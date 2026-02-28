7 szenzációs kora tavaszi program az ország legszebb helyszínein márciusra

Ha valami biztos, az az, hogy márciusban sem fogtok unatkozni, hiszen a korai tavasz az ország legszebb helyszíneire is ellátogat: köszöntsétek az új évszakot gasztronómiai fesztiválok kavalkádjával, virágba boruló arborétumokkal, pincejáró és aktív kikapcsolódással kecsegtető túrákkal.
Hóvirágünnep // Alcsútdoboz
Az Alcsúti Arborétumot ugyan minden évszak a maga módján ünnepibe öltözteti, a kora tavasszal esedékes hóvirágünnep és vele együtt a tavasz első hírnökei rendkívüli bájt kölcsönöznek a természeti értékekben bővelkedő helyszínnek. A méltán nagy népszerűségnek örvendő, tavaszváró természeti látványosság alkalmával hófehér virágmezők kísérik a látogatók minden egyes lépését. Ahogy az lenni szokott, a virágzást nagyban befolyásolja az időjárás, a jó hír azonban, hogy az arborétum Facebook-oldalán minden fontos információt megosztanak a virágzás kezdetével és az eseménnyel kapcsolatban.
Családi túra a Hévíz-patakon (2026. március 7., 8., 14., 15.)
Március folyamán több alkalommal is részesei lehettek egy felejthetetlen családi élménynek, mely során a Hévíz-patak csodálatos világát fedezhetitek fel egy háromórás kenutúra alkalmával. A gőzölgő termálvizű, lassú sodrású patakon evezve, tündérrózsákat kerülgetve és alacsony hidak alatt átbújva tehetitek izgalmassá a tavasz első hónapját. A kezdők által is könnyedén teljesíthető túra során lehetőség lesz karnyújtásnyi közelségből megismerni a patak izgalmas növény- és állatvilágát. Az evezés végén némi finom forró teával és forralt borral melegíthetitek át magatokat.
Villánykövesdi pincejáró túra (2026. március 6., 13., 20., 27.)
A Villányi borvidéken járva minden borrajongónak kötelező program a villánykövesdi pincejáró túra: március szombatjain lehetőség nyílik helyi borászok pincéiben megkóstolni isteni boraikat. A 2-3 órát felölelő programon pincénkként 3-4 borból is kortyolhattok, de a házilag készített borkorcsolyák sem maradnak majd el. Aki tovább fokozná a kulináris élvezeteket a túra után érdemes betérnie a pincesor lábánál található Sárga Ház Borgerezőbe is. A helyszín a vasúti megállótól néhány perc sétára található, de transzferrel is készülnek a biztonságos kikapcsolódás érdekében.
Taste Balaton Fesztivál // több helyszínen (2026. március 6-15.)
Mi mással indulhatna a tavasz, ha nem a Taste Balaton Fesztivál gasztro-kulturális pezsgésével? A március 6. és 15. között megrendezésre kerülő 10 napos rendezvénynek a Balaton északi és déli partján található legkiválóbb vendéglátóhelyek adnak otthont. A fesztivál keretében élvezhetitek az exkluzív kóstolómenüket, részt vehettek gasztrotúrákon, koncertvacsorán, borkóstolókon, irodalmi beszélgetéseken és vendégséf bemutatókon egyaránt. Ezen kívül a szakmai és tudományos előadások, lebilincselő workshopok és a kulisszákba való bepillantás sem hiányzik majd a programkínálatból.
Idegenvezetés a 100 éves Pintér-kert Arborétumban (2026. március 6.)
Március első péntekjén igazán különleges vezetett sétán vehettek részt a pécsi Pintér-kertben, hiszen a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó arborétum idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját. A Tettye közvetlen szomszédságában álló park bámulatos látványt nyújt tavasszal: különleges örökzöldek, gyümölcs- és díszfák között barangolhattok, de még egy várromot és egy bűbájos pavilont is felfedezhettek, aminél jobb tavaszi fotópontot keresve sem találhattok. A nagyjából egy órát felölelő program során megnézhetitek a Mecsek-kiállítást is.
Tiszator Böllérfesztivál // Abádszalók (2026. március 7.)
Március 7-én, szombaton ínycsiklandó illatok lengik be Abádszalókot, megrendezésre kerül ugyanis a Tisza-tó régiójának nagy népszerűségnek örvendő gasztrofesztiválja, a Tiszator Böllérfesztivál. Az eseményen mindenkinek ott a helye, aki kicsit is kíváncsi rá, hogyan is zajlik egy disznóvágás. A fesztiválhangulatot változatos zenei programok és hagyományőrző előadások, vásári forgatag, gasztronómiai versenyek és kóstolók teszik teljessé. A rendezvény amellett, hogy remek hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik, tökéletes választás a gasztronómiai kalandokra vágyóknak egyaránt.
Egri Csillag Pincetúra a Szépasszony-völgyben (2026. március 14.)
A jó idő beköszöntével nincs is kellemesebb hétvégi program, mint kiülni az egri Szépasszony-völgy napsütötte borteraszaira, és belekortyolni a környék fenséges boraiba. Az élményt még emlékezetesebbé tehetitek azzal, ha csatlakoztok a március közepén megrendezésre kerülő pincetúrához, ahol sorra látogathatjátok pincészeteket: jó úti társatok lesz ebben a menetlevél, de a játékos feladványoknál az eszetekre is szükségetek lesz. Az egész napot felölelő programsorozaton délután egy vezetett borkóstolón is részt vehettek, ha pedig igazán szerencsések vagytok, még egy borvacsorát is nyerhettek.