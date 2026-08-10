Az utókor is méltán emlegeti majd Kolodko Mihály legújabb miniszobrait

Kolodko Mihály legújabb miniszobrainak karakterein generációk nőttek fel. Az apró figurák ezúttal ráadásul olyan helyszínen csempésznek kedvességet az arra járók mindennapjaiba, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Vajon mi köti össze a legendás magyar rajzfilm bagolydoktorát egy budapesti gyermekkórházzal? A válaszért nem kell messzire utaznotok: a Bethesda Gyermekkórház előtt mostantól egy különleges szoborpáros idézi meg a Kérem a következőt! ikonikus karaktereit.

Kolodko Mihály legújabb munkája a magyar animáció kultikus alkotásával csempész játékosságot az épület szomszédságába. Nem véletlen, hogy Dr. Bubó alakja különösen jól illik ide: ő volt az, aki erdei rendelőjében gyógyította pácienseit Ursula nővér segítségével.

Dr. Bubó és egyik emlékezetes páciense, az üregi nyúl a rajzfilmsorozatban számtalan humoros helyzetbe keveredtek. A kissé különc doktorhoz egymás után érkeztek az állatok változatos betegségeikkel, az üregi nyúl pedig többek között üldözési mániájával kereste fel a rendelőt.

A Bethesda falain egyébként már korábban is megjelentek a szereplők. 2012-ben a kórház sebészeti folyosóját festették ki, és a gyerekek kérésére Dr. Bubó és Ursula nővér történetei kerültek a falakra.

Egy apró találkozás a magyar rajzfilmvilág egyik legemlékezetesebb doktorával is gyerekbarátabbá varázsolhatja a kórházi élet mindennapjait. Bővebb információt Kolodko Mihály munkáiról ezen a linken, az alkotó Facebook-oldalán találtok.

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