25+ fantasztikus nyári program a Dunakanyarban 2026 júliusában

Programok garmadáját kínálja a nyári szezonban is a Dunakanyar. 2026 júliusában koncertek, vízitúrák, piknikek, kiállítások, hajós élmények és vásárok is várnak rátok, hogy kikapcsolódhassatok nem messze Budapesttől.

Hajós élmények a Dunakanyarban

A víz közelsége természetesen segít kiszakadni a hétköznapi tempóból, és egészen más ritmust ad az utazásnak. Egy hajóúton már maga az út is élménnyé válik: miközben haladtok, van idő körbenézni, beszélgetni, vagy csak csendben csodálni a tájat. Erre jó példa a MAHART – PassNave menetrendi budapesti és visegrádi hop-on hajójárata, amellyel egyetlen jeggyel több helyszínt is be lehet járni. A rendszer lényege az egyszerűség és a szabadság: napközben bármely kikötőben fel- és leszállhattok, így mindenki a saját tempójában alakíthatja a programját. Ez különösen jól működik a Dunakanyarban, ahol a látvány a vízről egészen más arcát mutatja.

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VéNégy Fesztivál // Nagymaros (2026. július 1-4.)

A Dunakanyar festői környezetében megrendezett VéNégy Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, színháznak és a kortárs művészeteknek. A programkínálat rendkívül sokszínű, a nagyszínpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, köztük a világszerte ismert francia Nouvelle Vague, amely különleges hangzásvilágával garantáltan emlékezetes koncertélményt ígér, de visszatér a holland Kraak & Smaak és a cseh fúvós banda, a Tygroo is.

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Rutkai Bori Banda a verőcei Duna-parton (2026. július 3.)

Vidám, vagány dalok a gyerekeknek és az egész családnak. Mesekoncert sok tánccal, bábbal, játékkal. A formáció motorja Rutkai Bori énekes, képzőművész és dalszerző. Az általa írt mesék és saját készítésű bábok adják a fellépések vizuális alapját. A dalok zenei világa rendkívül sokszínű: a funk, a jazz, a pop és a rock stílusjegyei egyaránt megtalálhatók benne.

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Várhegyutca // Barlang, Szentendre (2026. július 3.)

A Várhegyutca egy experimentális-ethnofunk zenekar, melyben 10 fiatal örömzenéje világ körüli műfajokon átutazva teremt felszabadító, közösségi atmoszférát – ahol az érzelmek nemcsak megjelennek, hanem kitáncolhatók, néha elementáris erővel törnek felszínre.

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Rengeteg Dalköltő Fesztivál // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre (2026. július 3-4.)

Kétnapos művészeti fesztivál a dalköltészet szellemében – a vers és zene határán. A színpadon és a színpad előtt: kortárs dalköltők, open stage, tábortűz és sátorhelyek a Rengeteg mélyén.

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#borozzOtt KultúrFröccs // Lingvay pincészet, Vác (2026. július 4.)

A Dunakanyar panorámája, kellemes zene, egy üveg helyi bor a Lingvay pincészetből, valamint a barátaid, párod vagy családod társasága – ennyi épp elég egy emlékezetes estéhez.

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Kánikulai Naplementés SUP-evezés Gödnél (2026. július 4.)

Lapátoljatok egyet a varázslatos gödi ártéri erdő mellett és élvezzétek a madarcsicsergős nyarat.

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Tát-Dömös kajaktúra (2026. július 5.)

A Dunakanyar legjobb részeit járhatjátok be kajakkal: Táti sziget, Szénrakodó, Esztergom, Garam torkolat, Szobi zátony és Dömös útvonalon.

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Nutrifun Sárkányhajózás: Nagymaros-Vác lecsorgás (2026. július 5.)

A Nagymaros-Vác lecsorgás sárkányhajóval egy kb. 5 órás program, mely során kipróbálhatjátok milyen, ha egy hajóban eveztek másokkal.

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Astro stand-up Vizi Péterrel – Asztrológia. Tudjuk vagy hisszük? // Kacsakő, Szentendre (2026. július 5.)

Mennyire ősi, honnan ered az asztrológia? Igazolható tudományos módszerekkel? Erről beszél majd Vizi Péter, amatőr csillagász a szabad ég alatt.

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Platon Karataev duó // Barlang, Szentendre (2026. július 10.)

A Platon Karataev dalok ezúttal duó felállásban csendülnek fel, az új album számai mellett korábbi szerzemények is elhangzanak majd, de egy készülő új lemezbe is bepillantást nyerhettek akár.

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Grósz Eszter kiálításmegnyitó // Szabadmag-Miegymás, Nagymaros (2026. július 11.)

Grósz Eszter illusztrációi a Dunakanyarhoz kötődő helyszínekből indulnak ki, de a hangsúly nem a táj rögzítésén, hanem a helyekhez kötődő élményeken van. A munkák egyszerre építenek konkrét, felismerhető környezetre és finoman abszurd, játékos helyzetekre, ahol a helyismeret, a személyesség és az irónia egymásba csúszik. A képeken barátok, ismerős figurák és önarcképek jelennek meg, gyakran hétköznapi, mégis elmozdított helyzetekben.

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MókáZOM nyárközepi tűzzománc workshop // Zsengélő Café, Verőce (2026. július 11.)

A MókáZOM mobil tűzzománc műhely nyárközepi foglalkozásának most is a hangulatos Zsengélő Café ad otthont. Itt tudtok majd képeket és ékszereket is készíteni.

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Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. július 12.)

Július 12-én Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító régiségvásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő a szekrények, fiókok mélyéről, mégpedig azért, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák.

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Vázsonyi-Said duó // Kacsakő, Szentendre (2026. július 12.)

Ebben a duóban mindenki a magáét hozza: egy kis Afrikát, egy kis magyar népzenét, dzsesszt, improvizációt, és ettől lesz különleges.

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Egy kirándulás is szuper program lehet a Dunakanyarban:

Gyilkos vacsora a Belgában // Göd (2026. július 15.)

Július 15-én a Belga Étterem & Bárban nyomozós este vár rátok: egy gyilkossági ügy, amely elsőre talán egyszerűnek tűnik, de minél több részlet kerül elő, annál több lesz a kérdés.

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Aligvárom – Fröccsterasz a Kincsem Udvarházban // Göd (2026. július 17.)

Július 17-én a gödi Kincsem Udvarház hangulatos udvara fröccsterasszá alakul, ahol a Nyakas Borkocsival és élő zenével várnak titeket egy felejthetetlen kikapcsolódásra.

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Váci Világi Vigalom (2026. július 17-19.)

Háromnapos, ingyenes összművészeti fesztivál több helyszínen. Fellép többek közt a Wellhello, a Konyha és Caramell.

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Művésztelep 100 – tárlatvezetés // MűvészetMalom, Szentendre (2026. július 18.)

Ismerjétek meg a Régi Művésztelep történetét, alapítóit és a kortárs művészetre gyakorolt hatását.

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#borozzOtt – Bor és jazz a hegyen // Lingvay pincészet, Vác (2026. július 18.)

Július 18-án a Kapuvári Éva Trió látogat el a Törökhegyre. Jazz feldolgozások, improvizációk enyhítik a júliusi forróságot.

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Móser Ádám // Kacsakő, Szentendre (2026. július 24.)

Móser Ádám hamonikás, több hazai improvizatív-kortárs kamarazenekar megalkotója, szólista. Zenéjében francia-balkán-klezmer-tangó elemeket ötvöz kortárs kamarazenei formákkal.

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Dunakanyari Naplemente Jam // Nomád Bár, Nagymaros (2026. július 24.)

Egy különleges, bensőséges zenei estére várnak titeket Nagymaroson a Nomád Bárban. Improvizatív jam-koncert, ahol a didzseridoo mély rezgései, a djembe lüktető ritmusai és a handpan varázslatos hangjai találkoznak a Dunakanyar egyedülálló hangulatával.

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Premecz Mátyás Organ Trio // Barlang, Szentendre (2026. július 24.)

Premecz Mátyás neve olyan zenekarokból is ismert, mint a Kéknyúl, Little G Weevil és a Barabás Lőrinc Quartet, de ő kísérte Jackie Orszáczkyt is utolsó hazai turnéján. Triójával elsősorban saját szerzeményeit játsszák, zenéjükben ízlésesen keverednek a jazz, a blues és a funk stíluselemek.

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Füstölgő vacsoraest // Zebegény (2026. július 25.)

A Füstölgő Sarok BBQ ismét egy különleges piknikre vár titeket a domboldalon. Előételként egy nyári könnyű ételt kínálnak, főételként pedig hozzák az egyik nehézbombázót, a Marhapofát, illetve zárásként egy nizzai desszertet.

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Ivan & The Parazol // Barlang, Szentendre (2026. július 31.)

Ugyanaz az ország, de mégsem ugyanaz a város. 16 éves az Ivan & The Parazol, és 16 hév megállóra a Batyitól várnak titeket a legendás Barlang Klub kertjében július 31-én.

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