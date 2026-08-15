Íme a legjobb augusztus 20-ai programok Budapesten 2026-ban

Az augusztus 20-ai ünnep 2026-ban is rengeteg izgalmas és megannyi ingyenes programot tartogat Budapesten és környékén. Koncertek, gasztroélmények, gyerekprogramok, fényfestés és az elmaradhatatlan tűzijáték is vár benneteket a négynapos hosszú hétvégén. (x)

Többnapos augusztus 20-ai programok Budapesten

Elektro Rakpart // Műegyetem rakpart (2026. augusztus 19-20.)

Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakpart nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszínné változik, ahol a kortárs elektronikus zenei szcéna Budapest ikonikus dunai panorámájával találkozik.

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Csillagsátor // Margitsziget (2026. augusztus 20-21.)

A margitszigeti Csillagsátor két napon át interaktív foglalkozásokkal, közös zenéléssel és színházi élményekkel várja a látogatókat. Augusztus 20-án cirkuszi játszóház és saját készítésű hangszereket felvonultató ökohangszer-bemutató kínál játékos kikapcsolódást. Augusztus 21-én a Bélaműhely hangszerkészítő workshopján három különleges hangszer születik, a Törzsi rítusok című interaktív társasjáték pedig az ember és a zene ősi kapcsolatát idézi meg. A napot a Grund improvizációs színház váratlan fordulatokkal teli varietéműsora zárja.

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Magyar Ízek Utcája // Várkert Bazár (2026. augusztus 20-22.)

A magyar gasztronómia legjavát kóstolhatjátok végig augusztus 20. és 22. között a Magyar Ízek Utcáján. A Várkert Bazár és környéke három napra igazi gasztrokulturális forgataggá változik. A hagyományos magyar ízek, kézműves finomságok és termelői különlegességek mellett koncertek és családi programok is várnak benneteket. A belépés ingyenes.

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Ha kíváncsiak vagytok, melyik desszert lett idén az Ország Tortája:

Nyitott Karmelita (2026. augusztus 20-22.)

Augusztus 20-án a különleges történelmi helyszín újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt: bejárhatjátok a budai Várban található Karmelita Kolostort. Az ingyenes programon többek között a korábbi miniszterelnöki irodarészt, a teraszt, a kertet, a színháztermet és az egykori kormányülések helyszínét is felfedezhetitek. A látogatáshoz előzetes online regisztráció szükséges.

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Fénykert // Margitsziget (2026. augusztus 20-22.)

A Margitszigeten található Rózsakertben három napon keresztül látványos fényinstallációkkal díszített fénykertben gyönyörködhettek este 8 órától egészen hajnal 1-ig. A kortárs művészek által készített izgalmas fényobjektumok láthatóvá teszik a láthatatlant, legyen szó a mágneses mezők erejéről vagy az idegsejtek kommunikációjáról, miközben interakcióra hívják a nézőket is.

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40. Mesterségek Ünnepe // Budai Vár (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között ismét életre kel a budai Vár. A Mesterségek Ünnepe közel ezer kézműves mesterrel, látványműhelyekkel, népi játszóházakkal, koncertekkel és táncházakkal várja az érdeklődőket. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Egyesült Államok. A programokat a polgárvárosi részen, többek között az Anjou és Tóth Árpád sétányon, a Tárnok utcában és a Szentháromság téren fedezhetitek fel, ingyenesen.

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Augusztus 20-ai programok Budapesten és környékén

Tisztavatás és zászlófelvonás // Kossuth tér

A Kossuth téri zászlófelvonás és tisztavatás az augusztus 20-i állami ünnepség nyitóeseménye. A Parlament előtt ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett vonják fel a magyar nemzeti lobogót. Az eseményen az állam vezetői mellett a Magyar Honvédség képviselői és a díszegységek is részt vesznek. Ezután sor kerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett honvédtiszt-jelöltjeinek avatására is: nyilvános eskütételük a magyar katonai hagyomány egyik legfontosabb eseménye, amellyel a haza szolgálata iránti elkötelezettségüket fejezik ki.

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Légiparádé a Duna felett

Katonai légiparádé kerül megrendezésre a Duna felett, melyet a pesti és budai rakpartokról is figyelhetnek az ünneplők. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója lesz látható a Kossuth téri zászlófelvonást és tisztavatást követően.

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Beats Sziget // Margitsziget

Augusztus 20-án a Margitszigetre költözik a Beats Sziget, ahol egész nap változatos zenei programokkal várnak titeket. Délelőtt a Zabszalma zenekar indítja a programot, délután Deva, a Random Trip – LGT Special, este pedig Boban Marković érkezik. A sort a Quimby Live, éjszakába nyúlóan pedig Infragandhi ütős DJ-szettje folytatja.

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Nyitott Parlament

Augusztus 20. és 22. között a Nyitott Parlament program keretében az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A látogatók ezen a napon közelebbről is megcsodálhatják az épület lenyűgöző belső tereit, például a Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot is. A rendhagyó programon különleges lehetőség nyílik a Díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is, ráadásul az ünnepi séta mellett az érdeklődők az Országgyűlési Múzeum kiállításait is ingyenesen bejárhatják.

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Gasztrokert // Szabadság tér

A Szabadság téri Gasztrokert célja, hogy a Szent István-napi programsorozat egyik legkényelmesebb, legbarátságosabb és leginkább közösségi helyszíne legyen. A téren különböző food truckok kapnak helyet, amelyek változatos, széles körben fogyasztható kínálattal várják a vendégeket. A kényelmes ülőhelyeknek, pihenőpontoknak és a központi elhelyezkedésű kivetítőnek köszönhetően akkor sem maradtok le a Szent István-napi programokról, ha közben beszélgettek vagy egyszerűen csak pihentek.

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Haditechnika testközelből // Városliget

Idén is két napon át várja az érdeklődőket a Magyar Honvédség a Városligetben, különleges katonai élményekkel és izgalmas interaktív programokkal. A látogatók testközelből ismerhetik meg a haderő korszerű eszközeit és a katonák mindennapjait. A bemutatóhoz több légvédelmi rendszer is csatlakozik. A programok mellett érdemes ellátogatni a szomszédos Vajdahunyad várába is, amely ezekben a napokban díjmentesen látogatható.

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Diszkótér // Kossuth tér

Az egész nemzet együtt ünnepelhet a Kossuth téren egy nagyszabású, éjszakába nyúló bulin. A Parlament előtt megrendezett Diszkótéren a népszerű mai slágerek mellett korábbi évtizedek ismert zenéi is felcsendülnek augusztus 20-án este, így minden korosztály ráismerhet kedvenc dalaira. Izgalmas meglepetésfellépők is gondoskodnak majd a felejthetetlen hangulatról.

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Ünnepi audiovizuális show // több helyszínen

Az idei augusztus 20-ai ünnepség talán legkülönlegesebb eseménye a rendhagyó esti show, amely modern technológiai eszközökkel teszi igazán átélhetővé Magyarország történelmét. A harminc perces audiovizuális előadáson a magyar történelem fontos eseményei elevenednek meg látványos fényfestés és drónshow segítségével.

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Szent István-nap a Citadellán

Budapest felett ünnepelhetitek augusztus 20-át a Citadellán, ahol 15 órától különleges zenei programok és panoráma vár titeket egészen az esti tűzijátékig. A pikniket a Pepita zenekar koncertje, akusztikus utcazene és naplementés DJ-szett kíséri, 21 órakor pedig a kilátóteraszokról nézhetitek meg az ünnepi tűzijátékot.

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Fényfestés a Parlamenten és a Lánchídon

A Parlamenten és a Lánchídon egészen hajnali 1 óráig megtekinthető az augusztus 20-ai fényfestés. A fényfestést Zságer Balázs és Dj Bootsie közös zenei íve kíséri, de mellettük több mint harminc alkotó – köztük animációs művészek, vizuális alkotók, zeneszerzők, fénytervezők és technikai szakemberek – dolgoznak azon, hogy az este valóban felejthetetlen legyen.

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Szent István-nap a pesterzsébeti Kosutiban

Egész napos ünnepi kavalkáddal vár titeket augusztus 20-án a Csili Művelődési Központ Szent István-napi rendezvénye a pesterzsébeti Városháza előtti területen. Az ingyenes programon többek között a Katáng, Kelemen Kabátban, Szekeres Adrien, a godfater., továbbá Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar lép színpadra, miközben kézműveskedés, amatőr művészeti programok, mini vidámpark és arcfestés is várja a családokat.

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Szent István-nap a Levéltári Palotában

Exkluzív, kulisszák mögötti kalandra indulhattok a Bécsi kapu téri Levéltári Palotában, ahol vezetett épületbejárásokon fedezhetitek fel az ikonikus épület rejtett tereit. A program részeként a Várak – Kőnig Frigyes rajzai a Kárpát-medence erődítményeiről című időszaki kiállítás is egész nap, ingyenesen látogatható.

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Mesél a könyvtár // Országos Széchényi Könyvtár

Különleges helyszín tárja ki kapuit: nyílt napot tart az Országos Széchényi Könyvtár a Budavári Palotában. Épületséták, ritkán látogatható raktárak, óriás kirakók és kreatív kézműves programok várnak, a regisztrációhoz kötött sétákon pedig még a könyvtár rejtett kincsei közé is bepillanthattok.

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Augusztus 20-ai piacozás a Zuglói Kenyérközösséggel

Ünnepi piacnappal vár a Zuglói Kenyérközösség a Mogyoródi úti Sportpályán, ahol friss, szezonális termékek és hazai kistermelők portékái között válogathattok. A bevásárlást helyben sült rétes, babka, palacsinta és lángos is kísérheti, miközben zöldségek, gyümölcsök, sajtok, mézek, kovászos pékáruk és kézműves finomságok sokaságát fedezhetitek fel.

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Kenyérlelke Fesztivál // Szentendrei Skanzen

A Kenyérlelke Fesztivál idén is a kézműves kenyerek és a minőségi alapanyagok ünnepe lesz: augusztus 20-án a szentendrei Skanzenben pékségek, workshopok, szakmai beszélgetések és családi programok várják a látogatókat. Ha kíváncsiak vagytok a kovászos kenyér titkaira, szívesen kóstolnátok a legjobb hazai pékek kínálatából, vagy egyszerűen csak elmerülnétek a friss kenyér illatában, ezt a gasztrofesztivált érdemes felírni a bakancslistára!

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VIII. Kobuci Szezonzáró Táncház

Augusztus 20-án irány a Kobuci Kert, ahol ismét szabadtéri, szezonzáró táncház vár mindenkit! Párban vagy egyedül, tánctudással vagy anélkül, korán vagy későn érkezve is sok szeretettel várnak.

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Újbudai Kertmozi a Bikás Parkban

Augusztus 20-a alkalmából a Valami Amerika lesz ezúttal műsoron a Bikás Parkban. A film előtt megkóstolhatjátok az Ország Tortáját és az új kenyeret is. A 20:30-kor kezdődő filmhez vigyétek magatokkal a pokrócotokat, és élvezzétek a fűbe telepedve a magyar vígjátékot. A belépés ingyenes.

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A cikk a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megbízásából készült.

Ha vacsorával koronáznátok meg az ünnepi élményt: