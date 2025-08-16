31 remek hely Budapesten, ahonnan a legszebb az augusztus 20-i tűzijáték 2025-ben

Az államalapítás ünnepe sosem maradhat tűzijáték nélkül és ez idén sem lesz másképp. Mi pedig összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, ahonnan a legjobb kilátás mellett élvezhetitek a látványosságot 2025-ben!
Az idei augusztus 20-i program 21 órakor veszi kezdetét. A minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték mellett számíthattok idén is a Parlamentre, a Magyar Nemzeti Galériára és a Gellért-hegyre vetített ünnepi fényfestésre is, amit drónshow-val, valamint vizuális és hangeffektekkel koronáznak meg.
Tűzijátéknéző helyek 2025-ben Budapesten:
Budán
- Batthyány tér
- Gellért-hegy
- Filozófusok kertje
- Tabán
- Bem rakpart
- Várkert rakpart
- Várkert Bazár
- Clark Ádám tér
- Halászbástya
- Gül Baba türbéje
- Mansfeld Péter park
- Normafa
- Erzsébet-kilátó
- Guckler Károly-kilátó
- József-kilátó
- Árpád-kilátó
- Széchenyi emlékmű
- Kissvábhegy
- Nagy-Kevély
- Valdemar és Nina Langlet rakpart
Pesten
- Nehru part
- Nemzeti Színház kilátója
- Vigadó tér
- Széchenyi István tér
- id. Antall József rakpart
- Jane Haining rakpart
- Március 15. tér
A Dunán
- A38 hajó tetőterasz
- Mahart hajók
- Hajókirándulás svédasztalos vacsorával
- Silverline Cruises sétahajók