Lótuszhíradó: Már szirmaikat bontogatják a varázslatos, szent vízililiomok

A lótusz Ázsiában őshonos növény, ahol szépsége és vallási szimbolikája miatt nagy tisztelet övezi, Indiában szent növényként is számon tartják. Összegyűjtöttük, hol gyönyörködhettek ti is a bámulatos virágzásban.

Ez a különleges vízinövény évszázadok óta a tisztaság, a harmónia és a megújulás jelképe. Illatos, fehér vagy rózsaszín virágai a víz felszíne fölé emelkednek, miközben gyökerei az iszapban kapaszkodnak, így vált a kitartás és a felemelkedés szimbólumává.

A napsütést kedvelő vízililiom nemcsak lenyűgöző látványt nyújt, hanem a béke, a bölcsesség és a belső egyensúly üzenetét is közvetíti, ezért a vízikertek egyik legkülönlegesebb dísze.

Lótuszvirágzás Magyarországon 2026-ban:

Szegedi Füvészkert

Természetbarátoknak igencsak ajánlott lesz július 25-26-án Szegedre látogatniuk, hiszen immár tizenkilencedik alkalommal rendezik meg a Lótusz Napokat a napfény városának hatalmas füvészkertjében. Az egész hétvégén át tartó eseményen a kerti séta mellett zenés-táncos programok, meditációs koncertek, kézműves vásár, valamint jóga- és harcművészeti bemutatók idézik meg a távol-keleti hangulatot.

6726 Szeged, Lövölde út 42. | Weboldal | Facebook

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

Amennyiben a fővároshoz közelebb gyönyörködnétek a tavon úszó rózsaszín virágokban, látogassatok el a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe, ahol szintén július 25-én csodálhatjátok meg a lótuszokat egy 2,5 órát felölelő séta keretein belül, sőt még a bambuszok világába is betekinthettek Lunk Gergely főkertész segítségével! Akármelyik programot is választjátok, nincs kétségünk afelől, hogy a meseszép látvány mellett számos érdekességet is megtudhattok a keleti vallások legszentebb növényéről.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4. | Weboldal | Facebook

Természeti kincsek nyomában: