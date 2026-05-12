4+1 nagyszerű program a Vasarely-emlékévre, ahol elmerülhettek a művész világában

Idén ünnepelné 120. születésnapját a 20. századi képzőművészet meghatározó alakja és az op-art műfaj leghíresebb művésze, Victor Vasarely. A magyar származású festő előtt számos program tiszteleg a kerek évforduló alkalmából lebilincselő kiállításoktól kezdve egy pezsgő fesztiválig.

Vasarely120 // Szépművészeti Múzeum (2026. május 15. – augusztus 16.)

A Szépművészeti Múzeum várva várt, nagyszabású Vasarely kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhettek jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy teljes képet kaphassatok Vasarely művészetéről. A több mint 140 műalkotás időrendben követi Vasarely pályájának fő korszakait, miközben a látogatók képet kaphatnak arról is, miként törekedett Vasarely arra, hogy a művészet kilépjen a hagyományos műtermi keretek közül.

További információ a kiállításról >>

Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban // Magyar Nemzeti Galéria (2026. augusztus 23-ig)

A Magyar Nemzeti Galéria augusztus végéig látogatható kiállítása két magyar származású, de Franciaországban kibontakozó alkotó életművét állítja párbeszédbe. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely munkássága azonban nem csupán a hasonló életpálya, de a közös esztétikai és elméleti törekvések mentén is összehasonlítható: a geometrikus absztrakció, a technológiai és vizuális innováció, valamint a néző aktív bevonása ugyanis mindkettőjüknél megmutatkozik. A tárlat a Szépművészeti Múzeumban Vasarely120 című kiállításának kísérőprogramja, melyet MNG állandó bérlettel ráadásul ingyenesen látogathattok.

További információ a kiállításról >>

Zsolnay Fényfesztivál, Pécs (2026. július 2-5.)

Vasarely előtt tiszteleg a művész szülővárosa Pécs is, hiszen a 10. Zsolnay Fényfesztivál az optikai illúziók világába, a mozgás, a tér és a fény érzéki megtapasztalására invitál. A fesztivál leginkább várt eseménye, a Zsolnay Light Art Video Mapping Verseny minden este a Pécsi székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná, emellett a négynapos fesztivál alatt tűzzsonglőrök és utcaszínházi formációk lepik el az utcákat. A családokat gyerekprogramok és fényes kézműves foglalkozások várják, míg a koncerteken és elektronikus zenei partikon késő éjszakáig táncolhattok.

Tovább az esemény weboldalára >>

Vasarely Múzeum, Pécs

Pécsen járva feltétlenül ejtsétek útba a Káptalan utcában található, idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Vasarely Múzeumot is. A 2026-ban megújult állandó kiállításon átfogó képet kaphattok Vasarely pályájának korszakairól, a kerek születésnap apropóján ráadásul soha nem látott műveket is megtekinthettek. A kiállított darabok között a mester akaratának megfelelően megbújnak az általa adományozott, a munkásságához kapcsolódó művészek alkotásai is. A földszinten interaktív múzeumpedagógiai tér várja a kisgyerekes családokat, ahol játékos formában ismerhetitek meg Vasarely univerzumát.

Tovább a múzeum honlapjára >>

+1 Könyvajánló: Vasarely regényes évszázada

Ha otthon ásnátok bele magatokat Vasarely életébe, remek program lehet ez a nagyszerű életrajzi könyv elolvasása, melyben pécsi születésétől kezdve a budapesti tanulóéveken át franciaországi letelepedéséig kísérhetitek végig a művész életét. A történetekben megelevenednek Párizs mozgalmas kávéházai, fülledt szalonjai, galériái, a kor legnagyobb művészeivel együtt. Láthatjátok Franciaországot és Magyarországot a második világháború alatt, Párizs szerepének változását a művészvilágban, valamint Amerika egyre nagyobb vonzerejét. A második, bővített kiadású kötetért nem más, mint Pierre Vasarely, a festő unokája felel, aki Philippe Dana újságíróval állította össze a könyvet.

Tovább a Prae Kiadó honlapjára >>

Rengeteg nagyszerű kiállítás vár még rátok Budapesten: