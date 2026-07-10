Szőrén-szálán eltűnt Budapest egyik legkedveltebb Kolodko miniszobra

Rejtélyes körülmények között eltűnt a Városligetben található Drakula gróf bájos miniszobra.

Még 2023 májusában bukkant fel a Városligetben, a Vajdahunyad várának árnyékában Kolodko Mihály alkotása. A bronzból készült szobor Lugosi Bélát ábrázolta, amint Drakula gróf szerepében, bús arccal, lábát lógatva olvasgat a Városligeti-tó partján.

Arról még nincsenek információk, hogy a szobrot ellopták vagy a szoborművész által restaurálásra került-e. Mi bízunk benne, hogy az utóbbiról lehet szó és idővel a helyére kerül sokak kedvenc köztéri figurája.

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