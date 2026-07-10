7 világsztár, aki felszántja a nagyszínpadot Budapesten 2026 nyarán

2026-ban is megszámlálhatatlan világsztár keresi fel kis hazánkat, hogy fergeteges koncertjükkel emlékezetessé tegyék az év legforróbb napjait. Összegyűjtöttük, kiket nem érdemes kihagyni idén nyáron! (x)

Morrissey // Barba Negra (2026. július 12.)

A The Smiths frontembereként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként Morrissey örökre beírta magát a zenetörténetbe: olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a This Charming Man vagy a There Is A Light That Never Goes Out. A brit pop ikonikus alakja július 12-én tér vissza a Barba Negrába.

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Sex Pistols ft. Frank Carter // Budapest Park (2026. július 20.)

A punk mozgalom idén ünnepli születésének 50. évfordulóját, a Sex Pistols pedig egy országokon átívelő koncertsorozattal emlékezik meg a zenei stílusról. A brit banda Frank Carterrel és a korszak másik nagyöregjének számító The Damned-del kiegészülve veszi be a Budapest Parkot július 20-án.

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Rita Ora // Budapest Park (2026. július 29.)

Rita Ora első magyarországi önálló koncertjét adja a Budapest Parkban július 29-én! A koszovói albán származású világsztár olyan fülbemászó slágerekkel hódította meg a toplistákat, mint az Anywhere és a Let You Love Me, amiket hamarosan egy kirobbanó energiájú show keretében is átélhetünk.

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Of Mice & Men // Dürer Kert (2026. július 29.)

Nagy debütálás szemtanúi lehetünk július 29-én, amikor is az Of Mice & Men hódítja meg a Dürer Kert színpadát. Ikonikus, kilencedik albumukkal érkeznek Budapestre – rajta grandiózus, mégis intim számokkal. Előzenekaruk a Vended, a Slipknot tagjainak gyerekeiből összeállt banda lesz: már csak ezért az izgalmas párosért is érdemes minél előbb jegyet váltani!

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Seal // MVM Dome (2026. július 30.)

15 év után újra Magyarországra látogat Seal! A bársonyos hangú énekes-dalszerző olyan dalokkal hagyott maradandó nyomot a pop, az R&B és a soul világában, mint a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, július 30-án pedig az MVM Dome-ba is elhozza a Grammy-díjjal többszörösen kitüntetett munkásságát.

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Lenny Kravitz // Budapest Aréna (2026. augusztus 2.)

Az idei nyár másik nagy visszatérője a hatvanas-hetvenes évek soul-, rock- és funk-hatásait ötvöző multiinstrumentalista zenész, Lenny Kravitz. A (mű)faji, stílusbeli és társadalmi határok között fesztelenül ugrándozó legenda augusztus 2-án lép fel a Budapest Arénában, De’Wayne támogatásával.

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Primus // Barba Negra (2026. augusztus 4.)

A Les Claypool vezette Primus négy évtizede formálja senki máséval össze nem téveszthető, a funk, a metal és a progresszív rock határán egyensúlyozó hangzását. A kultikus formáció 2011 óta most először tér vissza hazánkba: augusztus 4-én, első önálló koncertjén varázsolja el a Barba Negra közönségét.

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Budapesti élménykalauz júliusra: