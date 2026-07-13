15 szabadtéri koncert Budapesten és környékén, ami pompás dallamokkal fűszerezi meg a nyarat

Végre-valahára elérkezett a szabadtéri koncertek ideje, és fergeteges produkciók pezsdítik fel Budapestet. Csak kapkodjuk a fejünket a zenei paletta láttán, mely júliusban és augusztusban színesíti a főváros programkínálatát: a legjobb, hogy a koncertek közül jó néhányon ingyenesen vehettek részt!

Zenélő Budapest // több helyszínen (egész nyáron)

A Zenélő Budapest 2026-os évada három gyönyörű történelmi helyszínen várja zeneszerető közönségét ingyenes, szabadtéri koncertekkel. A főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsoraikkal, 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé: a repertoárban egyebek mellett barokk muzsika, tárogató- és cimbalomkoncert, klasszikusok jazzfeldolgozása és még harangjáték is szerepel. A sorozat ötletgazdája és művészeti vezetője pedig nem más, mint Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző.

Budai Vár | Várkert Bazár | Kossuth tér | Facebook

Szabadtéri koncertek a Zene Házánál (egész nyáron)

Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a Zene Háza kinti színpadánál, legyen szó pezsdítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Lovas Juci, a Taste of Swing, a Cafuné, a Kanóc Banda, a Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, a Vibe Changers – csak hogy néhányat említsünk azok közül, akik a forró hónapok során zenével fűszerezik az estéket a Városligetben.

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Zenés esték a Ferenc téren (2026. augusztus 6-ig)

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozatot többek között Helka szólóprodukciója, valamint a Sefardito és a Canto Drum zenekarok fellépése színesítik este 6 órától.

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Summer Suites // Várkert Bazár (2026. július 13.)

Július 13-án a komolyzene legnépszerűbb szvitjei költöznek a Várkert Bazár udvarába a Danubia Zenekar jóvoltából. Ennek megfelelően a Carmen, a Peer Gynt és a Szentivánéji álom legismertebb dallamai csendülnek fel a varázslatos nyári helyszínen. A programot eső esetén beltéren tartják meg.

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Bakáts Péntek (2026. július 17., 24., 31., augusztus 7.)

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban és augusztus 7-én ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. A programokon elcsíphetitek a Zalavári Álmos Trió, Hangácsi Márton, a Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo, a Zrínyi Pop és a 4Winds fellépéseit.

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Nyáresti koncertek // Szent István park (2026. július 19., augusztus 2., 16.)

Ha ingyenes zenés élményeket kerestek, a főváros egyik legszebb parkjában meglelitek őket! Újlipótvárosban, a Szent István parkban több vasárnap este is mesés dallamok csendülnek fel, hála a nyáresti koncerteknek, melyeket díjmentesen élvezhettek. Idén még Hámori Gabriella és Kollár Klemencz László estje, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje, valamint Sajgál Erika és Kovács István „Szeretni bolondulásig” című verses, zenés estje csempész frissítő muzsikát a nyárestékbe. Mindhárom esemény este 7 órakor veszi kezdetét – tökéletes alkalom, hogy feltöltődhessetek az előttetek álló hétre.

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6Szóljon // Hunyadi tér (2026. július 16., augusztus 5.)

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Július 16-án a Budapest Ragtime Band, augusztus 5-én a klasszikus zenét váratlan módon újragondoló InFusion Trió, 6-án pedig a Jumping Matt & His Combo swing, boogie-woogie, rock and roll, soul, jazz és funky elemekben bővelkedő koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt hűsölve.

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Tér-Zene koncertek // Kossuth tér (2026. július 16., 23., augusztus 6., 13., 27.)

Hétköznap sem maradtok ingyenes koncertek nélkül, hiszen idén nyáron is visszatér a Tér-Zene eseménysorozata, mely dallamokkal tölti meg hétről hétre a Kossuth teret. A főváros legszebb épületénél júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órától veszik kezdetüket a kihagyhatatlannak ígérkező, szabadtéri koncertek: érkezik Gubás Gabi és zenekara, a Budapesti Filharmóniai Társaság, a Pénzügyőr Zenekar, a Danubia kürtkvartett műsora, Karácsony János és Heincz Gábor akusztikus formációja, sőt még két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló szólistái is – a zenerajongók legnagyobb örömére.

Korábbi cikkünkben a részletes programot is megtaláljátok:

Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. július 17., 24., 31., augusztus 7., 14., 21., 28.)

Idén nyáron több alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Július 10. és augusztus 28. között olyan zenekarok adják majd a talp alá valót péntekenként, mint Pál István Szalonna és Bandája, a Stenk és a Fanfara Complexa. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Bacsó Bár koncertek // Csiga Cafe (2026. július 21., augusztus 4., 18.)

Immár hagyomány, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal, feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. A hangulatos koncertsorozat eseményei kéthetente kedden, 18 és 19 óra között kerülnek megrendezésre, a Csiga Cafe teraszán: július 21-én a visszafogott őszinteségéről ismert veszprémi énekes, Juhász Zoli, augusztus 4-én a nyers érzelmeket éteri hangzásvilágban megszólaltató Szappanos Janka – művésznevén asztrid –, 18-án pedig a live looping setuppal debütáló Nagy Ádám ragad mikrofont, hogy a zenés lazulásnak még a kedd este se szabhasson gátat.

1084 Budapest, Vásár utca 2. | Tovább az eseményekre >>

Meseautó // MOMkult (2026. július 25.)

Július 25-én a Danubia Zenekar Hámori Mátéval közösen nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy megidézzen egy elfelejtett aranykort: a magyar filmgyártás hőskorát. A nosztalgiautazás a harmincas évektől egészen a hatvanas évek végéig tart, és a legnagyobb örökzöldeket vonultatja fel: a Meseautó, a Halálos tavasz és a Hamvadó cigarettavég, a 2×2 néha 5, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Csinibaba és az Egy boldog nyár Budapesten képkockáit kísérő slágereket. A MOMkultnál a legendás dallamokat két énekes-színművész – Takács Nóra Diána és Szemenyei János – valamint a karmester kommentárjai kísérik.

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Nemzetközi Cigány Dal Napja // Zene Háza (2026. augusztus 8.)

Ötödik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. A roma kultúra sokszínűségét idén augusztus 8-án, a Zene Háza szabadtéri színpadán ünnepelhetitek, az eseményt pedig olyan előadók gazdagítják, mint Lakatos Mónika és a Romengo, a szerb Bojan Krstić Orkestar vagy a lengyel Megitza.

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Strauss koncert a Dunán // Európa Hajó (2026. augusztus 9.)

Augusztus 9-én újra ifj. Johann Strauss muzsikájára ringatózik az Európa Hajó, miközben elképesztő arcát ismerhetitek meg a fővárosnak. A különleges hajótúra során a Duna Szimfonikus Zenekar idézi meg a keringők királyát, Safarek Krisztián vezényletével, az élményt pedig igazán előkelő hangulat emeli az egekbe. Budapest legszebb látványosságai olyan arcukat mutatják meg, mint még sosem: másfél órán át gyönyörködhettek a Parlament, a budai Vár, a Várkert Bazár, a Budát és Pestet összefonó hidak és a rakpart menti épületek látványában, a túra tempóját pedig világhírű keringők diktálják.

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Gyertyafényes koncert – Négy évszak // Benczúr Ház (2026. augusztus 10.)

Augusztus 10-én csillag- és gyertyafényben, páratlanul gyönyörű környezetben élhetitek át Vivaldi Négy évszakának harmóniáit Szigeti Bence és Schwartz Zoltán előadásában. A Benczúr Ház kertjében megrendezett estét Manuel de Falla csodálatos operája, a La Vida Breve zárja.

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Filmzene koncert // Szentendrei Skanzen (2026. augusztus 15.)

Augusztus 15-én minden filmrajongónak Szentendrén a helye, hiszen a legnagyobb kasszasikerek dallamai aznap este a Skanzen Amfiteátrumánál csendülnek fel. A Duna Szimfonikus Zenekar nagy sikerű szabadtéri koncertje megújulva, ám régi varázsát megőrizve, újabb hollywoodi slágerekkel tér vissza: ezúttal is Hans Zimmer, John Williams, John Powell és a legnagyobb filmzeneírók művei – Harry Potter, A kis hableány, A Gyűrűk Ura, Schindler listája, Batman, A Karib-tenger kalózai, csak hogy néhányat említsünk – kerülnek aznap este reflektorfénybe. A karmester szerepét pedig Horváth Gábor tölti be!

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Színdarabokat is élvezhettek szabadtéren: