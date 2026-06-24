30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. június 24-28.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó múzeumról, sétáról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

DeForma kiállítás // Virág Judit Galéria (2026. június 27-ig)

A nagy sikerű, több tízezer látogatót vonzó szecessziós Zsolnay-tárlat után a Virág Judit Galéria most egy kortárs, posztmodern kiállítással jelentkezik. A FormabontóDeForma című tárlat a DeForma Csoport legizgalmasabb munkáiból válogat, és nemcsak bemutatja, hanem meg is vásárolhatóvá teszi a különleges darabokat. A látogatók díszes és modern használati tárgyakkal, teás- és kávéskészletekkel, valamint fantáziadús kerámiákkal találkozhatnak, amelyek egyenként is egyedi műtárgyak. A kézzel festett alkotások egy része magastüzű eljárással készült, a Zsolnay-hagyományokhoz hasonló technológiát követve.

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Metallica kiállítás // Rockmúzeum (2026. augusztus 1-ig)

2026 júniusában Magyarországon két koncerttel tért vissza a világ egyik legmeghatározóbb metálzenekara, a Metallica. A budapesti eseményhez kapcsolódva 10 év után újra nagyszabású kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rockhírességek Csarnokában, ahol magángyűjteményekből származó Metallica-relikviák láthatók. A 2026. június 6. és augusztus 1. között nyitva tartó tárlat a zenekar emlékei mellett a magyar rocktörténet állandó kiállítását is bemutatja, így egyedülálló zenei időutazást kínál a látogatóknak.

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Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből // Mai Manó Ház (2026. augusztus 23-ig)

A Felvétel! című kiállítás a film és a fotográfia 125 éve összefonódó történetét mutatja be a magyar stand- és werkfotókon keresztül. A Mai Manó Házban látható tárlat ikonikus filmek, többek között a Körhinta, az Egri csillagok, A tanú vagy a Szerelem forgatásain készült képeken keresztül enged betekintést a kulisszák mögé, a filmes pillanatok születésébe és a magyar filmemlékezet legendás jeleneteibe. A második emeleten a magyar standfotós szakma közel kilencven, eddig nagyrészt nem látott felvételén keresztül rajzolódik ki a filmkészítés láthatatlan világa. A kiállítás egyszerre dokumentum és vizuális élmény, amely a mozgókép és a fotó közös történetét idézi meg.

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További szuper kiállítások Budapesten:

Szerdai programok a fővárosban (2026. június 24.)

Visszatér a sIKERtorna! // Bikás park

A nagy sikerű sIKERtorna jóvoltából idén nyáron is ingyenes, csoportos szabadtéri edzéseken vehettek részt a Bikás parkban. A júniustól augusztusig tartó eseménysorozat keretében kéthetente szerda esténként mozoghattok együtt a szabad levegőn. A nyílt, semmilyen különleges eszközt nem igénylő órákat a népszerű ikerpár, Szamos-Németh Kata és Németh Nóra vezeti. Nektek csupán a jókedveteket kell hoznotok, a szervező a készlet erejéig polifoamot, valamint frissítő ásványvizet is biztosít a helyszínen.

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Városligeti SUP YOGA

Testi-lelki feltöltődés a Városligeti tavon minden szerdán.

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Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Partmozi: Nouvelle Vague – Az új hullám // Fellini Római Kultúrbisztró

Richard Linklater fekete-fehér filmje a fiatalos lendületet és az alkotói szabadság felszabadító energiáját ragadja meg, miközben visszarepít a késő ötvenes évek Párizsának közegébe. Egyszerre korrajz és tisztelgés a múlt legendái előtt, amely a filmművészet megújulásának pillanatát és a mozi transzformatív erejét ünnepli.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. június 25.)

Ingyenes utcai örömzene a Dob utcában

Immár ötödik alkalommal tért vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettetek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. Idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához: a szlovák Samaria Klezmer Band koncertjét a fesztivál utolsó napján élvezhetitek.

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25 Years Of Ghetto Life – kiállításmegnyitó // Dugattyús

A világ számos táján, méltán híres vagy hírhedt formáció, soha nem publikált képekben kívánja prezentálni az elmúlt 25 év küzdéseit, örömeit, és kudarcait, átvirrasztott éjszakák által gyűjtött gyümölcsét, emlékezetes momentumait, innovatívan adaptálódva az aktuális kor kihívásai felé. Fotógyűjteményükkel bemutatva a graffiti világának extrém valóságát.

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Gently Da Spittah’ // Pontoon

Gently a zenekarával képes arra, hogy a város kellős közepén is a szabad ég alatt egy teljesen más világot, szinte eufórikus atmoszférát teremtsen. A hiphop és a jazz esszenciális összefonódása teszi a hallgatók számára is egyedivé és megismételhetetlenné az élményt amit a zene sokszínűsége ad. A Lánchíd pesti lábánál ezt a légkört fogja megidézni Gently a Pontoonon Live Band felállásával.

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Budapesti programok pénteken (2026. június 26.)

Capella Savaria és a Purcell Kórus koncertje // Vác

A 42. Régi Zenei Napok idén június végétől rengeteg különleges koncertet tartogat a zenekedvelőknek. Június 26-án a váci Fehérek templomában lesz a programsorozat nyitókoncertje, amin felcsendül a magyar kötődésű Joseph Haydn egyik leghíresebb műve, a d-moll Nelson-mise is.

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Zsebők Zsombor // Fellini Római Kultúrbisztró

Zsebők Zsombor, a Kvaterka frontember-dalszerzője néha szólóban is színpadra merészkedik. Legközelebb a Felliniben lesz hallható, ahol saját dalok, feldolgozások, versmegzenésítések, fordítások és eddig még sehol nem hallott szerzemények is felcsendülhetnek. A belépés díjtalan.

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Ripoff Raskolnikov Band // Virág Benedek Ház

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus egyik legkiemelkedőbb hazai képviselője, amely a blues, folk és singer-songwriter műfajokat egyedi módon ötvözi. Raskolnikov több mint 40 éve él Magyarországon, és elismert dalszerző, aki anyanyelvi szinten beszéli az angolt, zenekara pedig a műfaj legkiválóbb zenészeiből áll.

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Nyeső Mari & Pettik Ádám koncert // Gödör Klub

A 90-es évek elején már játszott együtt Budapesten a két zenész, aztán mindegyikük elindult a saját zenei pályáján. Pettik Ádám megalapította az azóta is nagy sikerrel játszó Besh o droM együttest. Nyeső Mari 4 önálló lemezt készített azóta saját dalaiból. A két zenész ismét összetalálkozik és a tempók még durvábbak, mint 35 évvel ezelőtt voltak és az új dalok is bemutatkoznak előadásukban, sok játékkal, humorral.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. június 27.)

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert

Június 27-én a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik újfent 12 és 17 óra között. Ezen a júniusi szombaton nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásáron szerzett portékákkal.

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Re-Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget

Re-Bolhapiac költözik június 27-én a soroksári Molnár-sziget Tündérkertjébe. A Szombati Családi Kalandok keretében megrendezésre kerülő eseményre várnak minden kicsit és nagyot 9 és 17 óra között.

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Lemezbörze és merch vásár // Dürer Kert

Egy igazi underground oázis, ahonnan egy igazi fan sem tér haza üres kézzel.

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Egy levendulaszüret is szuper hétvégi program lehet Budapest környékén:

A Gyűrűk Ura – az eredeti rajzfim // Bem Mozi

A 1978-ban bemutatott amerikai rajzfilm volt az első komolyabb próbálkozás Tolkien regényének megfilmesítésére.

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Naplemente SUP-túra a Dunakanyarban

Kiszakadnál a hétköznapokból? Ez a SUP-túra nemcsak sportélményt, hanem valódi feltöltődést is nyújt a természet ölelésében. A program során Visegrádtól Dunabogdányig evezhettek el.

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Kósza Zenekar akusztikus koncert // Kacsakő, Szentendre

Duna-part, ukulele, hegedű, nagybőgő, aludu, dalok, versek, érzések, érzelmek, emlékek, emberek.

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aurevoir. // Barlang kert, Szentendre

Az aurevoir. zsámbéki és Zsámbék környéki fiatalokból álló ethno-beat zenekar. Zenéjükben koncepciózusan jelen van a sokszínűség; ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beatzenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz, barokk zene egyaránt alapul szolgál dalaikhoz.

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Várhegyutca // Dunyi

A Várhegyutca egy experimentális-ethnofunk zenekar, melyben 10 fiatal örömzenéje világ körüli műfajokon átutazva teremt felszabadító, közösségi atmoszférát – ahol az érzelmek nemcsak megjelennek, hanem kitáncolhatók, néha elementáris erővel törnek felszínre.

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Дeva, special guest: El Búho // Budapest Park

A mágikus hangú Дeva június 27-én visszatér a Budapest Park színpadára. Ezúttal különleges vendég is jelen lesz a neves napon, El Búho személyében. A brit születésű Robin Perkins, azaz El Búho természetközeli zenei hangzását Dél-Amerikában találta meg. Argentínában töltött ideje alatt bejárta a kontinenst, hogy az élő, lüktető környezetből inspirálódjon.

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Vad Fruttik koncert // Nyárnyitó Fesztivál az Óbuda Bay-en

Betonhangú elektronika, nyers energia és csontig ható szövegmondás. Ez vár rátok a Vad Fruttik ingyenes koncertjén is az Óbuda Bay fesztiválján.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. június 28.)

Óbudai Grund Gyermek Sport- és Játékpark // Hajógyári-sziget

Nemrég nyitotta meg kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi programmal ejti ámulatba a legkisebbeket vasárnaponként. Az ingyenes sport- és játékparkban a természetközeli, aktív élményeké a főszerep: a felfedezésre váró kalandok között találtok óriás sakkot, biliárdfocit, trambulint, kézműves kuckót, egy különleges céllövöldét és egy multifunkcionális sportpályát is. Itt járva feltétlenül próbáljátok ki Európa legnagyobb légvárparkját, a HopCity-t, ahol kedvükre ugrálhatnak a gyerekek.

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Veresi Bolhapiac // Veresegyház

Június 28-án Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel. Az utcán ezen a nyár eleji napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

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A Keleti pályaudvar: Látogatás a tetőtől a peronig – vezetett séta

Június 28-án reggeltől estig, óránként induló vezetett séták kalauzolnak a Keleti pályaudvar peronjától a tetejéig tartó felfedezésre. Az Imagine sétáján ezúttal a jól ismert pályaudvar rejtett zugai, utasforgalom elől elzárt terei kerülnek a főszerepbe. A Keleti ugyanis több puszta közlekedési csomópontnál: Budapest és az ország történelmének sokat látott szemtanúja is egyben: találkozások, búcsúzások, hazatérések és új kalandok váltják itt egymást nap mint nap. A Lotz Károly, Jungfer Gyula és Than Mór mestermunkái által kísért exkluzív látogatáson a résztvevők nemcsak a homlokzat legmagasabb részeibe juthatnak fel, hanem megérthetik egyúttal a pályaudvar működését is.

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Önfejlesztő könyvklub és koktélozás // Textilgyár

Június 28-án a Hagyd rájuk elmélet című könyv alapján arról beszélgethettek, hogyan tudjátok visszaszerezni a kontrollt az életünk felett. A szakértő Szöllős Bori diplomás coach és mindfulness oktató lesz.

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Duran Duran // Papp László Sportaréna

Június-júliusi nyári turnéjuk részeként a brit zenei ikonok, a Duran Duran 14 év után először térnek vissza Budapestre. A koncerten legnagyobb slágereik mellett újabb dalaik is felcsendülnek.

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