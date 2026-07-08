16 képeslapra illő kilátóhely a Balatonnál, ahol lenyűgöző panoráma vár

A Balaton körül számos szédítő kilátó gondoskodik a felejthetetlen látképről, melyek között természetes panorámapontokat és megmászásra váró tornyokat egyaránt találtok.

Tücsökdomb kilátó, Nemesvita

A nemesvitai kiserdő mélyén varázslatos látnivalóra lehettek figyelmesek: itt található ugyanis a település 22 méter magas kilátója. Szerencsére lépcsőzés közben többször is tudtok egyet-egyet szusszanni, majd a torony tetejéről elképesztő körpanoráma tárul elétek a Tapolcai-medencétől a Keszthelyi-hegységig. A helyen ezen kívül játszótér és egy hatalmas sövénylabirintus is vár benneteket.

Kisfaludy-kilátó, Badacsonytomaj

A 438 méter magas Badacsony tetején álló Kisfaludy-kilátó az egész Balaton egyik leglátványosabb panorámáját kínálja. A hegytetőre vezető túra után ugyan a 18 méteres torony meghódítása komolyabb erőpróba, de a Tihanytól egészen a Keszthelyi-öbölig elterülő kilátásért megéri megtenni. A közelmúltban felújított kilátó legfelső szintjéről szinte teljes körpanorámában gyönyörködhettek a tó és a tanúhegyek lenyűgöző látványában.

Kőkapu-kilátó, Nemesgulács

A Badacsony rejtett Kőkapu-kilátója igazi bakancslistás élmény: egy egykori bazaltbánya pereméről fakorlát mögül tárul fel a Tapolcai-medence és a tanúhegyek lenyűgöző sora. A Tóti-hegytől a Gulácson és Csobáncon át a Szent György-hegyig, távolabb a Haláp és a Somló is kirajzolódik, mögöttük pedig a Balaton-felvidék dombjai és a Keszthelyi-hegység.

Eötvös Károly-kilátó, Szentbékkálla

Nem kérdés, hogy a Káli-medencét kirándulásra találták ki, hiszen a környéken egymást érik a dimbes-dombos vidékek, melyek tetejéről ámulatba ejtő panorámában lehet részetek. Itt kirándulva kihagyhatatlan úti cél a szentbékkállai Fekete-hegyen magasodó Eötvös Károly-kilátó, ami a Balaton-felvidék egyik legszebb látványát kínálja.

Tamás-hegyi kereszt, Balatonfüred

Az északi part fővárosának kevésbé ismert, mégis lenyűgöző kilátópontja a Tamás-hegyi kereszt. A monumentális feszülethez csupán egy rövid kaptatót kell megmászni, jutalmul pedig Balatonfüred, a Tihanyi-félsziget és a Balaton páratlan panorámája tárul elénk. Tökéletes hely egy kis pihenőre: érdemes letelepedni, megpihenni és magunkba szívni a látványt, mielőtt nekivágnánk a magasabban fekvő pontoknak.

Endrődi Sándor-kilátó, Csopak

Csopak mellett, a 327 méteres Csákány-hegyen áll a veszprémi születésű költőről elnevezett kilátó. A korábbi fatornyot 2015-ben váltotta fel a ma is látható, szintén fából készült építmény, ahonnan a Balaton keleti medencéje, a Tihanyi-félsziget és a Déli-Bakony erdősége is jól látszik. A hegytetőt Csopak és Paloznak felől is megközelíthetjük, az Olaszrizling tanösvényen pedig a Balaton-felvidék jellegzetes szőlőfajtáit ismerhetjük meg.

Őrtorony-kilátó, Tihany

A nádtetős parasztházairól híres Tihany ideális hely, ha madártávlatból gyönyörködnétek a Balatonban, ám a teljes élményért az Apáti-hegyen magasodó Őrtorony-kilátóig kell mennetek! A háromszintes torony a magyar tenger kékje mellett a Belső-tóra, a Bakonyra és a Kőröshegyi völgyhídra is rálát, de a bencés apátság és Balatonfüred partja is részét képezik a panorámának.

Soós-hegyi kilátó, Balatonkenese

Balatonkenese fölött, a meredek Soós-hegyen egy átalakított adótoronyból tárul elénk a Balaton egyik legritkább látványa: hosszában tekinthetünk végig a tavon, a Tihanyi-félszigetig, sőt Siófok szállodasoráig. A tornyot alátámasztó 75 méteres magaspart a Pannon-tó 10 millió éves üledékéből áll, falában gyurgyalag és partifecske fészkel. A csúcsra a Tátorján tanösvény vezet fel, amely a rejtélyes Tatárlikak és Soós Lajos költő obeliszkje mellett halad el.

Csere-hegyi kilátó, Alsóörs

Alsóörs fölött, a 298 méteres Csere-hegyen áll a Balaton legszebb, templomszerű kilátója. Az 1935-ben épített torony az évek során a Horthy Miklós- és a Szabadság-kilátó nevet is viselte, mai nevét 2001-es felújításakor kapta. Tetejéről csodás látvány tárul a Balatonra és a környező falvakra, tiszta időben pedig a Somogyi-dombság és Veszprém is feltűnik. A szomszédos kiállítóépület helyi művészek tárlataival várja az érdeklődőket.

Jókai-kilátó, Balatonfüred

A zseniális íróról elnevezett balatonfüredi kilátó kiváló úti cél, ha az irodalom mellett a kirándulást is szeretitek. A Jókai-kilátó két irányból közelíthető meg: az egyik út a Lóczy-barlangtól, a másik a Kilátó utcából indul. Bár mindkét nyomvonal meredek, a Tihanyi-félszigetre nyíló panoráma minden fáradságért kárpótol.

Kisfaludy utcai kilátó, Szántód

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Kisfaludy utcai kilátó Szántód legkülönlegesebb pontja. Az utca végében található, 150 méter hosszan húzódó, nádasokkal ölelt fapalló végéhez közeledve, kétszintes kilátó várja a lelkes felfedezőket. Tetejéről elképesztő panoráma, a Balaton mesés látványa tárul elénk – eldugott kis gyöngyszem, mely közösségi összefogásnak köszönhetően újult meg néhány éve.

Molyhos tölgy pihenőterasz, Szántódpuszta

Közel 20 négyzetméteres panorámateraszról gyönyörködhetünk az északi part és a Tihanyi-félsziget látképében, ha Szántódpusztán felsétálunk a Király-dombon álló, Molyhos tölgy névre keresztelt pihenőteraszhoz. Már az odafelé vezető út során is képeslapra kívánkozik a látvány, és az egész család számára szuper program: a pihenőterasz mögött pedig még egy kisebb tanösvényt is kialakítottak.

Kőhegyi-kilátó, Zamárdi

Régebben présház, napjainkban pedig bakancslistás kilátó áll Zamárdi apró szőlőhegyén, melyet az előbbiből alakítottak ki. A Kőhegyi-kilátó esetében a panoráma pazarabb már nem is lehetne, hiszen a hengeralakú építmény pont szemben áll a Tihanyi-félszigettel, tiszta időben pedig tökéletesen látszódik a Badacsony környéke. A központból rövid sétával megközelíthető, mellette borteraszon pihenhetünk.

Xantus János Gömbkilátó és Magasösvény, Balatonboglár

Balatonboglár ikonikus jelképe a Gömbkilátó, ami jellegzetes külseje és az onnan megtapasztalható panoráma miatt is kitűnik a sorból. A 165 méter magas kilátót körbejárva egyszerre csodálhatjátok meg a Balatont, a Badacsonyt, valamint az alattatok elterülő város látványát. Kombinált belépőjeggyel a kilátó melletti Magasösvényen is végigsétálhattok, ami szuper fotópontokat és egy tanösvényt is kínál.

Sipos-hegyi kilátó, Fonyód

Szerencsére akkor sem maradtok kirándulós úti célok nélkül, ha a Balaton déli felén nyaraltok, hiszen a fonyódi Sipos-hegy könnyed túrával kecsegtet. A domb tetején magasodó kilátóból mesés panoráma nyílik a Tihanyi-félszigetre, a Keszthelyi-öbölre és az északi part tanúhegyeire, a látvány pedig a toronyba vezető hosszú lépcsősorért is kárpótol majd.

Kis- és a Nagy-kilátó, Kányavári-sziget

Az egész évben önállóan, vezetés nélkül látogatható Kányavári-szigetre egy hangulatos fahíd vezet, melynek túloldalára érve egyből a madárcsicsergéstől hangos, buja zöldben találjátok magatokat. A kirándulóhelyet érdemes a Búbos vöcsök tanösvényt követve felfedezni, ahol 15 állomás mesél további érdekességeket a helyenként mocsaras-lápos élővilágról és az itt fellelhető madárfajtákról. Sétátok közben a Kis- és a Nagy-kilátóról is szétnézhettek, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a környékre.

Számos pénztárcabarát program vár titeket a Balatonnál: