Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. július 6-12.

Július második hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 7., 9.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

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XII. Sörfesztivál Alsóörsön (2026. július 8-12.)

12. alkalommal, közel 30 sörfőzde több mint 100-féle sörével hívnak kóstolásra és koccintásra az alsóörsi Sirály Parkban július 8. és 12. között. Magyar, cseh, belga, angol és német sörökre, sörivó versenyekre, sörkóstolókra, street foodra és klasszikus fesztiválkajákra lehet számítani.

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Jazz Fiesta // Balatongyörök (2026. július 9.)

A balatongyöröki Jazz Fiesta júliusban két alkalommal neves sztárvendégek és tehetséges fiatal jazz-zenekarok szabadtéri koncertjeivel tölti meg zenével a balatoni estéket.

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Péterfy Bori & Love Band // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 9.)

Péterfy Bori a sok fesztivál mellett a balatonakarattyai Peter’s Teraszon is fellép a nyáron.

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Bornapok // Gyenesdiás (2026. július 9-12.)

A Gyenesdiási Bornapok július 9. és 12. között badacsonyi és zalai borházak kiváló tételeivel, ínycsiklandó falatokkal, kézműves vásárral és színes kulturális fellépőkkel – köztük a Bordó Sárkány zenekarral és tüzes show-val – várja a gasztronómia és a balatoni nyár szerelmeseit a gyenesdiási Kárpáti korzón.

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Plázs Siófok: Mobb Deep, R-GO és MisshMusic (2026. július 9-11.)

Május 30-án megnyitotta kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot. Ezen a héten Mobb Deep, R-GO és MisshMusic koncert vár rátok itt.

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LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 10.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19:00 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetben a helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

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Európa Kiadó // Bánya Kert, Salföld (2026. július 10.)

Július 10-én a magyar alternatív zenei élet egyik legmeghatározóbb zenekara érkezik a Bánya Kert színpadára: a legendás Európa Kiadó.

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Zenés estek a Balaton várában: Deák Bill Gyula // Szigliget (2026. július 10.)

2026-ban a magyar zene egyik legnagyobb, legautentikusabb alakja érkezik a Szigligeti várba. Deák Bill Gyula zenekarával első alkalommal ad koncertet az évszázados erődben.

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XXIII. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál (2026. július 10-12.)

A háromnapos ingyenes rendezvénynek július 10. és 12. között Siófok város szíve, a Fő tér ad otthont, ahol a tradicionális jazz, a dixieland és a swing műfajok legkiválóbb hazai és nemzetközi képviselői lépnek színpadra.

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Csodás éttermek a déli parton:

Szemes Napok // Balatonszemes (2026. július 10-12.)

A Szemes Napok fesztivált Balatonszemesen július 10. és 12. között rendezik meg a Zenepavilonban és környékén. A rendezvényen sokszínű zenei felhozatal, valamint kézműves vásár várja a látogatókat a déli parton.

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I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 10-12.)

Július 10. és 12. között ingyenes, háromnapos klezmer fesztivál érkezik a Balaton-partra, az I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál a Kisfaludy színpadon nyújt kulturális élményt. A rendezvényen a hazai fellépők mellett cseh, szlovák és izraeli fellépők gondoskodnak a hangulatról Balatonfüreden, kiegészülve hagyományos zsidó gasztronómiai kínálattal.

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Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál // Veszprém (2026. július 10-19.)

Július 10. és 19. között a Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál varázsol utánozhatatlan, elegáns gasztro-kulturális hangulatot Veszprém festői Óváros terére. A teljesen ingyenes rendezvényen a hazai jazz, blues és soul élvonalbeli előadói mellett a Balaton-felvidék legkiválóbb frissítő nedűit is megízlelhetik a látogatók.

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Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása // Balatonfüred (2026. július 10. – augusztus 6.)

Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása július 10-én nyílik meg a balatonfüredi Villa Gyetvai központjában. A tárlat augusztus 6-ig látogatható és olyan alkotásokat mutat be, amelyek a látható világon túlmutató benyomásokból, belső sugallatokból és szimbólumokból építkeznek.

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Tali Balatonakali! (2026. július 11.)

A Balatonakali Daewoo–Chevrolet autótalálkozó július 11-én, szombaton 9:00 órától közös gurulással, autócsodákkal és kötetlen beszélgetésekkel várja a márka szerelmeseit és családjaikat.

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Dörgicsei falunap (2026. július 11.)

A dörgicsei falunap július 11-én, szombaton ingyenes családi programokkal, termelői piaccal, főzőversennyel, házibor-mustrával, valamint gólyalábas meseelőadással és élőzenés produkciókkal várja a kikapcsolódni vágyókat a Fő utcán.

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Akt hegedűvel // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 11.)

Egy korszakos festő halála után a családja a végrendelet hiányával és titkos levelekkel szembesül, miközben a hagyatékában lévő „Akt hegedűvel” című fő mű lázban tartja a művészvilágot. Fergeteges zenés vígjáték Kautzky Armand rendezésében, Szulák Andrea főszereplésével.

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Nyári Pincejárás II. // Tagyon-hegy (2026. július 11.)

Július 11-én a balatoni panorámával büszkélkedő Tagyon-hegy dűlő ad otthont a Nyári Pincejárás II. eseménynek. A Horváth Borház és a helyi pincészetek vendégszeretetét élvezve kiváló borok, ínycsiklandó falatok, hangulatos dallamok és táncház kíséretében kapcsolódhattok ki.

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Partkert koncertjei // Tihany (2026. július 11.)

A tihanyi Partkert szabadtéri vendéglátóhely ingyenes kulturális programsorozattal várja a vendégeket. Július 11. és augusztus 28. között a fellépő zenekarok a jazz, a rock és a blues dallamaival töltik meg a balatoni estéket. Július 11-én a Moodified áll színpadra.

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Fonyódi Könyvfesztivál (2026. július 11-12.)

Július második hétvégéjén rendezik meg a lenyűgöző panorámájú Fonyódi Szaplonczay sétányon a Fonyódi Könyvfesztivált. Kiemelt programok között szerepel Háy János és Juhász Anna pódiumbeszélgetése és a Találkozás Lackfi Jánossal.

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Nyáresti túra a salföldi pálos kolostorromhoz (2026. július 12.)

Kik voltak a pálosok, mivel foglalkoztak? Milyen szerepet játszottak a magyar történelemben? Ki volt Remete Szent Pál? A kérdésekre, ha kíváncsiak vagytok választ kaphattok, és persze megismerhetitek az Örsi-hegy különleges geológiáját, élő és élettelen természeti értékeit és sok minden más érdekesség is elhangzik a szakvezetéses túra során.

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Parno Graszt // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 12.)

Az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához.

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