Az ország legsokszínűbb, ingyenes élményfesztiválját rendezik meg májusban Budapesten

Május 29-30-án ismét megnyílik a Nagy Sportágválasztó, amely mára az ország egyik legnagyobb és legsokszínűbb sportexpójává nőtte ki magát.

Két nap, amikor a mozgás, a kíváncsiság és a felfedezés kerül a középpontba, és amikor a gyerekek és a szülők valódi élményeken keresztül ismerkedhetnek meg a sport és a zene világával. A rendezvény különlegessége, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen, miközben 25 különböző hangszer is felfedezésre vár.

A klasszikus hangszerektől egészen a modern zenei világ eszközeiig minden megtalálható, így a látogatók nemcsak mozoghatnak, hanem a kreativitásukat is kibontakoztathatják. Sokan éppen azért szeretik ezt a programot, mert itt a gyerekek nem csupán nézők, hanem aktív résztvevők.

Labdás, ütős, küzdő, vízi vagy akár művészi sportok közül válogathatnak, így mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. A sportági helyszíneken szakképzett edzők segítik az első lépéseket, míg a zenei részen tapasztalt oktatók mutatják be a hangszereket, hogy mindenki közelebb kerülhessen ezekhez a világokhoz.

A hétvége során élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, sok esetben együtt mozogni velük, és közösen kipróbálni egy-egy sportág alapjait. Ez különleges inspirációt adhat a gyerekeknek, és segíthet megtalálni azt a tevékenységet, amely hosszú távon is örömet okoz számukra.

A hétvége kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek játékosan fedezzék fel saját érdeklődésüket, akár egy új hobbi, akár egy jövőbeli szenvedély első lépéseként. A rendezvény minden programja ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

