életműve halálával korántsem ért véget.

Talán felesleges azt írnunk, hogy Queen-rajongóknak kihagyhatatlan program a Freddie kiállítás, hiszen a legnagyobb fanatikusok bizonyára már jó előre megvették a belépőiket – nekik csupán azt tudjuk mondani, hogy valóban hiánypótló tárlat született, ahol még ők is tanulhatnak valami újat az ezerarcú művészről.

A Freddie – The Exhibition című időszakos kiállítás 2027. február 28-ig látogatható a Zene Házában. A tárlatra és a hozzá kapcsolódó programokra jegyet vásárolni ide kattintva, a helyszín honlapján tudtok.

Fedezzétek fel Freddie Budapestjét: