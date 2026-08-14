Izgalmas városi felfedezőjátékkal indulhattok Budapest legrejtettebb titkainak nyomába

Budapest klasszikus látnivalóit sokan ismerik: a Parlamentet, a budai Várat, a Lánchidat vagy épp a Halászbástyát. De mi történik akkor, ha a várost nem csak nézzük, hanem játékká alakítjuk? A Tour de Quest városi kalandjátékai éppen erre invitálnak benneteket: úgy fedezhetitek fel Budapestet, mintha egy izgalmas történetben szerepelnétek. (x)

A Tour de Quest a városnézés élményét a nyomozás izgalmával és a közös kaland örömével ötvözi. Budapest utcáin, terein és ikonikus épületei között haladva nyomokat követhettek, feladványokat oldhattok meg, és olyan apró részletekre is felfigyelhettek, amelyek mellett a hétköznapokban könnyedén elsétálnátok. Itt nincs klasszikus idegenvezetés: a város maga válik játéktérré, a történeteket pedig ti fedezitek fel.

Budapest különösen izgalmas terep ehhez, hiszen a jól ismert látnivalók mögött rengeteg rejtett történet, építészeti különlegesség és történelmi emlék bújik meg. Így egy eldugott udvar, egy régi emléktábla vagy egy érdekes részlet is akár új jelentést kaphat, amikor egy nagyobb küldetés részeként találkoztok vele.

A kaland ráadásul nemcsak szórakoztató, hanem közösségi élmény is: tökéletes program barátoknak, családoknak, pároknak vagy akár csapatépítőnek. A közös gondolkodás, a feladatok megoldása és a város felfedezése garantáltan összehozza a csapatot.

További információt és a különböző kalandokat ide kattintva, a Tour de Quest weboldalán találjátok.

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