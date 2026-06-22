Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. június 22-28.

Június negyedik hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!
Balaton Drive Extra – Keleti Autók Találkozója Keszthelyen (2026. június 24.)
Több mint 200-250 darab igazi keleti csoda – a jól ismert Trabantok, Wartburgok és Barkasok – lepik el a keszthelyi Balaton partot, hogy egy pár órára visszarepítsenek minket a 80-as és 90-es évek életérzésébe.
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JAZZ-A-VÉGE: Tálas Áron Trió // Balaton Színház, Keszthely (2026. június 25.)
A keszthelyi Balaton Színházban JAZZ-A-VÉGE címmel egy új jazzkoncertsorozattal várnak benneteket. Ennek első fellépője a Tálas Áron Trió.
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Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. június 26.)
Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra június 26-án, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.
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Beton.Hofi // Gyárkert, Veszprém (2026. június 26.)
A népszerű rapper meghódítja a veszprémi Gyárkert színpadát is.
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Holdfénytúra a Badacsonyban (2026. június 26.)
Az esti túra során hallhatjátok a macskabaglyok nászhangját, a kopasz fák sejtelmes susogását, miközben rengeteg új információt megtudhattok a Badacsony élő és élettelen természeti értékeiről, a szőlő- és borkultúra történetéről. A túra csúcspontja a Kisfaludy-kilátóban vár rátok, ahol pazar látvány tárul elétek: a gyöngyfüzérként fénylő Káli-medencei falvak látványa és a Balaton fényjátéka felejthetetlenek lesznek.
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Plázs Siófok: Astrofest (2026. június 26-27.)
Május 30-án megnyitotta kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot. Június 26-27-én a Astrofest vár rátok T. Dannyvel, a Valmarral és KKevinnel.
Örvényesvölgy Fesztivál // Zalacsány (2026. június 26-28.)
A közel 20 hektáron elterülő zalai birtok háborítatlan csendjét általában maximum a madarak és a dámszarvasok hangjai törik meg, azonban június végén pár napra világsztároktól és hazai előadóktól lesz hangos a dombokkal ölelt, zöld rét. Kétségtelen, hogy ezzel a környezettel az Örvényesvölgy Fesztivál elnyerte az egyik legkülönlegesebb hangulatú hazai fesztivál címét, amit csak tovább fokoznak a színvonalas kulturális események. A rendezvény elsősorban a jazz, a soul és a blues rajongóinak kedvez, de a zseniális gasztrofelhozatal, a családi programok és a kézműves vásár miatt is érdemes ide ellátogatni.
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Nyárindító Bubbles Club hétvége // Balatonfüred (2026. június 26-28.)
Játék és szórakozás, csobbanás és élményfürdőzés, buborékok és habparty – ezen a fergeteges nyárindító hétvégén június 26. és 28. között a kisebbek is elmerülhetnek a nyári élményekben. A balatonfüredi eseménysorozaton balatoni kézműveskedésre, óriásbuborék showra és gasztroversenyekre lehet számítani három napon át.
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Tihanyi Levendula Hetek // Tihany (2026. június 26-28.)
Június utolsó hétvégéjén a Tihanyi Levendula Hetek eseménye keretében különleges levendulás gasztroélményre invitál a Villa Pisky. A limitált menü három felvonásban mutatja meg az ikonikus gyógynövényt, a séf ajánlata pedig „la dolce vita” érzést ígér.
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További levendulás élmények a Balatonnál:
Családi levendulaültetvények, panorámás levendulamezők és mesebeli virágos kertek várnak rátok a Balatontól egy karnyújtásnyira!
MOL Balaton-Átevezés (2026. június 27.)
A MOL Balaton-Átevezést idén 9. alkalommal rendezik meg, hogy lehetőséget biztosítsanak a sportkedvelők, családok és baráti társaságok számára, hogy átszelhessék a magyar tengert.
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Siófoki séta (2026. június 27.)
Június 27-én tematikus városnéző séta invitál Siófok rejtélyeinek felfedezésére. A Kálmán Imre Emlékház rendezésében a Hangok és formák szobrászai című sétán vehettek majd részt.
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Egy fagyizás mindig szuper program a Balatonnál:
Nincs is jobb, mint ínycsiklandó gombócokkal hűsíteni magunkat: ez az 5 fagyizó a Balatonnál idén is garantáltan lenyűgözi az édesszájúakat!
Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. június 27.)
Exkluzív tárlatvezetésre hívnak június 27-én a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.
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Jazz Fest – ingyenes zenei hétvége // Keszthely (2026. június 27-28.)
A festői környezetben megrendezett Jazz Fest két napon át hozza el a hazai jazz és swing legizgalmasabb előadóit Keszthelyre június utolsó hétvégéjén, 27-én és 28-án – ráadásul ingyenesen! A zenei élményeket finom falatokkal egészítik ki a kitelepülő food truckok – minden adott tehát egy tökéletes nyári estéhez!
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