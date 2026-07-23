6 kristálytiszta vizű, eldugott tófürdő hazánkban a tökéletes nyári kiruccanáshoz

Ha idén nyáron a Balaton helyett eldugottabb tóparti kikapcsolódásra vágytok, ideje felfedezni Magyarország legbájosabb tófürdőit. Országszerte kristálytiszta vizű tavak, festői környezet és hűsítő csobbanás vár rátok.

Pécsi-tó, Orfű

A Mecsek lábánál fekvő Orfű legnagyobb tava, a Pécsi-tó kristálytiszta karsztvizével és festői környezetével igazi nyári menedék a legmelegebb hónapokban. Az erdős dombok ölelésében két strand is vár, ahol a lassan mélyülő homokos part a kisgyerekes családoknak, a mélyebb víz pedig az úszni vágyóknak kedvez. A parkos területen könnyű árnyékos pihenőhelyet találni, míg a strandröplabda, a minigolf, a focipálya, a játszótér és a vízibicikli aktív kikapcsolódást kínál. Ha megéheztek, büfék és étterem is gondoskodnak a feltöltődésről.

Arlói-tó

Az Arlói-tó a Bükk északi dombjai között megbújó természeti különlegesség, amely egy földcsuszamlás nyomán jött létre, akárcsak az erdélyi Gyilkos-tó. A hirtelen mélyülő, 8,5 hektáros tó nemcsak lenyűgöző látványt nyújt, hanem tartalmas kikapcsolódást is kínál egy nem mindennapi környezetben. A strand mellett túraútvonalak, kemping, bérelhető csónakok és vízibiciklik, foci- és lábteniszpálya, valamint horgászhelyek várják azokat, akik egy nyugodt, természetközeli nyári feltöltődésre vágynak.

Lak-völgyi tó, Bélapátfalva

A Bükk szívében, 350 méterrel a tengerszint felett található hazánk egyik legmagasabban fekvő tava, a bélapátfalvai Lak-völgyi tó. A smaragdzöld víztükörből lenyűgözően emelkedik ki a 816 méteres Bél-kő, amely különleges hátteret nyújt a természetközeli kikapcsolódásnak. Bár kiépített strand nincs, a fürdés nem tiltott, a gyorsan mélyülő víz miatt azonban érdemes óvatosnak lenni. A tó a kirándulók és a horgászok kedvence, a környék felfedezését pedig érdemes a Bél-kő csúcsának meghódításával teljessé tenni.

Hársas-tó, Szentgotthárd

Az Őrségi Nemzeti Park szívében, Szentgotthárd közelében bújik meg a festői Hársas-tó, amely érintetlen természeti környezetével és nyugodt hangulatával csábít nyári csobbanásra. A tó déli partján ingyenesen látogatható strand várja a fürdőzni vágyókat, míg a tó többi részén a vízben megbúvó tuskók miatt nem ajánlott az úszás. A kristálytiszta víz, a csendes, erdőkkel övezett part és a tó körüli tanösvény együtt teszik igazán különlegessé a rejtett őrségi gyöngyszemet.

Szálkai-tó

Tolna megye egyik legszebb természeti kincse, a Szálkai-tó a Szekszárdi-dombság ölelésében kínál tökéletes menedéket a nyári hőség elől. A Lajvér-patak felduzzasztásával létrehozott mesterséges tó kristálytiszta vizében 1999 óta lehet fürdeni, nyáron pedig kellemes, akár 26 °C-os vízhőmérséklettel csábít hűsítő csobbanásra. A zöldellő dombokkal körülvett tópart egyszerre nyugodt és festői, így nemcsak a strandolás, hanem a természet közelsége és a panoráma miatt is megéri felkeresni.

Bánki-tó

A Bánki-tó neve sokaknak a népszerű fesztivál miatt cseng ismerősen, pedig a nyár többi részében is remek úti cél, ha egy hűsítő tóparti kikapcsolódásra vágytok. A kiváló vízminőségű tó homokos és füves partszakaszokkal, árnyas pihenőhelyekkel, valamint rendezett stranddal várja a fürdőzőket. A víz egyes részeken gyorsan mélyül, helyenként akár 6–7 méteres is lehet, ezért kisgyerekekkel érdemes fokozottan figyelni. Fürdeni kizárólag a kijelölt partszakaszokon szabad, így a horgászok nyugalmát sem zavarjátok meg. Ha pedig eleget pihentetek a vízparton, érdemes egy kellemes sétával körbejárni a tavat, és élvezni a csendes, zöld környezetet.

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