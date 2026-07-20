Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. július 20-26.

Július negyedik hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Kult/Szín/Tér // Keszthely (2026. július 17-26.)

2026-ban ismét a Festetics-kastély parkja ad otthont a Kult/Szín/Tér szabadtéri rendezvénysorozatnak, amely színházi előadásokkal, nagymusicalekkel és koncertshow-kkal vár titeket 10 napon át.

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Dumafüred Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 17-26.)

A stand-up comedy legismertebb magyar nevei júliusban a Dumafüred Fesztivál kereteiben ismét színpadra állnak és humoros történeteikkel újra mosolyt csalnak a közönség arcára.

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Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 21., 23.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

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További kiállítások a Balaton partján:

Anna-bál és -fesztivál // Balatonfüred (2026. július 21-26.)

A fesztivál keretében 5 napon keresztül izgalmas programokkal várják a résztvevőket Balatonfüreden, legyen szó sétakocsikázásról, néptáncelőadásról, operagáláról vagy a 201. alkalommal megrendezett Anna-bálról.

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Pöttyös Panni és Kockás Peti – A varázsházikó // Kultkikötő, Balatonföldvár (2026. július 22.)

A Kultkikötő és az Összpróba produkciója Szepes Mária örökérvényű mesesorozatából válogatva viszi színpadra Panni történeteit, amik évtizedek óta kapaszkodót nyújtanak a vele egyidős gyerekeknek a hétköznapok gyakran korántsem magától értetődő és olykor igencsak bonyolult világához.

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egy5egy a Bányában // Salföld (2026. július 22.)

Az egy5egy műfajilag nem akarja hová tenni magat, szeretnek mindenbe belekontárkodni kicsit – legyen szó dőlöngélős alter balladákról, ugrálós rock dalokról, vagy lépegetős techno kattogásról. Az est előzenekara a Varacskos Diszkó, akiket a szövegközpontúság, az önkritika és az irónia jellemez.

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Operett estek a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral // Siófok (2026. július 22.)

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és meghívott szólistái július 22. és augusztus 12. között négy koncertet játszik az operettek szerelmeseinek. Hétről hétre szerda esténként hallgathatjátok meg a klasszikusokat: július 22-én a Te rongyos életet.

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Vonyarci Boros Forgatag (2026. július 22-26.)

Vonyarcon a borkészítésnek több mint ezer éves hagyománya van. A rendezvénytéren felállított „Boros falunkban” július 22. és 26. között színes, kulturális programokat várhatóak minden korosztály számára, ahol a zamatos borkülönlegességek és ízletes falatok mellett éjszakába nyúló utcabál várja a vendégeket.

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Egy új balatoni hely felderítése is szuper program lehet:

XXXIII. Queen Fesztivál // Balatonszemes (2026. július 22-26.)

Július 22. és 26. között a balatonszemesi Zenepavilon ad otthont a XXXIII. Queen Fesztiválnak, amely idén különleges mérföldkőhöz érkezik a legendás rockzenekar rajongói számára. A fergeteges tribute koncertekkel és színes közösségi programokkal teli rendezvény csúcspontjaként július 25-én, szombaton ünnepélyes keretek között avatják fel Freddie Mercury állandó köztéri mellszobrát a Balaton-parton.

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Esti vezetett túra a Badacsonyon (2026. július 23.)

Az esti túra során nemcsak a Kisfaludy-kilátó nyújtotta szürkületi panorámát élvezhetitek, de a túravezetőtől mindent megtudhattok a borvidék történelméről és kultúrájáról is.

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Veszprémi Utcazene Fesztivál (2026. július 23-25.)

Idén július 23. és 25. között a Veszprémi Utcazene Fesztivál jóvoltából ismét egyetlen hatalmas, lüktető szabadtéri színpaddá alakul át a királynék városának történelmi belvárosa. A háromnapos, ingyenes rendezvényen hazai és nemzetközi utcazenészek változatos dallamai töltik meg a tereket délutántól késő éjszakáig.

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Hosszú virágzás // Kultkikötő, Balatonföldvár (2026. július 24.)

A harmincas évei végén járó Hajnalka élete egy ideje már a babaprojekt körül forog. Jótanácsok és használt ruhák tucatjait kapja mindenkitől. Aztán egy napon megtudja, hogy nem lehet gyereke, és a gondosan felépített álom egy pillanat alatt összeomlik. Egyáltalán kinek az álma volt ez? Ez a történet az újrakezdés nehézségéről és szépségéről szól. Fájdalmas veszteségekről és gyógyító elengedésről. Önmagunk kereséséről. Be nem teljesült vágyainkról, amelyektől lehet, hogy végleg búcsúznunk kell. Zeck Julianna monodrámája Purosz Leonidasz átdolgozásában kerül színpadra.

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LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 24.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetben a helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

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Kávészünet koncert // Balatonakali (2026. július 24.)

A Kávészünet zenekar a magyar költészet klasszikus és kortárs remekműveit dolgozza fel modern, pop-rock stílusban, nagy hangsúlyt fektetve az irodalom népszerűsítésére. Július 17-én a Szárszói Szövegelő többnapos irodalmi és kulturális rendezvénysorozaton, majd 24-én Balatonakaliban a Szabadtéri Színpadon lépnek fel.

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Füred Art Week // Balatonfüred (2026. július 24-26.)

Több mint 20 elismert, neves galéria és aukciósház mutatja be klasszikus és kortárs műtárgyait. A festmények mellett szobrokat, bútorokat, szőnyegeket és ékszereket is láthatnak és vásárolhatnak az érdeklődők.

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Művészetek Völgye // több helyszínen (2026. július 24. – augusztus 2.)

Idén sem kevesebb, mint 10 napon keresztül lehettek részesei hazánk legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. A 35. alkalommal megrendezett eseménysorozat az előző évekhez hasonlóan három Balaton-közeli településen, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden át ível, és több mint 4000 különböző programmal gondoskodik a felejthetetlen nyári emlékekről. A felhozatalban koncerteket, színházi és irodalmi rendezvényeket, kiállításokat, újcirkuszi és táncos előadásokat, valamint workshopokat és családi élményeket egyaránt találtok. Csak győzzetek választani!

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Életed hétvégéje – zenés párkapcsolati játszma // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 25.)

Emma és Tom életük hétvégéjére készülnek. Kivesznek egy házat egy eldugott faluban. A helyről az a hír járja, hogy aki ott eltölt egy éjszakát, transzcendens élményben lesz része, sorsfordító felismerésekre jut és olyan kérdésekre is válaszokat kap, amelyeket fel sem tett. A fiatal szerelmespárt behűtött pezsgő várja. Boldogan koccintanak a miniszabira, amikor kattannak a zárak. Se ki, se be. Se térerő, se net, se tévé. Ráadásul lecsap a vihar, vadul tépázza az ablakokat és az idegeket. És ha mindez nem lenne elég, még egy rejtélyes látogató is előbukkan a semmiből.

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Nagy Noémi jazz trió a Partkertben // Tihany (2026. július 25.)

A tihanyi Partkert szabadtéri vendéglátóhely ingyenes kulturális programsorozattal vár titeket. Július 11. és augusztus 28. között a fellépő zenekarok a jazz, a rock és a blues dallamaival töltik meg a balatoni estéket. Július 25-én Nagy Noémi jazz triója lép színpadra.

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Nyáresti koncertek Siófokon: Elvis Presley kalandos élete (2026. július 25.)

A siófoki Hajóállomáson a Nyáresti koncertek 2026. július 25-én veszi kezdetét. A zenei estek keretében a koncertek 20:00 órakor kezdődnek, és a rendezvények ingyenesen látogathatók. A programsorozatot Frech’ Zoltán és Zenekara nyitja meg Elvis Presley kalandos élete című előadásával.

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A GRUND – vígszínházi fiúzenekar // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 25.)

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői. A zenekar évről évre bővülő repertoárján helyet kap – A Pál utcai fiúk számai mellett – több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser-dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.

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Charlie // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 25.)

A jazz, a blues és a rock ikonikus előadója egy felejthetetlen estére hív. Charlie páratlan hangja és karizmatikus jelenléte évtizedek óta ejti rabul a közönséget. Koncertjei nem csupán dalok egymás után – hanem találkozások. Őszinték, közvetlenek, emberiek. Minden hangnak súlya van, minden pillanat számít. A koncerten felcsendülnek a legnagyobb Charlie-slágerek – úgy, ahogy csak tőle lehet hallani.

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Made in Hungária // Balatonlelle (2026. július 25.)

A Magyarock Dalszínház nagysikerű rock ‘n’ roll musicalje, a Fenyő Miklós életét és a Hungária együttes slágereit felvonultató Made in Hungária, 2026. július 25-én, szombaton 20 órakor látható a Balatonlellei Szabadtéri Színpadon.

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Kálvária út esti fényekben – vezetett túra // Badacsony (2026. július 26.)

Az esti túra során megismerhetitek a Badacsony szakrális értékeit. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok nyomában kereshetitek fel a hegy vallási töltetű helyeit. Megismerkedhettek a remeték egyszerű, de nem könnyű életével. Ki volt Remete Szent Pál, Boldog Özséb? Feltárulnak a pálos rend címerének szimbolikái is a túra során.

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