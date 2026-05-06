35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. május 6-10.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, túráról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Roma Hősök – VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál (2026. május 5-9.)

A május 5. és 9. között zajló eseménynek az Eötvös10 és a Ferencvárosi Pinceszínház ad otthont, ahol stand up estek, monodrámák, performanszok, kiállítások és koncertek várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek traumákról és örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. A produkciók őszinték, gyakran szatirikusak, és nem kerülik ki a kényes témákat sem. A nevetés itt nem könnyedség, hanem felszabadító erő, amely segít kimondani és megérteni a nehézségeket. Az előadásokat közönségtalálkozók és zenei programok egészítik ki.

Budaörs Fesztivál (2026. május 5-10.)

Budaörs legnagyobb kulturális fesztiválján május 6. és 10. között koncertek, kiállítások, filmvetítések és gyerekprogramok is várnak rátok több helyszínen.

Ludovika Fesztivál // Orczy-park (2026. május 7-9.)

Immár 16. alkalommal várja az érdeklődőket szabadegyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a május 7. és 9. között megvalósuló Ludovika Fesztivál. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezenkívül 7-én Tóparti Kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal vár mindenkit az Orczy-park.

PesText Fesztivál // több helyszínen (2026. május 8-9.)

Ismert skandináv, lengyel és olasz szerzők, köztük a norvég Erlend Loe és a világhírű svéd krimiszerző, Arne Dahl érkeznek Budapestre a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál meghívására május 8-9-én. A sokszínű programoknak – amelyek között felolvasások, kiállítások, dedikálás, workshopok és inspiráló pódiumbeszélgetések is helyet kapnak -, a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért-hegy adnak otthont.

Kincsem+ Fesztivál // Kincsem Park (2026. május 8-10.)

Street food, izgalmas lóverseny és koncertek egy helyen? A Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show keretében mindez megvalósul, ráadásul egyazon hétvége leforgása alatt. Május 8. és 10. között hangulatos zenei aláfestés mellett merülhettek el az ország legjobb street food kínálatában, családi programokon vehettek részt, izgalmas futamoknak lehettek szemtanúi, de a hétvége során az is kiderül majd, kik kapják az idei Food Truck Show díjakat.

The Budapest Coffee and Tea Festival // Vasúttörténeti Park (2026. május 8-10.)

A tea és a kávé szerelmesei talán soha nem fognak egyetérteni abban, hogy melyik ital a jobb, májusban azonban három napra eláshatják a csatabárdot. Május 8. és 10. között italok, designmárkák és inspiráló programok várják a két tábor szerelmeseit a Vasúttörténeti Parkban.

Nyitott házak hétvégéje – Budapest 100 // több helyszínen (2026. május 9-10.)

Május 9-10-én visszatér mindenki kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja: a Budapest100 legújabb, szám szerint 16. felvonása az 1916 és 1926 között épült, százéves házakat, azok történetét, és a falaik között élő közösségeket ünnepli. A kétnapos rendezvény keretében 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt, belvárosi bérházaktól külvárosi villákon, templomokon és mozikon át egészen óvodákig.

Garázsvásár Fesztivál a 18. kerületben (2026. május 9-10.)

Páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más, különleges csecsebecse cserélhet gazdát május 9-én és 10-én a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felérő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban, egy „kalóztérkép” alapján járhatjátok be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árusítók száma már a kétszázat is elérheti.

Óbuda Napja // több helyszínen (2026. május 9-10.)

Május elején minden évben fergeteges programkavalkád veszi birtokba a III. kerület tereit, Óbuda Napját idén pedig már nem kevesebb, mint öt helyszínen ünnepelhetjük. Május 9. és 10. között színes programcsokor csalogat az ikonikus városrészbe: napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcfestés, portrébeszélgetés, mesefalu, strudli vásár, megannyi kulturális, sportos és családbarát élmény. Esténként pedig a koncerteké a főszerep – érkezik a KFT, Mehringer, a Kiscsillag, csak hogy néhányat említsünk a fellépők közül. A részvétel minden programon ingyenes!

Csak a Mentes Tavaszi Fesztivál // MOM Sport (2026. május 9-10.)

Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja május 9. és 10. között várja a speciálisan étkező, tudatos látogatókat a MOM Sportban, ahol csupa glutén-, cukor-, laktózmentes és vegán élelmiszer közül tudtok válogatni, de natúrkozmetikumokat és tisztítószereket is találtok majd a kínálatban.

XXXV. Floralia // Aquincumi Múzeum (2026. május 9-10.)

Május 9. és 10. között virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flora istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik – mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavaszünnep során tudomány, zene- és táncművészet, történelem és gasztronómia kéz a kézben jár, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza közelebb hozzánk.

Chris Niedenthal. Esszencia // Lengyel Intézet (2026. május 29-ig)

A Budapest FotóFesztivál keretében a világhírű lengyel-brit fotóriporter, Chris Niedenthal munkássága is reflektorfénybe kerül. Legyen szó hétköznapokról, vagy fontos történelmi eseményekről, felvételei által megelevenedik a 80-as évek Lengyelországa: Chris Niedenthalnak hála II. János Pál pápa első látogatása, a Szolidaritás megalakulása, a hadiállapot, a kommunizmus bukása és a demokratikus átalakulás is jól dokumentálttá vált. A legendás fotóriporter 1986-ban World Press Photo-díjat kapott Kádár János portréjáért, mely a Time címlapján jelent meg – ez a budapesti tárlat fő arculati eleme.

Budapesti programok szerdán (2026. május 6.)

Jótékonysági Est – Iványi Gábor és Intézményei Javára // Dugattyús

Immár második alkalommal kerül megrendezésre az Adok–Kapok jótékonysági est, amelynek célja Iványi Gábor és intézményeinek támogatása. Az est folyamán ismét kiváló művészek lépnek fel, akik részvételükkel és fellépésükkel járulnak hozzá a nemes ügy sikeréhez. A jótékonysági est moderátora Gaskó Balázs. Az est zárásaként Liptai Bandi (DJ Garfield) gondoskodik a hangulatról a lemezjátszók mögött.

JazzSzerda a Menny*ben: Négyessy Barnabás Quartett

Szerdán ismét felcsendül a jazz a Menny*ben. Az e heti csapat a Négyessy Barnabás Quartett. A kezdő szettet követően szabadon lehet csatlakozni a jamhez.

David Lynch: Mulholland Drive // Bem Mozi

David Lynch klasszikus thrillere Naomi Watts és Laura Harring főszreplésével a Bem Mozi műsorán.

Budapesti programok csütörtökön (2026. május 7.)

Ahogy vagy! – a létezés nyomai fotókiállítás megnyitója // Esernyős

Az Ahogy vagy ! – a létezés nyomai fotókiállítás újabb állomásához érkezett. A projekt az 50 feletti természetes szépségű nőket helyezi a fókuszba. Ez alkalommal az óbudai Esernyős kávézójában lesz látható a tárlat. A kiállítást megnyitja Lőrinc Katalin táncművész, a sorozat egyik szereplője.

További szuper kiállítások Budapesten:

BPF NIGHTS: Vetítéssel egybekötött beszélgetés ISO 100 kollektívával // Capa Központ

Az ISO 100 kollektíva egy street és képzőművészeti fotográfiával foglalkozó fotós csoport. Tagjai: Molnár Anna, Hubai Orsi, Gombai Gellért, Király Péter, Ács Márton. A program keretében képeket vetítenek és mesélnek munkájukról, céljaikról, egyéni hangjukról a fotográfiában. Beszélgetés és kérdezz–felelek.

Kaukázus – lemezhallgató buli és közönségtalálkozó // Dürer Kert

A május 15-i lemezbemutató előtt hallgassátok meg a zenekarral együtt még a megjelenés előtt az új Kaukázus lemezt! Az este folyamán feltehetitek a gyakran és a ritkán ismételt kérdéseiteket is a fiúknak, sőt – ha van rá igény – a végén még egy kis akusztikus zenélés is várható. A buli ingyenes, azonban limitált férőhely miatt előzetes online regisztrációhoz kötött.

iamyank Rave Set // Pontoon

iamyank a high tempo industrial rave zenéit hűvös, száraz helyen érlelte, kifejezetten különleges alkalmakra tartogatva, de az eddigi sikeres ízelítők után itt az ideje gyakrabban kitenni elétek. A tetthely ezúttal a Pontoon.

Budapesti programok pénteken (2026. május 8.)

Nóvé Soma & Ifj. Csoóri Sándor // Eötvös10

Egy különösen vonzó, népzenéből kiinduló roadmovie a színpadon. A két fiatal, de hétpróbás zenész duójának műsorát az autentikus folk, a városi zajok, a személyes emlékek, az irodalmi ihletettség és az izgalmas minimalista hangzásvilág teszik felejthetetlenné.

Ms. Zeno The Mojo Queen with Little G Weevil & His Band // Akvárium

Ms. Zeno The Mojo Queen az elmúlt 30 évben a Memphis blues egyik védjegye lett. olyan nagyságokkal osztotta meg a színpadot, mint Bo Diddley, Little Milton, Leon Russell, Albert King, Ann Peebles, Johnny Winter, Isaac Hayes, vagy B. B. King. Mojo Queen és Little G Weevil 2005-ben találkoztak, amikor Gee Memphisbe költözött. Közös produkciójuk a legendás Beale Street-i Blues City Cafeban kezdődött. Néhány hónapon belül ők lettek a hétvégi kiemelt műsorszám. Mojo és Gee most előveszik a Beale Street-i repertoárjukat, ami garantáltan nagyszerű élményt kínál a memphisi soul, blues és funk szerelmeseinek.

Bérczesi Róbert akusztikus koncert // Vörös Neon

Hiperkarma, BioRoBoT számok és más dalkülönlegességek akusztikus gitárkísérettel, szerzői tolmácsolásban.

MÖRK // Magyar Zene Háza

Négy hosszú év után végre visszatér a MÖRK a Magyar Zene Házába. A 2024-es Still Dreamin’ nagylemez megjelenését követően önmagát hibernáló zenekart 2026-ban is csak pár különleges alkalommal lehet majd elcsípni. Májusban a Magyar Zene Háza színpadán egy igazán unikális MÖRK élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalok a teljes diszkográfiából merítkeznek majd, de természetesen semmi sem pont úgy szólal meg, ahogy bármikor máskor.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. május 9.)

Tücsöktúra a Látó-hegyen

Május 9-én ti is a nyakatokba vehetitek a budai hegyeket a Kult13 szervezésében megvalósuló vezetett kirándulás során. A GreenWalks Budapest túravezetőjével közösen a madarak és fák napja alkalmából a Látó-hegyet hódíthatjátok meg. A kirándulás 4-10 éves kisgyermekes családoknak ajánlott, a túra során bőven lesz idő piknikre, illetve játékos keretek között új ismereteket szerezni a természetről. A 3,5-4 km hosszú túra 9:30-kor indul és körülbelül 12:30-ig tart.

Óbudai Rendvédelmi Nap // Csobánka tér

Május 9-én egyedülálló alkalom nyílik arra, hogy közelebbről is megismerjétek a kék egyenruhások világát. Az Óbudai Rendvédelmi Napon a rendőrség és a sürgősségi szolgálatok nélkülözhetetlen munkájának kulisszatitkai mögé leshettek be, de még egy izgalmas kutyabemutatón is részt vehettek.

Emlékhelyek Napja // több helyszínen

Hazánk legfontosabb, szellemi és kulturális hagyományokat őrző emlékhelyeit állítja középpontba a május 9-én megrendezendő Emlékhelyek Napja. Ebből az alkalomból az ország számos pontján tematikus programokat szerveznek, de Budapesten is bőven tudtok válogatni a helyszínek közül, melyek között sokan teljesen térítésmentesen, néhányan pedig kedvezményes belépőjeggyel várnak titeket. A programok leírását keressétek az esemény weboldalán!

Annie Hall // Bem Mozi

Minden idők egyik legjobb romantikus vígjátéka Woody Allentől, Woody Allennel és persze a csodálatos Diane Keatonnal.

A Táncház Napja // Zeneakadémia

1972. május 6-án rendezték meg az első magyarországi városi táncházat a Liszt Ferenc téren, melynek évfordulóján ünnepeljük évről évre a Táncház Napját országszerte. Idén a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem öt népzenekutató örökségét eleveníti fel egy közös ünnepi koncerten.

GastroFolt // Én kis kertem

Idén először az Én kis kertemben vár titeket a GastroFolt szabadtéri piknikfesztivál. Május 9-én a fergeteges hangulat már csak a korlátlan borkóstolás, a laza, zöld környezet és a zenés fellépők miatt is garantált lesz. Érdemes minél előbb lecsapni az elővételben kedvezményesen megváltható jegyekre!

Kettő kettő tánczenekar // Barlang, Szentendre

22 éves a Kettő kettő tánczenekar, amit hogy másképp ünnepelnének, mint egy koncerttel, ahol eljátsszanak mindent, amit el szoktak játszani: megidézik Jamaikát, a hatvanas éveket, a Skatalitesot és ezek különböző kombinációját.

colorStar 30 // Akvárium

Az idén 30 éves colorStar több állomásos koncertsorozattal ünnepli meg a kerek évfordulót. Az egyeztetések során újra egymásra talált a zenekar első két, meghatározó albumát készítő négy alapító tag. Ez az este a jubileumi koncertsorozat első állomása – több korszak találkozása, közös ünnep, egy térben, egy este.

Dave Gahan 64. // 101 Klub

Dave Gahan a Depeche Mode énekes-dalszerzője május 9-én lesz 64 éves. Ünnepeljétek ezt a 101 Klubban végtelen zenei katalógusával, ami azt jelenti hogy lesz sok Depeche Mode, és mellé a szóló és egyéb projektjeiből is ízelítőt kaphattok. Úgyhogy minden igazi rajongónak itt a helye!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. május 10.)

Tematikus séta a Füvészkertben

Igazán kellemes tavaszi sétára invitál május 10-én a Füvészkert, ahol a kert 250 évet felölelő története mellett a növénygyűjtemény ritkaságait is lesz lehetőség közelebbről megismerni. A Füvészkert növényei között nemcsak a honos, de számos messzi tájról érkezett növényt is megfigyelhettek, képzeletben pedig végigjárhatjátok a világ hegységeinek fenyveseit éppúgy, mint a Szahara száraz homokdűnéit. A sétát Kiss Noémi, kertészmérnök vezeti.

Mindent a Lánchídról – vezetett séta

Május 10-én, vasárnap mindent, sőt, még annál is többet tudhattok meg az elmúlt években teljes felújításon átesett Lánchídról és történetéről. Buda és Pest első, állandó hídján állva felmerül persze a kérdés, vajon hogyan közlekedtek az emberek a Lánchíd megépülte előtt? Többek között szerencsére erre is választ ad majd a Korzózz Velünk sétavezetője, aki izgalmas kulisszatitkok sokaságával készül a programon résztvevőknek.

Belvárosi Kutyafesztivál // Olimpia Park

A Belvárosi Kutyafesztiválon, május 10-én minden a felelős állattartásról fog szólni az Olimpia Parkban. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia-bemutatók, mikrochip-edukáció, közös séta és minikoncertek várnak titeket, családi programok sokaságával egyetemben.

Európa-nap 2026 // Szabadság tér

Ünnepeljétek együtt az Európa-napot és európai uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját 2026. május 10-én, vasárnap a Szabadság téren! Koncertekkel, EU-s információkkal, nemzetközi produkciók fellépésével, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várnak benneteket. A nap egyik fontos eseménye az EU félmaraton is.

Különben jól vagyok // Spirit Színház

Popper Péter írásai május 10-én a Spirit Színházban elevenednek meg, hogy empátiáról, durvaságról, szeméremről, intimitásról, szakításról, újrakezdésről, férfi, női szerepekről, hűtlenségről és illúziókról meséljenek – a hétköznapi fejezetek színpadi hősök példáján keresztül tárulnak elétek.

