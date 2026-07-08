35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 8-12.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, strandolásról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Móra Raktárvásár // 6szín (2026. július 8-10.)

A mesekönyvek, regények, és az irodalom szerelmeseinek szinte kötelező úti cél a Móra Kiadó raktárvására, ahol hatalmas kedvezményekkel frissíthetik fel a család otthoni könyvespolcait. A rendezvényen böngészők, ismeretterjesztő kötetek és a legnépszerűbb kamaszregények között válogathattok pénztárcabarát árakon.

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18 éves a Dürer Kert (2026. július 8., 11.)

Nagykorú lett a Dürer Kert, ezt pedig újdonsült felnőtthöz méltó módon egész nyáron át tartó bulisorozattal ünneplik. Legközelebb július 8-án a Kale Lulugyi, július 11-én a Prosectura és a Nem Mind1 koncertjén tombolhattok.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. július 8., 10., 11.)

Június elejétől heti három alkalommal költöznek a filmek a park százéves fái alá, ahol szerdánként a klasszikusok, péntekenként a romantikus kedvencek, szombatonként pedig a családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját. Az e heti műsor: július 8. (szerda) 18:00 – Amerikába jöttem, július 10. (péntek) 18:00 – Doktor Szöszi, július 11. (szombat) 18:00 – Addams Family.

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Best of Diploma // HAB (2026. július 10-től)

A kortárs képzőművészet legfrissebb és legizgalmasabb áramlataiba pillanthatsz be az Andrássy út egyik legimpozánsabb művészeti központjában. A Best of Diploma 2026 tárlat a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett tehetségeinek legkiemelkedőbb diplomamunkáit vonultatja fel a nagyközönség előtt. Az augusztus elejéig látogatható ingyenes kiállítás tökéletes kulturális program, ahol első kézből fedezheted fel a jövő meghatározó hazai művészeinek korlátokat nem ismerő, formabontó alkotásait.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. július 8.)

Roundnet a Margitszigeten

Próbáljátok ki a pörgős roundnetet, vagyis spikeball-t a Margitszigeten, az Aktív Budapest szervezésében! Minden szerdán 19:00 és 20:30 között teljesen ingyenes szabadtéri edzéseken vehettek részt a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol kétfős csapatokban, egy kör alakú háló körül játszhattok. A cél, hogy a labdát úgy üssétek a hálóra, hogy az ellenfél ne tudja azt szabályosan visszajátszani. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Visszatér a sIKERtorna! // Bikás park

A nagy sikerű sIKERtorna jóvoltából idén nyáron is ingyenes, csoportos szabadtéri edzéseken vehettek részt a Bikás parkban. A júniustól augusztusig tartó eseménysorozat keretében kéthetente szerda esténként mozoghattok együtt a szabad levegőn. A nyílt, semmilyen különleges eszközt nem igénylő órákat a népszerű ikerpár, Szamos-Németh Kata és Németh Nóra vezeti. Nektek csupán a jókedveteket kell hoznotok, a szervező a készlet erejéig polifoamot, valamint frissítő ásványvizet is biztosít a helyszínen.

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Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Izo FitzRoy // KOBUCI

A brit soul, blues és gospel egyik legkarakteresebb hangja, Izo Fitzroy, visszatér Magyarországra. Tavaly a Kobuci közönségével együtt ünnepelte a születésnapját, idén pedig újra a színpadra áll, hogy egy felejthetetlen estét töltsön el a rajongókkal. Izo művészete a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, dalszerzői stílusa pedig a Bill Withers szívhez szóló szövegeinek hatását tükrözi. Szólókarrierje előtt kórusokban énekelt, saját gospel kórust is vezetett, így most a színpadon a legjobb gospel és soul zenészek kísérik, egy ritkán látott, 3 fős vokálkórussal, ami különleges dimenziót ad a koncertnek.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 9.)

Jóga a Margitszigeten

Egy energetizáló hatha flow jógaóra a Margitszigeten, ahol kiszakadhatsz a mindennapok ritmusából és elcsendesedhetsz. Az óra kezdők számára is bátran látogatható.

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Marczi Nyaraló

A Marczi Nyaraló rendezvénysorozat keretein belül újra élettel telik meg a II. kerület szeretett közösségi tere, a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Az eseménynek köszönhetően június utolsó hétvégéjétől egészen a nyár végéig babaszínháztól, koncertektől, gyerekprogramoktól, kreatív workshopoktól és izgalmas történelmi előadásoktól hangos a helyszín belső udvara, ahol a fák árnyékában hűsölve élvezhetitek az előadásokat. Július 9-én 16 órától Az oroszlán és a bogár című mesefeldolgozást tekinthetitek meg egy hangszersimogató kíséretében.

Tér-Zene koncert a Kossuth téren: Szemere Zita és a Musica Felice Kamarazenekar

Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. Július 9-én 17 órától Szemere Zita operaénekesnő és a Musica Felice Kamarazenekar művészei népszerű opera- és operettáriákkal, valamint könnyed barokk dallamokkal teremtenek felejthetetlen hangulatot.

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Zenés estek a Ferenc téren: Juci és Hunor

Július 2-től minden csütörtökön zenétől hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozatban június 9-én Németh Juci énekesnő és G.Szabó Hunor koncertjét hallgathatjátok meg 18 órától.

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6Szóljon: Hét Hat Club // Hunyadi tér

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Július 9-én a Hét Hat Club koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt hűsölve.

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beck@grecsó: szeretet vessző béke // Városmajori Szabadtéri Színpad

A zene és az irodalom legszebb találkozásának lehettek tanúi a csillagos ég alatt, ahol két korszakos alkotó gondolatai fonódnak össze. Július 9-én Beck Zoltán (30Y) és Grecsó Krisztián közös pódiumműsora varázsolja el a közönséget, melyben a két alkotó számot vet a múlttal és örökséggel. Az intim hangulatú, mély és mégis felszabadító előadáson dalok, versek, személyes történetek és rögtönzések váltják egymást, garantálva egy felejthetetlen, lélekemelő nyári estét.

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Földi Nati Quartet // Füles

A zenekar első sorban saját szerzeményeket és átiratokat fog megszólaltatni, komoly zenei utalásokkal és latin zenei elemekkel. Felcsendülnek ismerős dallamok Szabó Gábor és a magyar népzenei hagyományok tiszteletére.

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Fekete Zaj Warmup // Teufel Kert

Mielőtt négy napra kiköltözik a Fekete Zaj a Mátrába, melegítsetek be együtt Budapesten az idei fesztiválra: warmup július 9-én a Teufelben.

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Budapesti programok pénteken (2026. július 10.)

Bakáts Péntek: Zalavári Álmos Trió

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér péntek esténként. A programon ezen hétvégén a Zalavári Álmos Trió fellépését csíphetitek el.

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Hollán Jazz Street: Yu Grace & Scheller Ákos Duo

A Budapest Jazz Club és a Kult13 együttműködésének köszönhetően nyáron jazzkoncertekkel pezsdül fel Újlipótváros kapuja, a Hollán Ernő sétálóutca. Az ingyenes, zenés eseményeken a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit látogathatjátok.

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Nyáresti séta a Ligetben // Millennium Háza

Július 10-én hangulatos esti andalgásra invitálnak titeket a Városligetbe, ahol a napnyugta előtti órákban fedezhetitek fel az arany ezer árnyalatában pompázó parkot. A séta a Millennium Háza rózsakertjétől indul 18:30-kor, majd a Zsolnay-kerámiák megcsodálása után útba ejtitek a Zene Háza formabontó épületét is. A kalandot hol máshol zárnátok, ha nem a Néprajzi Múzeum tetőkertjén, ahonnan lenyűgöző kilátásotok nyílik a fokozatosan elcsendesülő városra. A belépőjegy ára a vezetésen túl tartalmaz egy pohár frissítő alkoholos vagy mentes welcome drinket is!

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Nyáresti táncház // Várkert Bazár

Idén nyáron négy alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Júliusban 10-én Pál István Szalonna és Bandája adja majd a talp alá valót. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Platon Karataev duó // Barlang, Szentendre

A Platon Karataev dalok ezúttal duó felállásban csendülnek fel, az új album számai mellett korábbi szerzemények is elhangzanak majd, de egy készülő új lemezbe is bepillantást nyerhettek akár.

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Co Lee & don sea: AIR 2 lemezbemutató // Dürer Kert

Tavasszal debütált Co Lee és don sea új albuma, amely a hazai hiphop szcéna egyik legmonumentálisabb alkotása. Az exkluzív lemezbemutató eseményre csak most a Dürer Kertben kerül sor.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 11.)

Grósz Eszter kiállításmegnyitó // Szabadmag-Miegymás, Nagymaros

Grósz Eszter illusztrációi a Dunakanyarhoz kötődő helyszínekből indulnak ki, de a hangsúly nem a táj rögzítésén, hanem a helyekhez kötődő élményeken van. A munkák egyszerre építenek konkrét, felismerhető környezetre és finoman abszurd, játékos helyzetekre, ahol a helyismeret, a személyesség és az irónia egymásba csúszik. A képeken barátok, ismerős figurák és önarcképek jelennek meg, gyakran hétköznapi, mégis elmozdított helyzetekben.

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MókáZOM nyárközepi tűzzománc workshop // Zsengélő Café, Verőce

A MókáZOM mobil tűzzománc műhely nyárközepi foglalkozásának most is a hangulatos Zsengélő Café ad otthont. Itt tudtok majd képeket és ékszereket is készíteni.

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A Francia Intézet utcabálja // Fő utca

Egy varázslatos nyáresti mulatság keretében a lampionok fényei, hűsítő italok és fülbemászó dallamok várják a kikapcsolódni vágyókat a Fő utcán július 11-én. Különleges koncertekkel és sokféle finomsággal vár a Francia Intézet, ahol a lüktető ritmusok és a francia, valamint nemzetközi utcabálok varázsa garantáltan felejthetetlenné teszi a hétvégét!

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Berd Dance Ensemble Táncshow // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Különleges kulturális utazásra invitálja a közönséget július 11-én a Margitszigeten a világhírű Berd Dance Ensemble, amely több mint hat évtizede őrzi az örmény néptánc gazdag örökségét. Az együttes, pályafutása során több mint 40 országban lépett fel, sokezer előadást adott, és világszerte több mint egymillió nézőt varázsolt már el. A társulat repertoárja hagyományos örmény táncokat ölel fel: harci, lírai, rituális, humoros és a mindennapi életet megidéző koreográfiákat.

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Libegők Éjszakája // Zugligeti Libegő

Varázslatos éjszakai kaland és lenyűgöző fővárosi panoráma várja a látogatókat július 11-én, szombaton a Libegők Éjszakáján. A Zugligeti Libegő ezen a különleges nyári estén meghosszabbított nyitvatartással üzemel, így a csillagos ég alatt, a fák lombjai felett lebegve csodálhatjátok meg Budapest esti fényeit.

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egy5egy x Palsztikén // Tuna x Dunyi

Két szuper ingyenes koncertet is meghallgathattok egy este a Duna-parton. Az egy5egy néha szomorú, néha boldog, kicsit lázadó, kicsit belekényelmesedő muzsikája mellett a Palsztikén koncertjén igazi műfaj koktélnak lehettek részesei, ahol a kemény, metálból ihletődött riffeket, hol önironikus és megmosolyogtató, hol magát föld alá sirató dalok váltják.

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Hunyadi téri kertmozi: L’ecsó

A Pixar stúdió Oscar-díjas, Párizsban játszódó animációs klasszikusa kelti életre a fenséges ízeket, a családi humort és a nosztalgikus hangulatot az óriáskivetítőn július 11-én. Hozzatok egy pokrócot, kis nassolnivalót, és élvezzétek a L’ecsó által megteremtett kultikus gasztro-kalandot, amely az angol nyelvű feliratnak köszönhetően a külföldi barátok számára is tökéletes nyáresti kikapcsolódást ígér.

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További kertmozis élmények Budapesten:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 12.)

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Július 12-én Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító régiségvásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő a szekrények, fiókok mélyéről, mégpedig azért, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák.

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Az Úr kutyái a Nyulak szigetén – várostörténeti séta // Margitsziget

Július 12-én 11 órától ingyenes várostörténeti sétán vehettek részt a BTM Vármúzeum szervezésében. Az Úr kutyái a Nyulak szigetén címet viselő eseményen megtudhatjátok többek között hogyan élte kolostori életét Szent Margit, milyen csodák köthetők hozzá, és hol találhatóak ma az ereklyéi. A sétán fény derül arra is, miért haragudott Margitra az édesapja, IV. Béla király, de megtudhatjátok, kik voltak az „Úr kutyái”, és ki a csillagászok védőszentje. A program előzetes regisztrációhoz kötött.

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Egy strandolás is szuper hétvégi program lehet:

Vázsonyi-Said duó // Kacsakő, Szentendre

Ebben a duóban mindenki a magáét hozza: egy kis Afrikát, egy kis magyar népzenét, dzsesszt, improvizációt, és ettől lesz különleges.

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Morrissey // Barba Negra Red Stage

Egy generáció hangja, a legendás énekes, Morrissey harmadszor tér vissza Budapestre. 11 év után, most a Barba Negrában lép fel július 12-én.

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