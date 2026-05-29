A vidéki vendéglátás krémje költözik Budapestre egy fergeteges júniusi hétvége erejéig

A megszokottnál egy héttel később, június 4. és 7. között kerül sor az idei MBH Bank Gourmet Fesztiválra a Millenárison, ahol ezúttal a vidéki gasztronómia kapja a főszerepet. Nem hiányoznak majd a legjobb fővárosi éttermek, cukrászdák és bárok sem, a kiállítók négy napon keresztül az ország legnagyobb és legszínesebb menüjét és italkínálatát adják, de a szervezők egy új helyszínnel is készülnek.

Ahogy a visszatérő látogatók már megszokhatták, a fesztiválon kiállító éttermek egy több száz fogásból álló fesztiválmenüt kínálnak, amelyben mindenki megtalálhatja a neki való ételeket, legyen szó vegánokról vagy vegetáriánusokról, húsimádókról, a közel-keleti, ázsiai, a hagyományos vagy kortárs magyar konyha kedvelőiről, glutén- vagy laktózérzékenyekről, netalán édesszájúakról. Idén a vidéki vendéglátás kerül a középpontba, így a visszatérő vidéki éttermeken túl számos régióból érkeznek új kiállítók.

Gigantikus és sokszínű fesztiválmenü

Hosszú idő után visszatér az Anyukám mondta, jön az egyetlen vidéki két Michelin-csillagos Platán Tata, a Casa Christa, a Mede by Adam Mede és a Villa Kabala a Balaton-felvidékről, a La Vie Gourmet Hévízről, és a Michelin-csillagos Babel Budapest hozza nemrég nyílt vidéki testvéréttermét, a Papit is.

Fővárosi újdonságokból sem lesz hiány: a többi közt ott lesz az Anton by Alelí, a Black Angus, a Caviar&Bull, a Celsius, a Food Revolution, a Galamb, a Giulia, a Lángosss!, a Le Petit Beef Bar, a Moszkvatér Bisztró és a Mozata is.

A szervezők az idei tematika jegyében egy extra helyszínnel is készülnek, ahol elismert séfek készítenek klasszikus ételeket minden nap. Csütörtökön Kovács Renátó kortárs gulyását, pénteken Bíró Lajos bajai halászlevét, szombaton a Nimród étterem országos hírű karcagi birkapörköltjét, vasárnap pedig Barna Ádám kakaspörköltjét lehet megkóstolni.

Poroszlótól Koppenhágáig

Péntek délutántól vasárnap estig a Gourmet Akadémia a Haier prémium háztartási gépek támogatásával várja a tanulni és szórakozni is vágyó látogatókat, ahol ingyenes előadások és workshopok követik egymást, az elkészült ételeket pedig meg is lehet kóstolni.

Idén itt is a vidéké a főszerep, többek közt főz majd a Horgonyzó, a Papi, a Villa Kabala, az Iszkor, a Lestyán, a Teyföl, a Végállomás Bisztró, és Stoller Marci az etyeki Budapréstől, de ott lesz a koppenhágai 2 Michelin csillagos, jelenleg a világ 5. legjobb éttermeként jegyzett Alchemist magyar séfje, Pivonka Richárd is, aki szó szerinti ízelítőt ad majd az étterem filozófiájából.

A workshopok sem maradhatnak el: lesz rétesnyújtás a Poroszlói Rétesházzal és csigatészta-készítés Csepelyi Adriennel. A program zárásaként a RTL “Éttermek csatája” főzőműsorának két döntőse lép színpadra, hogy együtt főzzenek, amelynek végeredményét nemcsak Sárközi Ákos sztárséf kóstolja majd meg, hanem a közönség is.

