Íme a legjobb ingyenes augusztus 20-i programok Budapesten 2025-ben

2025-ben az augusztus 20-ai ünnep rengeteg izgalmas ingyenes programot tartogat Budapesten. Koncertek, gasztroélmények, gyerekprogramok és persze látványos tűzijáték vár benneteket.

Többnapos programok az augusztus 20-i héten Budapesten

Retro Tabán (2025. augusztus 16–19.)

A Retro Tabán többnapos könnyűzenei programmal várja a közönséget – igazi nosztalgikus hangulattal, régi kedvencekkel, és sok-sok jó zenével. Fellép többek közt a Korál, a Neoton, Deák Bill Gyula és a Bikini is.

Facebook-esemény >>

Csárdafesztivál – Magyar ízek és népzene a Vörösmarty téren (2025. augusztus 16–20.)

A belváros szívében öt napos mulatságra hív a Csárdafesztivál, ahol a tradicionális magyar konyha ínycsiklandó ételeit kínáló csárdák várják a látogatókat. A kínálatban szerepel többek között látványkemencében sült rétes, malacsütés és óriásserpenyőben készülő lecsó is. Az ízes magyar muzsikáról és a fergeteges hangulatról augusztus 18-20. között neves népzenei és néptánc együttesek gondoskodnak: fellép a Duna Művészegyüttes és a Fitos Dezső Társulat, augusztus 20-án pedig Pál István Szalonna és Bandája tartja jubileumi koncertjét.

Facebook-esemény >>

Mesterségek Ünnepe (2025. augusztus 17–20.)

Augusztus 17-20. között újra a hagyományos kézműves mesterségek, alkotók és kézműves közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a Budai Várban. Idén is találkozhattok kézműves mesterekkel, külföldi alkotókkal és iparművészekkel. A rendezvény idén is a Budai Vár polgárvárosi részén lesz megtalálható.

Facebook-esemény >>

Magyar Ízek Utcája (2025. augusztus 18–20.)

Ez a Kárpát-medence legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. A cél egyszerű: megmutatni, milyen gazdag és izgalmas a magyar gasztrokultúra – különleges technológiák, hagyományos ízek és meglepő újdonságok is helyet kapnak. Itt mutatkozik be Magyarország Tortája és Cukormentes Tortája is.

Facebook-esemény >>

Kreatív Fesztivál és Művészkert – Művészetek a Millenárison (2025. augusztus 18–20.)

A fesztivál a dizájn workshopok mellett a Művészkertben kínál irodalmi-zenei programokat. Augusztus 18-án Vecsei H. Miklós és a Qjúb Csoóri, Pilinszky, Radnóti-emlékkoncertet ad. Amelyet követően vetítésre kerül a Ványa Bácsi – Buborékkeringő című film. Augusztus 19-én egy HUNOR-programmal kapcsolatos előadást hallgathattok meg, majd az estét pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című film vetítése zárja. Augusztus 20-án a zene és irodalom találkozásának jegyében fellép a Kaláka, Járai Márk Bereményi Gézával és Für Anikóval, Palya Bea Tóth Krisztinával és Cseri Hannával, valamint a 80 éves HOBO is zenés irodalmi esttel várja a közönséget.

Facebook-esemény >>

Vigadó Piano – Bárzongora estek a Duna-korzón (2025. augusztus 18–20.)

A Vigadó téren a bárzene legkiválóbb hazai képviselői játszanak, akik a legkedveltebb dallamokkal várják a közönséget. A zenei kínálatban a francia sanzonok, a latin ritmusok és az amerikai jazz klasszikusai mellett a legnagyobb magyar slágerek is felcsendülnek. A fekete-fehér billentyűknél olyan elismert bárzongoristák váltják egymást, mint Nyári Gyula, Fűzy Gábor és Lakatos Pecek László. A zongoristák mellett pedig olyan sztárvendégek emelik az esték fényét, mint augusztus 18-án Szulák Andrea és Malek Andrea, valamint augusztus 19-én Szőke Nikoletta és Berki Tamás.

Facebook-esemény >>

Családi Élménysziget (2025. augusztus 19–20.)

Augusztus 19–20. között új helyszínként csatlakozik a margitszigeti Nagyrét a Szent István-napi rendezvénysorozathoz. Két napon át sportos, szórakoztató, és edukatív programokkal készülnek – gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenkinek, aki szereti az aktív kikapcsolódást.

Facebook-esemény >>

KultúrKavalkád a Szabadság téren (2025. augusztus 19–20.)

Jazzkoncertekkel, bábszínházzal, improvizációs színházzal, néptáncbemutatóval várnak benneteket a Szabadság téren. Ráadásul egy különleges pezsgőfesztivál is színesíti a programot, ahol együtt ünnepelhetitek a magyar pezsgő 200. születésnapját.

Facebook-esemény >>

Varázsliget – Családi programok a Városligetben (2025. augusztus 19–20.)

A Vajdahunyad váránál és a Kós Károly sétányon a családoké a főszerep. A Varázscirkusz artistákkal és ismétlődő, vidám bábszínházi előadásokkal szórakoztatja a legkisebbeket. A Vajdahunyad várában a Varázsvásár egy középkori forgatagba repíti a látogatókat, ahol a gyerekek részt vehetnek herceg- és hercegnőképzőn, megismerkedhetnek a korabeli vívással és működő kovácsműhelyt is láthatnak. A programokat a Magyar Honvédség kiállítása és bemutatói, valamint klasszikus magyar rajzfilmek vetítése színesíti, köztük augusztus 20-án a Vuk című mese. Szintén augusztus 20-án a közönség találkozhat Süsü, a sárkány hangját kölcsönző Bodrogi Gyulával, a Nemzet Színészével is.

Facebook-esemény >>

Road Movie Live – Pop és rock koncertek a Műegyetem rakparton (2025. augusztus 19–20.)

A Műegyetem rakparton ingyenes nagykoncertekkel várják a közönséget. Augusztus 19-én a Dont Stop The Queen, a Hooligans és az Irie Maffia, augusztus 20-án pedig Ajsa Luna, Curtis és a Road zenekar lép színpadra.

Facebook-esemény >>

Ingyenes budapesti programok 2025. augusztus 20-án

2025. augusztus 20-án reggel 8-tól zászlófelvonás és tisztavatás lesz a Kossuth téren. Utána a Magyar Honvédség tart légiparádét 9 órától, mely a rakpartról lesz megtekinthető. 10-től 18 óráig ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet a Szent István Bazilikában. 21 órakor pedig jön a nap fő attrakciója: a tűzijáték.

Honnan nézheted a tűzijátékot augusztus 20-án? Segítünk!

Aranyvonat a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén ingyenes belépéssel várja látogatóit a Vasúttörténeti Park. Ezen a napon a „B” fordítókorong első vágányán megtekinthető a legendás Aranyvonat, mely 1938-ban készült a Szent Jobb méltó szállítására. Emellett az Orient csarnokban kisfilmek mutatják be történetét.

Facebook-esemény >>

Szent István Nap Kőbányán

Az Óhegy parkban néptáncbemutató, vidámpark, népi játszópark és több koncert – Alma Együttes, Jazztelen, The Juice, Horváth Tamás – vár rátok.

További infók >>

Hősök Útja – Történelmi bemutatók a Budai Várban

A Tóth Árpád sétányon augusztus 20-án nyolc sorsfordító történelmi esemény elevenedik meg. Hagyományőrzők és színészek látványos, 10-15 perces jelenetekben mutatják be a magyar történelem hősies pillanatait. A látogatók testközelből élhetik át többek között Szent István király államalapító döntését, az egri nők hősies helytállását a vár ostromakor, valamint a magyar huszárok 1848-as hazaszökésének történetét is.

Facebook-esemény >>

Hip-hop CityGrill

Urbánus majális augusztus 20-án a Városmajorban, füsttel, brutál basszussal, igazi hip-hoppal beoltva. Egy ingyenes és egész napos szabadtéri hepaj, VIP-jegy, backstage és multi-szponzorok nélkül.

Facebook-esemény >>

Mozi a Bikás parkban: Megáll az idő

Filmezzetek a csillagos ég alatt a Bikás parkban: augusztus 20-án 20.30-tól Gothár Péter filmje a Megáll az idő kerül a vászonra. Emellett országtorta és újkenyér kóstolóval is várnak.

Facebook-esemény >>