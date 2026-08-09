Skandináv nyugalmat áraszt a víz fölött lebegő falu a Vértes lábánál

A Bokodi-tó első pillantásra olyan, mintha egy skandináv táj elevenedne meg Magyarországon. A tó vize fölött lebegő cölöpházak és a hozzájuk vezető hosszú fapallók teszik igazán különleges kirándulóhellyé ezt a horgásztavat.

A Vértes lábánál, Oroszlány és Bokod határában megbújó Bokodi-tó nem természetes eredetű: az 1960-as években hozták létre a Vértesi Erőmű hűtőtavaként az Által-ér felduzzasztásával. Az ipari célból született tó azonban idővel egészen új szerepet kapott.

A melegebb hűtővíznek köszönhetően a tó télen is csak ritkán fagyott be, így hamar a horgászok kedvenc helyévé vált. Ennek köszönhetően épültek sorra a víz fölé nyúló stégek és a jellegzetes, cölöpökre állított horgászházak. Ezek alkotják mára a tó legismertebb látványosságát, a lebegő falut.

A Bokodi-tó különlegessége nemcsak az ikonikus vízpart. Remek példája annak, hogyan válhat harmonikussá az ember alkotta táj és a természet. A tó környéke gazdag madárvilágnak ad otthont, a vízpart nyugalma pedig kiváló menedéket jelent azoknak, akik egy kis csendre, természetközeli feltöltődésre vágynak.

A napfelkelte és a naplemente fényeiben a stégek és a víz fölött lebegő házikók különösen látványosak, ezért is számít a természetfotósok egyik kedvencének.

Budapestről autóval nagyjából egy óra alatt érhetitek el a tavat. Az utolsó kilométereken földútra is számítsatok, a legszebb kilátópontok pedig egy rövid sétával közelíthetők meg. Érdemes tudni, hogy a tó körül több terület magántulajdonban áll, ezért mindig tartsátok tiszteletben a kijelölt útvonalakat és a figyelmeztető táblákat!

A Bokodi-tó remek úti cél az egész család számára. Akár egy nyugodt sétát vagy egy látványos fotótúrát terveztek, a lebegő falu minden évszakban különleges élményt tartogat.

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