9 szenzációs fesztivál és program Budapesten, ami kultúrát csempész a melegedő napokba

A várossal együtt a művészet is virágba borul az egyre melegedő hónapokban: fantasztikus családi napok, zene, tánc, hagyományőrző és közösségi élmények csempésznek felejthetetlen pillanatokat a pezsgő fővárosba. Lubickoljatok hát kedvetekre ebben a kulturális forgatagban!

XXXV. Floralia // Aquincumi Múzeum (2026. május 9.-10.)

Május 9. és 10. között virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flora istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik – mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavaszünnep során tudomány, zene- és táncművészet, történelem és gasztronómia kéz a kézben jár, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza közelebb hozzánk.

Helló, Margit! // Margitnegyed (2026. május 14.-17.)

Május 14–17. között újra jön a Helló, Margit! fesztivál a Margit-negyedben: helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz Színház víkend, Zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, Mechwart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság, ennek része a Fenntartható Divatőrületek a Fény Utcai Piacon.

Múzeumok Majálisa // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. május 16.-17.)

Ha tavasz, akkor majális – jól tudják ezt a múzeumok is. A Magyar Nemzeti Múzeumban idén 29. alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumok Majálisa: május 16. és 17. között sokszínű programok, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések és családi programok gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról. A múzeum lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogyan köthetnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek.

Jazz és Bor Fesztivál // Margitszigeti Víztorony (2026. május 22.-25.)

Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Jazz és Bor Fesztivált, a Víztorony udvara május 22. és 25. között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont: napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és megannyi nagy név, ami pedig a borokat illeti, nem kevesebb, mint hat borrégió képviselteti magát a fesztivál napjain.

Csinibaba Táncdalfesztivál // Budapest Park (2026. május 28.)

Immár hagyomány, hogy a Katona József Színház társulata tavasszal fergeteges retro-partyt csap a Budapest Parkban. A harmadik Csinibaba Táncdalfesztivál a Rendszerváltás évei címet kapta, és a ’80-as évektől a ’90-es évek közepéig vonultatja fel a korszak legendás dallamait – visszatérő és új vendégek társaságában. Május 28-án futurisztikus, kicsit sci-fis díszletek, megújult hangzásvilág, retró hangulat és sok meglepetés várja a táncoslábúakat.

Duna Karnevál (2026. június 12.-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

Szecessziós kavalkád // Helytörténeti Múzeum (2026. június 13.)

Június 13-án Kőbánya gazdag szecessziós öröksége kerül reflektorfénybe a Helytörténeti Múzeum udvarán, a Füzér utcában. A rendhagyó szecessziós kavalkádra sok-sok művészettel, zenével és játékokkal készülnek a szervezők: lesz alkotósarok, buborékkert, hennafestés, hajfonósarok, a kicsiknek pedig még légvárral is kedveskednek. A színpompás családi programokon való részvétel ingyenes – kicsiket és nagyokat is szeretettel vár a X. kerület!

JazzFest Budapest // Városháza Park (2026. június 27.)

A világ jazz-színterének színe-java is összegyűlik Budapesten, hogy több mint egy héten át felejthetetlen élményekkel ajándékozza meg a műfaj szerelmeseit. Az ötödik JazzFest június 27-én veszi kezdetét, és Magyarország egyetlen prémium jazzfesztiváljaként ismét bemutatja a legnagyobb tehetségeket, miközben a jazz szakértőit és kedvelőit egyaránt megszólítja. A koncertek helyszíne a Városháza Park, az idei díszvendég pedig nem más, mint Dél-Korea!

Csík Zenekar Feszt // Budapest Park (2026. július 5.)

Fergeteges folkfesztiváltól lesz hangos július 5-én a Budapest Park, hála a Csík Zenekarnak. A mulatság már délután kezdetét veszi: érkezik Szabó Balázs Bandája, a Besh o droM, Szalonna és Bandája, este pedig a Csík Zenekar nagykoncertje lesz hallható Törőcsik Franciska, Mező Misi, Vecsei H. Miklós és még sok más előadó közreműködésével. A koncertek között és 22 óra után a Tarsoly zenekar muzsikája és táncház gondoskodik a remek hangulatról.

