Nyári kánikulát némiképp enyhítő, ingyenes koncertek visznek színt a nyárestékbe a főváros egyik leghangulatosabb terén. Ha valami biztos, akkor az az, hogy augusztus 6-ig bezárólag érdemes lesz csütörtök esténként Ferencváros felé venni az irányt.

Ingyenes koncertek visznek színt a ferencvárosi Ferenc tér mindennapjaiba a Zenés esték a Ferenc téren elnevezésű, évről évre méltán nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozatnak köszönhetően. Idén július 2-től egészen augusztus 6-ig bezárólag élvezhetjük a muzsikát a fővárosban csütörtökönként 18 órától.

Az ingyenes Zenés esték a Ferenc téren eseménysorozat idei programja:

2026. július 2. – Folk on 45

2026 július 9. – Juci és Hunor

2026. július 16. – Helka

2026. július 23. – Sefardito

2026. július 30. – Meglepetés

2026. augusztus 6. – Canto Drum

Ha ti sem szeretnétek lemaradni egyik koncertről sem, ezen a linken követhetitek a Facebook-eseményt.

Még több fantasztikus program Budapesten júliusra: