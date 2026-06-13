Kabrióbuszon robogva érezhetjük át a retró életérzést Budapesten júniusban

Júniusban is folytatódik a budapesti időutazás, hiszen a nosztalgiajáratok ismét benépesítik a város útjait és sínpályáit, különleges élményt kínálva nem csak a közlekedési eszközök rajongóinak.

A pesti rakpart ikonikus panorámája mentén szombatonként az N2-es villamos közlekedik, míg vasárnap a budai oldalon az N19-es vonalon lehet múltidéző utazásra indulni. A hétvégi programokat az N4-es nosztalgiabusz teszi teljessé, amelyen klasszikus Ikarusokkal járhatjuk be a Zugló és Zugliget közötti útvonalat.

A hónap során több különlegesség is feltűnik: újra forgalomba áll a kabrió Ikarus, amely egyedi hangulatával igazi nyári élményt kínál, míg a fogaskerekű születésnapján nosztalgiamenet indul a hegyre. A kínálatban több mint százéves villamosok, legendás Bengálik és ritka járműtípusok is szerepelnek, amelyek egykor a főváros mindennapjainak részei voltak.

A nosztalgiajáratokra jegyek a BudapestGO alkalmazásban vagy a helyszínen is válthatók. Bővebb információt ide kattintva, a BKV weboldalán találtok.

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