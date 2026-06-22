Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. június 22-28.

Június negyedik hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Balaton Drive Extra – Keleti Autók Találkozója Keszthelyen (2026. június 24.)

Több mint 200-250 darab igazi keleti csoda – a jól ismert Trabantok, Wartburgok és Barkasok – lepik el a keszthelyi Balaton partot, hogy egy pár órára visszarepítsenek minket a 80-as és 90-es évek életérzésébe.

Tovább a Facebook-eseményre >>

JAZZ-A-VÉGE: Tálas Áron Trió // Balaton Színház, Keszthely (2026. június 25.)

A keszthelyi Balaton Színházban JAZZ-A-VÉGE címmel egy új jazzkoncertsorozattal várnak benneteket. Ennek első fellépője a Tálas Áron Trió.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. június 26.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra június 26-án, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Beton.Hofi // Gyárkert, Veszprém (2026. június 26.)

A népszerű rapper meghódítja a veszprémi Gyárkert színpadát is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Holdfénytúra a Badacsonyban (2026. június 26.)

Az esti túra során hallhatjátok a macskabaglyok nászhangját, a kopasz fák sejtelmes susogását, miközben rengeteg új információt megtudhattok a Badacsony élő és élettelen természeti értékeiről, a szőlő- és borkultúra történetéről. A túra csúcspontja a Kisfaludy-kilátóban vár rátok, ahol pazar látvány tárul elétek: a gyöngyfüzérként fénylő Káli-medencei falvak látványa és a Balaton fényjátéka felejthetetlenek lesznek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Plázs Siófok: Astrofest (2026. június 26-27.)

Május 30-án megnyitotta kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot. Június 26-27-én a Astrofest vár rátok T. Dannyvel, a Valmarral és KKevinnel.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Örvényesvölgy Fesztivál // Zalacsány (2026. június 26-28.)

A közel 20 hektáron elterülő zalai birtok háborítatlan csendjét általában maximum a madarak és a dámszarvasok hangjai törik meg, azonban június végén pár napra világsztároktól és hazai előadóktól lesz hangos a dombokkal ölelt, zöld rét. Kétségtelen, hogy ezzel a környezettel az Örvényesvölgy Fesztivál elnyerte az egyik legkülönlegesebb hangulatú hazai fesztivál címét, amit csak tovább fokoznak a színvonalas kulturális események. A rendezvény elsősorban a jazz, a soul és a blues rajongóinak kedvez, de a zseniális gasztrofelhozatal, a családi programok és a kézműves vásár miatt is érdemes ide ellátogatni.

Tovább a fesztivál honlapjára >>

Nyárindító Bubbles Club hétvége // Balatonfüred (2026. június 26-28.)

Játék és szórakozás, csobbanás és élményfürdőzés, buborékok és habparty – ezen a fergeteges nyárindító hétvégén június 26. és 28. között a kisebbek is elmerülhetnek a nyári élményekben. A balatonfüredi eseménysorozaton balatoni kézműveskedésre, óriásbuborék showra és gasztroversenyekre lehet számítani három napon át.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tihanyi Levendula Hetek // Tihany (2026. június 26-28.)

Június utolsó hétvégéjén a Tihanyi Levendula Hetek eseménye keretében különleges levendulás gasztroélményre invitál a Villa Pisky. A limitált menü három felvonásban mutatja meg az ikonikus gyógynövényt, a séf ajánlata pedig „la dolce vita” érzést ígér.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További levendulás élmények a Balatonnál:

MOL Balaton-Átevezés (2026. június 27.)

A MOL Balaton-Átevezést idén 9. alkalommal rendezik meg, hogy lehetőséget biztosítsanak a sportkedvelők, családok és baráti társaságok számára, hogy átszelhessék a magyar tengert.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Siófoki séta (2026. június 27.)

Június 27-én tematikus városnéző séta invitál Siófok rejtélyeinek felfedezésére. A Kálmán Imre Emlékház rendezésében a Hangok és formák szobrászai című sétán vehettek majd részt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egy fagyizás mindig szuper program a Balatonnál:

Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. június 27.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak június 27-én a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jazz Fest – ingyenes zenei hétvége // Keszthely (2026. június 27-28.)

A festői környezetben megrendezett Jazz Fest két napon át hozza el a hazai jazz és swing legizgalmasabb előadóit Keszthelyre június utolsó hétvégéjén, 27-én és 28-án – ráadásul ingyenesen! A zenei élményeket finom falatokkal egészítik ki a kitelepülő food truckok – minden adott tehát egy tökéletes nyári estéhez!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha szabadstrandot kerestek a Balaton partján: