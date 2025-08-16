31 remek hely Budapesten, ahonnan a legszebb az augusztus 20-i tűzijáték 2025-ben

Az államalapítás ünnepe sosem maradhat tűzijáték nélkül és ez idén sem lesz másképp. Mi pedig összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, ahonnan a legjobb kilátás mellett élvezhetitek a látványosságot 2025-ben!

Az idei augusztus 20-i program 21 órakor veszi kezdetét. A minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték mellett számíthattok idén is a Parlamentre, a Magyar Nemzeti Galériára és a Gellért-hegyre vetített ünnepi fényfestésre is, amit drónshow-val, valamint vizuális és hangeffektekkel koronáznak meg.

Tűzijátéknéző helyek 2025-ben Budapesten:

Budán

Batthyány tér

Gellért-hegy

Filozófusok kertje

Tabán

Bem rakpart

Várkert rakpart

Várkert Bazár

Clark Ádám tér

Halászbástya

Gül Baba türbéje

Mansfeld Péter park

Normafa

Erzsébet-kilátó

Guckler Károly-kilátó

József-kilátó

Árpád-kilátó

Széchenyi emlékmű

Kissvábhegy

Nagy-Kevély

Valdemar és Nina Langlet rakpart

Pesten

Nehru part

Nemzeti Színház kilátója

Vigadó tér

Széchenyi István tér

id. Antall József rakpart

Jane Haining rakpart

Március 15. tér

A Dunán

