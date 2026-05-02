20+ kihagyhatatlan fesztivál Budapesten a fergeteges nyárkezdéshez

Mindenütt jó, de a legjobb… a szabadban! Mi legalábbis úgy érezzük a legmelegebb évszak közeledtével, hogy jó minél több időt tölteni a szabad ég alatt. A nyárra hangolódáshoz ennek apropóján fantasztikus fesztiválokból válogathattok a fővárosban májusban és júniusban.

Roma Hősök – VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál // több helyszínen (2026. május 5. és 9.)

A május 5. és 9. között zajló eseménynek az Eötvös10 és a Ferencvárosi Pinceszínház ad otthont, ahol stand up estek, monodrámák, performanszok, kiállítások és koncertek várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek traumákról és örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. A produkciók őszinték, gyakran szatirikusak, és nem kerülik ki a kényes témákat sem. A nevetés itt nem könnyedség, hanem felszabadító erő, amely segít kimondani és megérteni a nehézségeket. Az előadásokat közönségtalálkozók és zenei programok egészítik ki.

Bővebb információ >>

Ludovika Fesztivál // Orczy-park (2026. május 7-9.)

Immár 16. alkalommal várja az érdeklődőket szabadegyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a május 7. és 9. között megvalósuló Ludovika Fesztivál. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezenkívül 7-én Tóparti Kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal vár mindenkit az Orczy-park.

Bővebb információ >>

Kincsem+ Fesztivál // Kincsem park (2026. május 8-10.)

Street food, izgalmas lóverseny és koncertek egy helyen? A Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show keretében mindez megvalósul, ráadásul egyazon hétvége leforgása alatt. Május 8. és 10. között hangulatos zenei aláfestés mellett merülhettek el az ország legjobb street food kínálatában, családi programokon vehettek részt, izgalmas futamoknak lehettek szemtanúi, de a hétvége során az is kiderül majd, kik kapják az idei Food Truck Show díjakat.

Bővebb információ >>

PesText Fesztivál // több helyszínen (2026. május 8-9.)

Ismert skandináv, lengyel és olasz szerzők, köztük a norvég Erlend Loe és a világhírű svéd krimiszerző, Arne Dahl érkeznek Budapestre a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál meghívására május 8-9-én. A sokszínű programoknak – amelyek között felolvasások, kiállítások, dedikálás, workshopok és inspiráló pódiumbeszélgetések is helyet kapnak -, a Három Holló, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Gellért-hegy adnak otthont.

Bővebb információ >>

The Budapest Coffee and Tea Festival // Vasúttörténeti Park (2026. május 8-10.)

A tea és a kávé szerelmesei talán soha nem fognak egyetérteni abban, hogy melyik ital a jobb, májusban azonban három napra eláshatják a csatabárdot. Május 8. és 10. között italok, designmárkák és inspiráló programok várják a két tábor szerelmeseit a Vasúttörténeti Parkban.

Bővebb információ >>

Csak a Mentes Tavaszi Fesztivál // MOM Sport (2026. május 9-10.)

Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja május 9. és 10. között várja a speciálisan étkező, tudatos látogatókat a MOM Sportban, ahol csupa glutén-, cukor-, laktózmentes és vegán élelmiszer közül tudtok válogatni, de natúrkozmetikumokat és tisztítószereket is találtok majd a kínálatban.

Bővebb információ >>

XXXV. Floralia // Aquincumi Múzeum (2026.május 9-10.)

Május 9. és 10. között virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flora istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik – mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavaszünnep során tudomány, zene- és táncművészet, történelem és gasztronómia kéz a kézben jár, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza közelebb hozzánk.

Bővebb információ >>

Garázsvásár Fesztivál // több helyszínen (2026. május 9-10.)

Páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más, különleges csecsebecse cserélhet gazdát május 9-én és 10-én a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felérő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban, egy „kalóztérkép” alapján járhatjátok be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árusítók száma már a kétszázat is elérheti.

Bővebb információ >>

Belvárosi Kutyafesztivál // Olimpia Park (2026. május 10.)

A Belvárosi Kutyafesztiválon, május 10-én minden a felelős állattartásról fog szólni az Olimpia Parkban. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia-bemutatók, mikrochip-edukáció, közös séta és minikoncertek várnak titeket, családi programok sokaságával egyetemben.

Bővebb információ >>

Helló, Margit! // több helyszínen (2026. május 14-17.)

Május 14. és 17. között kultúrától és színes programoktól dobban a II. kerület szíve, hiszen megrendezésre kerül a Helló, Margit! fesztivál. Felolvasóestek, beszélgetések, gyerekprogramok, koncertek a Bajdázótól a Sipos Ábel Live Bandig, Pintér Béla és Társulata előadásai, Mechwart piknik, képzőművészettel, divattal kapcsolatos programok és megannyi közösségi esemény vár a Margit-negyedben – idén a fenntarthatóságnak kiemelt figyelmet szentelve.

Bővebb információ >>

House Piknik: Nagy Piknik 2026 // Budaörsi Repülőtér (2026. május 15-16.)

Ha szeretitek a house műfaját, május 15-16-án a budaörsi House Pikniken a helyetek! A stílus köré épülő, kétnapos minifesztiválon napközben családbarát programok szerveződnek, este azonban a látványos fényshow-val kísért buliké lesz a főszerep. A jegyár fejében részt vehettek techno jógán, falat mászhattok, nevezhettek a teqball bajnokságra, betérhettek a pihenőzóna perzsa szőnyeges bedouin sátraiba, és vár rátok a vízipipa lounge is.

Bővebb információ >>

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2026. május 15-17.)

Ezzel az elnevezéssel aligha kell meggyőznünk arról, hogy május 15. és 17. között miért lesz érdemes az ALLEE felé venni az irányt, megadjuk azért a kezdőlöketet: édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyi-féle, de még rántott és mentes palacsinta is vár rátok a Budai Palacsinta Pikniken.

Bővebb információ >>

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. május 16-18.)

Idén is megrendezésre kerül a népszerű Kürtőskalács Vigalom, még több élményt csempészve a Fővárosi Állat- és Növénykert egyébként is mozgalmas mindennapjaiba. A Vitéz Kürtős cukrászdája glutén-, tej-, laktóz- és tojásmentes alternatívákkal, „csináld magad!” standdal, és sok-sok meglepetéssel vár. A koncertekkel és gyermekprogramokkal kísért eseményen 30 különböző ízű és formájú kürtőskalács közül választhatnak az édesszájú látogatók.

Bővebb információ >>

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is várja a látogatókat. 21-én este pedig nagyszabású és természetesen ingyenes Krisz Rudi koncert vár.

Bővebb információ >>

Jazz és Bor Fesztivál // Margitszigeti Színház (2026. május 22-25.)

Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Jazz és Bor Fesztivált, a Víztorony udvara május 22. és 25. között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont: napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és megannyi nagy név, ami pedig a borokat illeti, nem kevesebb, mint hat borrégió képviselteti magát a fesztivál napjain.

Bővebb információ >>

Jön a 18. BelFeszt // több helyszínen (2026. május 29-31.)

2026-ban ismét megrendezésre kerül a város legnagyobb nyárindító fesztiválja, a BelFeszt. Az V. kerület két ikonikus helyszínén, a Szabadság és az Erzsébet téren fergeteges koncertek, arcfestés, bábszínház, kézműves foglalkozások és kosaras körhinta várja a látogatókat, mindez teljesen ingyenesen. A sorban a 18. Belvárosi Fesztivál pontos időpontja és részletes programfelhozatala hamarosan érkezik – friss információkért látogassatok el a BelFeszt Facebook-oldalára!

Bővebb információ >>

Eleven Tavasz // több helyszínen (2026. május 29-30.)

Május utolsó hétvégéjén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, a Bartók Béla út méltán népszerű Eleven Tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmeseit koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítók is, a legkisebbekről pedig külön családi és gyerekprogramok gondoskodnak.

Bővebb információ >>

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7 között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

Bővebb információ >>

Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Nem telhet el év a Városliget egyik leghangulatosabb rendezvénye, a Rosalia Borpiknik nélkül. Az ország legüdébb borait a Hősök tere szomszédságában található zöldövezetbe gyűjtő fesztivál ezúttal június 4. és 7. között várja a borok szerelmeseit. A nyár első napjait nemcsak gasztronómiai élvezetekkel, hanem szokás szerint koncertekkel és interaktív programokkal is megfűszerezik. A piknikplédet ne felejtsétek otthon, úgy még idillibb a kikapcsolódás!

Bővebb információ >>

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2026. június 4-7.)

Ismét a Millenáris Park ad otthont az ország egyik legrangosabb gasztronómiai eseményének, az MBH Bank Gourmet Fesztiválnak. A “Made in Vidék” szlogennel futó négynapos kulináris ünnepen Magyarország legjobb séfjei, cukrászai, borászai és bartenderei gyűlnek össze, hogy egy felejthetetlen hosszú hétvége erejéig megmutassák, milyen sokszínű is a hazai gasztronómia. Ínyenc fogások, különleges borok és mesteri koktélok június 4. és 7. között Buda szívében!

Bővebb információ >>

VárkertFeszt // Várkert bazár (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én változatos programok sorának ad ismét otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorral készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élőzenei koncerteket szerveznek. A Várkert Mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made In Hungária című filmeket, az Öntőház udvaron pedig Metha naplementés szettjére lépegethettek. A programok többsége ráadásul ingyenes.

Bővebb információ >>

Kispesti Városünnep // KMO Művelődési Központ (2026. június 6-7.)

Fergeteges, ráadásul ingyenes rendezvénysorozattal rúgja be a nyarat a KMO Művelődési Központ: június 6-án és 7-én tudományos játékparkkal, akadálypályával, meseponttal, vásárral, kitelepülőkkel, remek koncertekkel és persze sok-sok nevetéssel telik meg a Templom tér, Kispest születésnapja alkalmából.

Bővebb információ >>

Duna Karnevál // Margitsziget (2026. június 12-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

Bővebb információ >>

