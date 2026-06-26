Bakancslistás nyári élményen mutatja meg festői arcát a Dunakanyar ikonikus városa

Ahogy kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, úgy hangzik el egyre többször szerkesztőségünkben is a kérdés: melyek azok a bakancslistás élmények hazánkban, amelyeket mindenképp ki kell próbálnunk a nyár folyamán? Szerencsére seperc alatt meg is találtuk az elsőt, a MAHART Cruises menetrendjét bogarászva.

Alig több, mint egy órája gördült ki a vonatunk a Nyugati pályaudvarról, már meg is pillantjuk a táblát. Esztergomban járunk, hiszen úgy döntöttük, sétahajóról fedezzük fel a Dunakanyar ékszerdobozát. Kikötőváros lévén jobb módját elképzelni sem tudnánk – az pedig, hogy a MAHART Cruises-zal a program még pénztárcabarát is, már igazán csak a hab a tortán.

Néhány buszmegállót és pár perc sétát követően kék-fehér járműre leszünk figyelmesek az Erzsébet parknál, pontosabban az ott húzódó hajóállomásnál. Jó helyen járunk: a MAHART Cruises hajójáról van szó, mely idén nyáron is kalandok valóságos tárházát rejti magában.

Szinte még fel sem térképeztük a helyszínt, azonnal megcsap bennünket a vízpart közelsége, és az azzal járó, semmihez sem fogható nyugalomérzet – nem hiába mondják, hogy a hullámok ringatózása és a Duna szikrázó felszíne egy csapásra lejjebb tekeri a kortizolszintet.

Nem esik nehezünkre rácsatlakozni a folyó sajátos hangulatára, ráadásul a jegyünk sem köt helyhez, így szabadon bóklászhatunk a fedélzeten az egy órás sétahajózás közben. Minden adott hát a felejthetetlen nyári élményszerzéshez!

Történelmi és természeti kincsek sétahajózás közben

Esztergomról szinte mindannyiunknak hazánk legnagyobb temploma, az esztergomi bazilika jut először eszébe. Nagy örömünkre már-már útitársként kísér bennünket az ikonikus épület, hiszen a hajókázás alatt hol távolabbról, hol egészen közelről tárul elénk festői látképe.

A Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház 1856-os felszentelése óta vonzza a katolikus hívőket és az építészet iránt érdeklődőket Esztergomba. A Várhegyen emelkedik büszkén a Duna fölé, kupolája – beleértve a keresztet is – pedig nem kevesebb, mint 100 méter magasan nyújtózik az égbolt felé.

Kétség sem fér hozzá, hogy a bazilika a panoráma csillaga, ám a klasszicista-óegyiptomi stílusú templomon kívül is akad bőven látnivaló, ami magára vonzza a tekintetet.

Ott van például a híres-neves Mária Valéria híd, mely Esztergomot Szlovákiával köti össze. A Habsburg főhercegnőről elnevezett határhíd túloldalán Párkány vár ránk – a sétahajózás során így a szomszédos városra is vethetünk néhány futó pillantást.

Videós ízelítő a hajókirándulásról:

Nem mehetünk el szó nélkül a természet kincsei mellett sem, hiszen jócskán akad, amit felfedezhetünk útközben. A Dunakanyar errefelé igazán hű a nevéhez: az éles kanyart dimbes-dombos partszakasz övezi, harsogó zöldje pedig egyre csábít a természet lágy ölére.

Néhányan a parton sütkéreznek, vannak, akik a vízben hűsölnek, megint mások szintén a Duna fodrait lovagolják meg – az biztos, hogy hozzánk hasonlóan ők is felejthetetlen élményeket szereznek épp.

A Dunakanyar látványát egyszerűen nem lehet megunni – jó hír, hogy a MAHART Cruises-zal lehetőség van számos pontját bebarangolni! Ha igazán stílusosan járnánk be, a visegrádi hop-on sétahajó lesz a legjobb választás, mely Nagymaroson és Zebegényben is megáll. A Visegrád-Esztergom járat is lenyűgöző élményt kínál, a MAHART Cruises pedig még szárnyashajós, városnézős utazásra is invitál.

Ami pedig a fedélzetet illeti, tartalmaz mindent, ami csak a gondtalan kikapcsolódáshoz kell: a felső szint oldalról nyitott, fentről viszont fedett, így nézelődés közben nem kell aggódnunk az UV-sugárzás miatt sem. Ha pedig inkább hűsölnénk, az alsó szinten klimatizált, hatalmas ablakokkal szegélyezett utastérben foglalhatunk helyet. A kis bárnak hála akár frissítőt is kérhetünk a kezünkbe!

Galériánk tárhelye vészesen fogy – nincs mit tenni, annyi minden kiált fotóért –, amikor a hajó visszaérkezik a kiindulópontra. Fel sem kell tennünk a kérdést, már tudjuk is: a nap még korántsem ért véget, bőven van még időnk a városnézésre!

Ha ti is részt vennétek ezen a bakancslistás nyári élményen, péntekenként, szombatonként és vasárnaponként tehetitek meg. A sétahajózás mindhárom nap kétszer, 13 órakor és 14:30-kor veszi kezdetét, az Erzsébet parknál található hajóállomástól indulva. Felnőtteknek 3000, míg gyermekek és diákok számára 2500 forintos jegy váltható a 60 percet felölelő programra.

Bővebb információ a MAHART Cruises dunakanyari kirándulóhajóiról ide kattintva érhető el.

Különleges élmény a természet szerelmesei számára: