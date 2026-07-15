6 természetes strand Budapesten és környékén nyári csobbanáshoz

Ha a hőség elől nem egy zsúfolt medencébe, hanem hűsítő tavakhoz, árnyas Duna-partra vagy homokos strandokra menekülnétek, jó hírünk van: Budapesten és környékén bőven akadnak természetközeli fürdőhelyek.

Római-parti Plázs

Elég egy rövid kiruccanás a Római-partra, és máris úgy érezhetitek, mintha magatok mögött hagytátok volna a várost. A Római-parti Plázs Budapest egyik legkedveltebb dunai szabadstrandja, ahol gondozott partszakasz, rendszeresen ellenőrzött, tiszta víz és árnyas fák alatt megbújó pihenőhelyek várják a nyári felfrissülésre vágyókat. A biztonságról vízimentők és bójákkal kijelölt fürdőterület gondoskodik, a kényelmes strandolást pedig ingyenesen használható napágyak, ivóvízvételi lehetőség, mosdók, zuhanyzók és pelenkázó teszik még kellemesebbé.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17. | Facebook

Árasztó-part

Ha a vadregényes fürdőhelyeket részesítitek előnyben, vegyétek célba az Árasztó-partot Újbudán. Az ingyenesen látogatható dunai strand idén még nagyobb, kijelölt fürdőszakasszal várja a csobbanni vágyókat, miközben megőrizte természetközeli hangulatát. A kényelmet korszerű mosdók, zuhanyzók, új strandbútorok és biztonságos lépcsőlejáró szolgálják, a fürdőzőkre pedig vízimentő is vigyáz.

1116 Budapest, Hunyadi János út 2. | Facebook

Flava Beach

A Kopaszi-gát szomszédságában található Flava Beach igazi városi oázis, ahol a strandolás, a gasztronómia és a kikapcsolódás kéz a kézben jár. A homokos parton napozva bármikor csobbanhattok egyet a kijelölt fürdőhelyen, két úszás között pedig hűsítő koktélok, minőségi beach food fogások és árnyas teraszok várnak. A vízparti lazítást sportolási lehetőségek, napernyők és egész nyáron pezsgő programok teszik teljessé, így a Flava Beach könnyedén megidézi akár a tengerparti nyaralás hangulatát is.

1117 Budapest, Vízpart utca 3. | Weboldal

Lupa Beach

Ha egy napra karibi hangulatra vágytok, nem kell repülőre ülnötök: a Budakalász határában fekvő Lupa Beach fehér homokos partjával, pálmafáival, kristálytiszta, türkizkék vizével és napágyaival könnyedén elhiteti, hogy egy tengerparti nyaraláson jártok. A gondosan kialakított egykori bányató ma Budapest környékének egyik legkülönlegesebb strandja, ahol a pihenés mellett vízisí, wakeboard, SUP, kajak, strandröplabda és számos más vízi- és strandsport is vár. A partot hangulatos bárok, koktélok, street food és minőségi éttermek teszik még csábítóbbá.

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Szentendrei Postás strand

A Dunakanyar egyik rejtett ékszerdobozaként is emlegetett szentendrei Postás strand tökéletes úti cél, ha egy hangulatos városnézést egy frissítő dunai csobbanással kötnétek össze. A macskaköves utcáktól és a nyüzsgő belvárostól csupán néhány perc sétára fekvő, ingyenesen látogatható strand homokos parttal, tiszta vízzel és békés környezettel vár. Bár a Duna itt viszonylag gyorsan mélyül, a part kiváló helyszín napozásra, pihenésre és a nyári forróság idején felfrissülésre.

2000 Szentendre, Strand utca

Gyömrői Tófürdő

Ha egy nyugodt, családbarát strandot kerestek Budapest közelében, a Gyömrői Tófürdő remek választás. A tiszta vizű tóparton homokos partszakasz, gondozott zöldterületek és árnyas fák gondoskodnak a tökéletes nyári kikapcsolódásról, miközben a tengeri homokkal borított napozóteraszon kényelmes napágyak és napernyők idézik meg a nyaralás hangulatát. A legkisebbeket sekély pancsoló, vízparti homokozó, játszótér és baba-mama szoba várja, így a család minden tagja megtalálja a számára ideális pihenési formát.

2230 Gyömrő, Munkás utca 18. | Weboldal

Ha inkább strandokon csobbannátok: