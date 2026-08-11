Augusztus 20-a a Balatonnál: 17 ünnepi program és élmény a hosszú hétvégére

Ha hosszú hétvégéről van szó, a Balatonnál jobb úti célt elképzelni sem lehetne. Az államalapítás ünnepén ez hatványozottan igaz: augusztus 20. és 23. között kulturális programokkal, borfesztiválokkal, hagyományőrző és újhullámos élményekkel tűzdelt programdömpingtől lesz hangos a magyar tenger partja. Mutatjuk a legjobbakat! (x)

Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2026. augusztus 14-22.)

Kilenc napon át ünnepel Siófok, hiszen augusztus 14. és 22. között ismét megrendezésre kerül a Bor és Kenyér Ünnepe! A siófoki hajóállomáson változatos zenei, kulturális és családi programok, kézműves foglalkozások, múltidéző történelmi bemutatók, népi játékok és gasztronómiai élmények gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról. Esténként a színpadon többek között a Leander Szimfonik, a Dívák, a Három Tenor és a Chameleon zenekar lép fel. Augusztus 20-án bábelőadás, ének- és táncbemutatók, ünnepi kenyérszentelés, valamint a Balaton Táncegyüttes műsora színesíti a programkínálatot, az estét Kovács Kati koncertje koronázza meg, 22 órakor pedig látványos tűzijáték ragyogja be az eget.

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RizlingPlacc Fesztivál // Hévíz (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között a Kölcsey utcai rendezvénytér a minőségi borok és zenék fellegvára lesz Hévízen, hiszen érkezik a RizlingPlacc Fesztivál! Négy napon át hűsítő borok, hamisítatlan fesztiválhangulat és pazar, ingyenes koncertek játsszák a főszerepet, a színpadon pedig olyan közönségkedvenc előadók váltják egymást, mint Zséda, a Stereo Swing feat. Szűcs Gabi, Mészáros Árpád Zsolt, a Bolba Tamás Kvartett, Kalmus Felicián Cinecello, Füredi Nikolett, Szentmártoni Norman, Weisz Viktor, Egyházi Géza, valamint a Koszika & Sárik Péter Trió. A RizlingPlacc Fesztiválra a belépés ingyenes!

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Ünnepi fényjáték // Tihanyi Bencés Apátság (2026. augusztus 20.)

Az államalapításról Tihanyban hagyományos kenyérszegéssel, koncerttel emlékeznek meg, az est fénypontja pedig idén is az ünnepi fényjáték lesz, melyet Tihanyi Legendák Nyomában címmel 21:45-kor és 22:45-kor is levetítenek. A kétszer 12 perces fényjáték után pedig akár a tavalyit is megtekinthetitek!

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Rakonczai Piano Est // Apátsági Rege Cukrászda, Tihany (2026. augusztus 20.)

Augusztus 20-án az Apátsági Rege Cukrászdában Rakonczai Imre exkluzív piano estjén mulathattok és énekelhettek együtt örökzöld dallamokat. Természetesen hűsítő koktélokból sem lesz hiány a félsziget legcsodásabb zongoraestjén!

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A GRUND – vígszínházi fiúzenekar koncert // Gyárkert, Veszprém (2026. augusztus 20.)

Ember Márk, Medveczky Balázs, Wunderlich József, Zoltán Áron és Fesztbaum Béla, azaz A GRUND – vígszínházi fiúzenekar augusztus 20-án ingyenes koncertet ad Veszprémben, a Gyárkertben. A Pál utcai fiúk betétdalai mellett legendás vígszínházi slágerek, Presser-dalok, saját szerzemények és egyéb zenei kedvencek is felcsendülnek majd – fontos, hogy regisztráljatok, ha részt szeretnétek venni ezen a felejthetetlen koncerten!

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Lovas délután // Rádpuszta – Gasztro Élménybirtok (2026. augusztus 20.)

A nyár folyamán hétfőnként és csütörtökönként lovas délutánon vehettek részt Rádpusztán, és ezalól az augusztus 20-a sem képez kivételt. Csak úgy fürdőzhettek az élményekben és a vidéki vendégszeretetben: érkezéskor pálinkával és mangalicazsíros kenyérrel üdvözölnek titeket, látványos hagyományőrző műsort tekinthettek meg, borkóstolón vehettek részt, majd cigányzenés vacsorával zárhatjátok a napot. Akár kisvasúttal is érkezhettek, melyre Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonszemesen szállhattok fel.

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Exkluzív tárlatvezetések // Badacsonytomaj (2026. augusztus 20.)

Rendhagyó túrán vehetnek részt a művészet szerelmesei Badacsonytomajban: bepillanthatnak Badacsony két ikonikus festőjének, Egry József illetve Udvardi Erzsébet műhelyébe, az idegenvezetést követően pedig borkóstoló várja őket. Nem érdemes kihagyni, hiszen az Udvardi Képtár kizárólag erre az alkalomra nyitja meg kapuit, a képtárban a tárlatvezetést pedig Udvardi Anna, a festőnő unokahúga tartja.

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Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál // Vonyarcvashegy (2026. augusztus 20-23.)

Csütörtöktől vasárnapig zalai borászatok, kirakodóvásár, gasztronómiai kalandok és csemegeszőlő-vásár egyaránt megtalálható lesz Vonyarcvashegyen, ez pedig csak egyet jelenthet: jön a Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál!

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Lampionos vitorlás felvonulás // Balatonlelle (2026. augusztus 20.)

Augusztus 20-án lampionokkal feldíszített vitorlások kelnek útra Balatonlellén, hogy úgy szelhessétek át a naplementét, mint még soha. A különleges hajókirándulás során a Balaton közepéről, egy pohár pezsgővel a kezetekben csodálhatjátok meg a tűzijátékot, míg a háttérben kellemes zene szól. A létszám korlátozott, érdemes időben bebiztosítani a helyeteket!

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Boglári Szüreti Fesztivál (2026. augusztus 19-23.)

Nem telhet el nyár Balatonbogláron szüreti fesztivál nélkül, a hagyományokhoz híven augusztus 19. és 23. között újra ingyenes programdömping vár benneteket a Platán-strandon. Itt minden korosztály megtalálja a számításait: fergeteges koncertek, táncbemutatók, kézműves programok és még autós találkozók is szerepelnek a Boglári Szüreti Fesztivál programfüzetében.

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Nyárkoronázó programok a Püspöki Palotában // Sümeg (2026. augusztus 20-22.)

Augusztus 20. és 22. között a kultúra rajongóit programok garmadája várja a sümegi Püspöki Palotában. Az államalapítás ünnepén díjmentesen tekinthető meg a Mennyei ügyek című kiállítás, pénztárcabarát, vezetett tárlatvezetések indulnak, lezárt területek is megnyílnak a látogatók előtt, délután pedig a Szent Márton-kápolna kerül reflektorfénybe.

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Balatonfüredi Borhetek (2026. augusztus 7-30.)

Balatonfüred kedvenc gasztroeseménye idén is a Tagore sétányra költözteti a borvidék legjobb nedűit. Augusztus 7. és 30. között huszonnégy borászat tételeit kóstolhatjátok meg, 20-án pedig az esemény Szent István-napi programokkal, tűzijátékkal egészül ki.

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Nemzeti ünnep a Fenékpusztai Majorságban (2026. augusztus 20-23.)

Egész hétvégés programsorozattal ünnepli az államalapítást a Fenékpusztai Majorság: a kicsiket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, a felnőtteket pedig rendhagyó tárlatvezetések várják a Festetics-család egykori ménesbirtokán.

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Tiszta őrület // Centrál Nyár, Szigliget (2026. augusztus 20.)

A szigligeti várudvarban idén nyáron is fantasztikus szabadtéri színházi élményekben lehet részetek. A Centrál Nyár keretein belül augusztus 20-án Woody Allen legújabb darabját tekinthetitek meg, Hevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinovics Dorina játékával, Puskás Tamás rendezésében.

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Tapolcai Ünnepi és Bornapok (2026. augusztus 20-23.)

Koncertek, kultúrprogramok, finom ételek és borok társaságában tölthetitek a hosszú hétvégét, ha Tapolcára látogattok. A programkavalkád csütörtökön, ünnepélyes felvonulással indul, vasárnap pörköltfőző versennyel zárul, a kettő között pedig élmények sokasága vár rátok.

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MicrOasis Fesztivál // Lengyeltóti (2026. augusztus 20-24.)

Augusztus 20. és 24. között house, micro house, ro-minimal és techno ritmusok lengik be a Manas Garden-t, a line-up mellett pedig a vizuális élmény miatt is érdemes lesz ellátogatni a MicrOasis Fesztiválra, mely az erdő mélyén, egyedülálló kis világként elevenedik meg.

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Az államalapítás és Szent István király ünnepe // Keszthely (2026. augusztus 20-21.)

Csütörtökön és pénteken kihagyhatatlan zenés élmények csábítanak Keszthelyre, Demjén-slágerekkel, Janicsák Veca elektroakusztikus koncertjével, DJ-kkel, az ünnep napján tűzijátékkal kiegészülve. Augusztus 21-én a Balaton partján, a Zenepavilonnál még egy különleges István, a király feldolgozást is megtekinthettek.

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