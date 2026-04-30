Michael Jackson Budapestje: 7+1 hely, ami a pop királyának emlékét őrzi a fővárosban

Idén már 30 éve annak, hogy Michael Jackson teltházas koncertet adott a Népstadionban a HIStory turné budapesti állomásán. A pop királyának népszerűsége azonban mit sem csökkent 1996 óta – nézzük hát, milyen helyszíneket látogatott meg a legenda szeretett fővárosunkban!

Elnöki luxus a belvárosban

Michael Jackson háromszor járt a magyar fővárosban: 1994-ben klipforgatásra érkezett, 1996-ban pedig kétszer utazott ide a szeptemberi koncert kapcsán. A szupersztár magyarországi látogatásaiban egy dolog közös volt: a belvárosi Kempinski Hotel kilencedik emeleti elnöki lakosztálya. Bár Jacko visszahúzódó típus volt – a személyzet szerint kifejezetten igényelte a nyugalmat a sok program után –, sokszor köszöntötte ablakából a rá váró tömeget. Az itt dolgozók szerint Michael tudatában volt annak, hogy világsztár, viselkedésében mégsem éreztette azt. Egyetlen furcsasága az volt, hogy annyira félt a fertőzésektől, hogy állandóan maszkot hordott – bár ennyi ember gyűrűjében ki ne értene ezzel egyet.

Egy különös emlékmű

A rajongók nemcsak budapesti tartózkodásai alatt táboroztak le a Kempinski Hotel előtt, hanem azóta is életben tartják Jackson emlékét: az énekes 2009-es halála után ugyanis emlékfát avattak a tiszteletére a szállodával szemben lévő Erzsébet téren, amit a mai napig kedves fotók, rajzok és üzenetek borítanak. Sokan Budapest legfurcsább képződményének tartják a fát, azonban arra még senki sem vetemedett, hogy ujjat húzzon a rajongókkal és elbontsa, így lehet az, hogy már több mint 15 éve áll az egyedülálló látványosság. A zarándokhelynél Jackson születésnapján és halálának évfordulóján még ma is összegyűlnek az énekes tisztelői.

Klipforgatás a város legszebb helyszínein

A pop királya híres volt extravagáns videoklipjeiről, és ez alól a Budapesten forgatott, a HIStory album beharangozójához készült felvétel sem kivétel. Bizonyára az elfogultság szól belőlünk, amikor azt mondjuk, hogy Jackson önmagán is túltett a promó forgatásakor: a katonai egyenruhákat előszeretettel magára öltő Jacko önmagát a (pop)hadsereg vezéreként ábrázolja, miközben a vizuális effekteknek köszönhetően csatlósainak sora a végtelenségig nyúlik. A rajongók már ettől elalélnak, de most jön csak a java: a több méter magas Michael-szobor a Hősök terén.

A Városliget kapuján kívül egyébként a kevésbé jól kivehető budai Vár és a Lánchíd is otthont adott a forgatásoknak, ami miatt pár napra megbénult a város közlekedése – azonban az énekes mentségére szóljon, hogy több hasonmással próbálta elvonni magáról a figyelmet, akik a környéken osztogattak autogramokat. A klipnek a magyar vonatkozás mellett globális hatása volt a popkultúrában, amivel a pop királya világszinten felpezsdítette az érdeklődést Budapest iránt.

Látogatás a gyermekkórházakban

A turnézó hírességek általában lubickolnak a vendéglátóik által biztosított exkluzív programokban, ám Michael Jackson ebből a szempontból is különleges ember volt: ő ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy meglátogassa a gyermekkórházak kis lakóit. Így tehát újdonsült feleségével, Lisa Marie Presleyvel ellátogatott a Heim Pál és a Bethesda Gyermekkórházba – utóbbi helyen ismerte meg az akkor négyéves Farkas Bélát. A kisfiú sürgős májátültetésre szorult, a sztár pedig örömmel fizette ki a nagyjából 50 millió forintra rúgó orvosi költségeket. A sikeres műtét után két évvel a már egészséges fiú nevelőszüleivel nézhette végig a legendás koncertet a VIP-páholyból.

Körbevezetés a Parlamentben

Michael Jackson második magyarországi látogatásakor, 1996 júliusában nézte meg az Országházat. Jackson csak egy villámlátogatás erejéig tette tiszteletét a fővárosban a koncert előtti terepszemle alkalmával, azonban arra még az igen zsúfolt menetrendjében is talált időt, hogy kívül-belül megcsodálja a Parlament épületét, ahol az akkori művelődési miniszter, Magyar Bálint vezette körbe. A híresség érdeklődéssel hallgatta végig a Ház történetét, majd miután megnézte az üléstermet, nemcsak elfoglalta helyét az egyik miniszteri székben, de még a szónoki emelvényre is kiállt. Az idegenvezetés végén, emlékül még egy, az épületről szóló képeskönyvet is elfogadott.

Koncert a Népstadionban

50 ezer szerencsés ember nézte végig a pop királyának első – és egyben sajnos utolsó – budapesti fellépését 1996. szeptember 10-én. A koncert első perceit a rádió élőben közvetítette, azonban a sajtó munkatársait nem engedték be, ami nem kis felháborodást okozott a média képviselőinél. Az viszont egészen biztos, hogy Jackson rakétával robbant be a Népstadion színpadára, majd nem maradhatott el a lézershow, a közönség felett röpködés, a jól ismert táncmozdulatok és természetesen a magyar zászló sem. Ha hihetünk a korabeli beszámolóknak, a 4900 forintos belépőt az is megvásárolta, aki nem rajongott az énekesért – hiába, ezt az estét tényleg nem lehetett kihagyni!

Mulatozás a Casino Vigadó Étteremben

Azt hihetnénk, hogy a világsztár a koncert után egyből ment a következő turnéállomásra, azonban ez korántsem igaz. A fellépés másnapján ugyanis még ellátogatott a budai Várba és a Casino Vigadó Étterembe, ahol a lakmározást természetesen cigányzene kísérte. Jackson nem félt a műfaji határok feszegetésétől, és állítólag annyira megkedvelte a cigányzenét, hogy egy hegedűt kért látogatása emlékéül, amit ki is próbált néhány pengetés erejéig. Bár az akkor ismert étterem épülete ma már nem eredeti formájában látható, a Vigadó téren sétálva azért jusson eszetekbe a pop királya.

+1 Michael – The HIStory kiállítás (2026. május 10-ig)

Ha még nem láttátok, sürgősen pótoljátok a lemaradásotokat a Michael Jackson kiállítást illetően, ugyanis már csak néhány napig tekinthetitek meg a több mint 100 eredeti relikviát, életnagyságú szobrokat, interaktív koncertélményt és virtuális túrát felvonultató belvárosi tárlatot, ahol még Neverlandet is felfedezhetitek. Ezen kívül megismerhetitek az ikonikus videók világát és a kulisszatitkokat, amelyek bemutatják az embert a legenda mögött, aki örökre megváltoztatta a zenetörténelmet.

