Nyári kánikulát némiképp enyhítő, ingyenes koncertek visznek színt a nyárestékbe a főváros egyik leghangulatosabb terén. Ha valami biztos, akkor az az, hogy augusztus 6-ig bezárólag érdemes lesz csütörtök esténként Ferencváros felé venni az irányt.
Ingyenes koncertek visznek színt a ferencvárosi Ferenc tér mindennapjaiba a Zenés esték a Ferenc téren elnevezésű, évről évre méltán nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozatnak köszönhetően. Idén július 2-től egészen augusztus 6-ig bezárólag élvezhetjük a muzsikát a fővárosban csütörtökönként 18 órától.
Az ingyenes Zenés esték a Ferenc téren eseménysorozat idei programja:
- 2026. július 2. – Folk on 45
- 2026 július 9. – Juci és Hunor
- 2026. július 16. – Helka
- 2026. július 23. – Sefardito
- 2026. július 30. – Meglepetés
- 2026. augusztus 6. – Canto Drum
Ha ti sem szeretnétek lemaradni egyik koncertről sem, ezen a linken követhetitek a Facebook-eseményt.