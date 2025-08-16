31 remek hely Budapesten, ahonnan a legszebb az augusztus 20-i tűzijáték 2025-ben

Az államalapítás ünnepe sosem maradhat tűzijáték nélkül és ez idén sem lesz másképp. Mi pedig összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, ahonnan a legjobb kilátás mellett élvezhetitek a látványosságot 2025-ben!

Fotó: Szent István Nap Facebook

Az idei augusztus 20-i program 21 órakor veszi kezdetét. A minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték mellett számíthattok idén is a Parlamentre, a Magyar Nemzeti Galériára és a Gellért-hegyre vetített ünnepi fényfestésre is, amit drónshow-val, valamint vizuális és hangeffektekkel koronáznak meg.

Tűzijátéknéző helyek 2025-ben Budapesten:

Budán

  • Batthyány tér
  • Gellért-hegy
  • Filozófusok kertje
  • Tabán
  • Bem rakpart
  • Várkert rakpart
  • Várkert Bazár
  • Clark Ádám tér
  • Halászbástya
  • Gül Baba türbéje
  • Mansfeld Péter park
  • Normafa
  • Erzsébet-kilátó
  • Guckler Károly-kilátó
  • József-kilátó
  • Árpád-kilátó
  • Széchenyi emlékmű
  • Kissvábhegy
  • Nagy-Kevély
  • Valdemar és Nina Langlet rakpart

Pesten

  • Nehru part
  • Nemzeti Színház kilátója
  • Vigadó tér
  • Széchenyi István tér
  • id. Antall József rakpart
  • Jane Haining rakpart
  • Március 15. tér

A Dunán

