Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. július 13-19.

Július harmadik hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál // Veszprém (2026. július 10-19.)

Július 10. és 19. között a Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál varázsol utánozhatatlan, elegáns gasztro-kulturális hangulatot Veszprém festői Óváros terére. A teljesen ingyenes rendezvényen a hazai jazz, blues és soul élvonalbeli előadói mellett a Balaton-felvidék legkiválóbb frissítő nedűit is megízlelhetik a látogatók.

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Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása // Balatonfüred (2026. július 10. – augusztus 6.)

Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása július 10-én nyílik meg a balatonfüredi Villa Gyetvai központjában. A tárlat augusztus 6-ig látogatható és olyan alkotásokat mutat be, amelyek a látható világon túlmutató benyomásokból, belső sugallatokból és szimbólumokból építkeznek.

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Setup Együttes // Balatonszárszó (2026. július 14.)

Hat évvel ezelőtt Győrben alapította meg három ütőhangszeres művész a Setup együttest. Józsa Bálint, Kovács Árpád, Májer Dániel célja olyan rendhagyó produkciók létrehozása, melyekben az ütőhangszerek túlléphetik hagyományos szerepüket és a koncertek főszereplőjeként mutatkozhatnak be. Működésük fontos eleme a zenei ismeretterjesztés, az ütőhangszeres zene népszerűsítése, az ütőhangszerek sokszínűségének megismertetése. Repertoárjuk a klasszikus ütős zenei irodalmon kívül saját népzenei-és könnyűzenei feldolgozásokból áll. Leginkább magyar- és balkáni népzenével, tradicionális dobolással, izgalmas hangszerekkel és interaktív koncertekkel várják közönségüket.

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Kuna Vali és a HungaroSwing koncertje // Tab (2026. július 14.), Balatongyörök (2026. július 16.)

Kuna Vali és a HungaroSwing koncert július 14-én Tabon, kedden 18 órakor és Július 16-án Balatongyörökön, csütörtökön 20 órakor fülbemászó swing- és jazzdallamokkal, valamint különleges hangulattal várja a zenerajongókat.

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Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 14., 16.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

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Derítsétek fel az északi part éttermeit:

A Cimbora együttes koncertje // Balatonszárszó (2026. július 15.)

A Cimbora Együttes zenés–irodalmi formáció, rendhagyó koncertszerű műsoraikon a gyerekeket is bevonják az előadásba, énekelhetnek, ritmushangszerekkel kísérhetik a zenét.

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VeszprémFest (2026. július 15-18.)

A VeszprémFest júliusban a tőle megszokott módon ismét a zenei paletta összes színét hozza el nektek a Historia Kertbe: Juanes a latin rockért, Beth Hart a blues-rockért, a Kraftwerk pedig az elektronikus zenéért felel, míg a Pink Martini 25-féle nyelven megszólaló repertoárjával és a klasszikus-, dzsessz-, latin és popzenei műfajokat ötvöző stílusával fogja lenyűgözni a hallgatókat. Az eseményre azonban nem csak a sokszínű koncertek miatt lesz érdemes ellátogatni, hiszen az ingyenesen látogatható Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál szintén szenzációs fellépőket és persze remek balatoni borászatokat hoz el a királynék városába.

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XI. Keszthelyi Sörfesztivál (2026. július 15-19.)

A keszthelyi 2026-os sörszezon csúcspontja az immár 11. alkalommal megrendezett Sörfesztivál a Festeticsek gyönyörű városában. Legyen bármelyik fajta sör a kedvenced, mindegyik típusból kóstolhatsz a móló melletti sétányon július 15. és 19. között, a kellemes árnyékot nyújtó fák ölelésében.

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Csaknekedkislány // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 16.)

Csak itt, csak most, csak veletek, Csaknekedkislány Balatonakarattyán a Peter’s Teraszon

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Györöki BorKorzó // Balatongyörök (2026. július 16-19.)

Július 16-19. között a balatongyöröki móló sétányán borfesztivál, finom ételek, fülbemászó dallamok, gyerekprogramok és még sok meglepetés várja a látogatókat. A balatoni panoráma nemcsak háttérkép, a poharak sosem maradnak üresen: sétáljatok végig a móló melletti sétányon, ahol a környék legjobb borászatai hozzák el a hűvös olaszrizlingeket, a gyümölcsös rosékat és a legmerészebb vörösborokat.

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Miénk lett a tér! // Hévíz (2026. július 16-19.)

Július 16. és 19. között újra élettel telik meg Hévíz főtere. A fesztivál csütörtöki nyitányán a Hooligans zúzza szét a színpadot, míg pénteken a Club77 alapozza meg a hangulatot a Wolf Kati Band fellépése előtt. Szombaton Peter Flamisch gitárjátéka után Bársony Bálint és a Magyar Rapsody Projekt hív titeket egy különleges zenei utazásra. A vasárnap ezzel szemben az eleganciáé: egy látványos filmvetítés után a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges című produkciója kápráztatja el a nézőket. A négynapos rendezvény minden programját ingyenesen látogathatjátok.

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Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. július 17.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

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LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 17.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19:00 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetben a helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

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Ha kirándulnátok egyet a Balatonnál:

Rómeó felnőtt! – zenés beszélgetős est Veréb Tamással // Balatonföldvár (2026. július 17.)

18 éve, 14 évesen lépett első nagy musical-szerepében a budapesti közönség elé Veréb Tamás. „Nagykorú” lett a pályán a musicaltörténet legfiatalabb Rómeója, egy szenvedélyes Wolfgang Mozart, egy nemzet ikonja Puskás Öcsiként. Az esten szó esik majd sikerről, kemény munkáról és szakmai alázatról, tanulópénzről, víziókról és azokról a pillanatokról is, amikor előadás után lekerül Tomiról a microport. A beszélgetés folyamán felcsendülnek pályájának meghatározó slágerei és olyan dalok is, amelyeket most énekel majd először.

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Kávészünet koncert // Balatonszárszó (2026. július 17.),

A Kávészünet zenekar a magyar költészet klasszikus és kortárs remekműveit dolgozza fel modern, pop-rock stílusban, nagy hangsúlyt fektetve az irodalom népszerűsítésére. Július 17-én a Szárszói Szövegelő többnapos irodalmi és kulturális rendezvénysorozaton lépnek fel.

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Ripoff Raskolnikov Band + Kustan Adam // Bánya Kert, Salföld (2026. július 17.)

Július 17-én a Bánya Kertben lép fel Ripoff Raskolnikov, az americana, a blues és a folk egyik legkarakteresebb hazai alakja. Dalaiban az amerikai folklór hagyományai találkoznak a blues őszinteségével és a singer-songwriter műfaj személyes hangvételével. Zenéje egyszerre mesél utazásokról, szerelemről, veszteségekről és az élet apró szépségeiről. Az estét Kustan Adam nyitja, aki a modern blues-soul generáció egyik izgalmas feltörekvő előadója.

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Krisna-völgyi Búcsú // Somogyvámos (2026. július 17-19.)

Közép-Európa egyik legnagyobb ökofaluja India varázslatos világába repít. A Fonyódtól 20 percre fekvő Krisna-völgyben árnyas ligetek, bambuszalagút, ízletes vegetáriánus fogások, indiai mandír, spirituális feltöltődés és békés természeti környezet várja az egész családot, míg a Krisna-völgyi Búcsú július 17. és 19. között kínál színes programokat, vezetett sétákat és kulturális élményeket.

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Kult/Szín/Tér // Keszthely (2026. július 17-26.)

2026-ban ismét a Festetics-kastély parkja ad otthont a Kult/Szín/Tér szabadtéri rendezvénysorozatnak, amely színházi előadásokkal, nagymusicalekkel és koncertshow-kkal vár titeket 10 napon át.

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Dumafüred Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 17-26.)

A stand-up comedy legismertebb magyar nevei júliusban a Dumafüred Fesztivál kereteiben ismét színpadra állnak és humoros történeteikkel újra mosolyt csalnak a közönség arcára.

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Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 18.)

„József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit. A darab 2018 óta fut a Vígszínház repertoárján, amelynek utaztatható verziójában a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is szerepel.

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Lánybúcsú // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 18.)

A musical négy, negyvenes gyerekkori barátnő (Alíz, Bella, Petra és Laura) viszontagságairól szól, akik egy Balaton-felvidéki villában töltik „lánybúcsújukat”.

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Relics Party Band koncert // Partkert, Tihany (2026. július 18.)

A tihanyi Partkert szabadtéri vendéglátóhely ingyenes kulturális programsorozattal várja a vendégeket. Július 11. és augusztus 28. között a fellépő zenekarok a jazz, a rock és a blues dallamaival töltik meg a balatoni estéket. Júliusban a Moodified, a Relics Party Band és Nagy Noémi jazz trió áll színpadra.

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Classic Fest // Plázs Siófok (2026. július 18.)

A múlt party-hangulata idén is visszatér Siófokra. Idézzétek fel a legendás szórakozóhelyek és korszakok emlékeit, az örök klubhimnuszokat és azokat a felejthetetlen 2000-es éveket a Plázson.

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Rutkai Bori Banda // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 19.)

Felnőtt füleknek is kedvező vidám vagány zenék, Bori mesevilága és horgolt bábjai táncba hívják az egész családot. Interaktív, bulis koncert sok játékkal, közös zenéléssel, az összes generáció számára.

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Érdi Tamás zongoraművész koncertje // Apátsági templom, Tihany (2026. július 19.)

A zene Érdi Tamás számára egy egészen sajátos belső világot, formákat és történeteket jelent. A darabokat nem hagyományos módon tanulja, hanem a belső logikájuk, a láthatatlan építőkockáik szerint rakja össze a memóriájában. Olyan ez, mint egy misztikus belső építészet: a hangokból szép lassan katedrálisok emelkednek ki a csendből. Érdi Tamás augusztusban Olaszországban ad nagyszabású, kétrészes estet. A nyári olaszországi repertoárból hoz el egy hatvan perces válogatást, az itthoni közönségnek, hogy a tihanyi Apátsági templomban is együtt élhessétek át a zene segítségével a fény és az árnyék birodalmának hangulatát.

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