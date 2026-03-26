Földi paradicsom a Dunakanyarban: 10 kihagyhatatlan látnivaló a térség egyik legszebb városában

Míg egykor az uralkodók kedvelt tartózkodási helyeként ismerték, ma már földi paradicsomként tekintünk rá, ahol a gasztronómia, a kultúra, a városi idill és a természeti szépségek egyszerre találkoznak. Nagymarosra utazni már csupán a Duna-parti sétány panorámája miatt is megéri, azonban a sor itt nem áll meg. Mutatjuk, merre barangoljatok, ha a Dunakanyar ékszerdobozát a bakancslistátokra tűznétek!

Kalandok a városban

Szent Kereszt felmagasztalása templom

Igazi történelmi relikviát rejt az árnyas gesztenyefák oltalmát élvező nagymarosi Szent Imre tér, ahol a Dunakanyar egyetlen, ma is álló középkori egyházi műemlékére, a nagymarosi templom tornyára bukkanhatunk. A gótikus és barokk stílusjegyeket is magán viselő nagymarosi templomot az 1300-as években kezdték el építeni, a toronnyal pedig a XIV. század végén bővült. A források szerint a 1600-as években még kerítés vette körül az épületet, a körülötte lévő házak pincéjében pedig bort tároltak vagy éppen oda menekültek a török uralom idején. A templomot az 1770-es években barokk stílusban építették újjá, bár a mai napig láthatjuk hajójának jobb oldalán az 1504-ből származó gótikus kapukeretet. Végül a XX. század elején is helyreállították az épületet és a században sorra tárták fel a középkori emlékeket.

2626 Nagymaros, Szent Imre tér 2. | Weboldal | Facebook

Német Nemzetiségi Tájház

Ha már Nagymaroson járunk, akkor egy-két pillanat erejéig visszakalauzolhatjuk magunkat a múltba is, ugyanis 2017 óta vár minden időutazót a nagymarosi sváb tájház. A közösségi összefogással létrehozott gyűjtemény a sváb nemzetiségi lakosság életvitelét, használati eszközeit mutatja be, melyeket vitrinekből, padlásokról menekítettek ki. A kiállítás hétvégén és ünnepnapokon várja az érdeklődőket 10 és 18 óra között.

2626 Nagymaros, Nyár utca 2. | Facebook

Törökmezői Turistaház és Kis-Állatpark

Ha kisgyermekekkel indulunk útnak, s szeretnénk, hogy a kicsik és nagyok is élvezzék a túrázást, akkor Törökmező környékén járva a Törökmezői Turistaházat is útba ejthetjük, ahol az aprócska Törökmezői Kis-Állatpark varázsolja el a gyerekeket. A parkban emlősök, madarak és hüllők is élnek, így hát ormányos medvével, lámával vagy akár királypitonnal is összefuthatunk ittjártunkkor. Majd miután kiélveztük az állatok társaságát, a Törökmezői tanösvényen koptathatjuk tovább a túrabakancsunkat.

2626 Nagymaros, Törökmező hrsz. 013/2. | Facebook

Sigil Galéria és Kávézó

Egyszerre lehet egy kulturális kitérő és gasztronómiai élmény is a Sigil Galériába betérni, ahol időszakos kiállítások alkalmával ismerhetjük meg a képzőművészet képviselőinek munkáit, leginkább festő- és fotóművészeti alkotásokon keresztül. A kulturális kalandokat követően egy-egy csésze kávé és néhány falat sütemény koronázza meg a látogatásunkat. Az új kiállítások híréről pedig a kávézó Facebook-oldalán tudunk tájékozódni.

2626 Nagymaros, Magyar utca 2. | Facebook

Gasztroélmények Nagymaroson

Tandem bár

A nyári esték bohókásan idilli hangulatát idézi meg a nagymarosi Tandem bár, mely Nagymaros és Zebegény között, közvetlenül a bicikliút mellett várja a felfrissülésre vágyó túrázókat és kerékpározókat. A Dunakanyar romkertje a Szimpla kistestvéréhez méltóan élő zenés koncertekkel, DJ-szettekkel, kertmozival, vásárokkal, valamint a kulináris élvezeteket a fellegekbe repítő falatokkal csábít be mindenkit színes világába. Egy ideje pedig már szaunával is várja a pihenésre vágyó, megfáradt utazókat.

2626 Nagymaros, hrsz. 10001/4. | Facebook

Édeske Cukrászműhely

A nosztalgia őrzőjeként is aposztrofálhatnánk az Édeske Cukrászműhelyt, amely egy régi parasztházban talált otthonra, s romantikus, vintage hangulatával már az első pillanatban levesz a lábunkról. A csodálatot pedig tovább fokozza a tradicionális receptek alapján készült süteményeivel, valamint a saját készítésű fagylatjaival és csokoládéival egyaránt. Ha pedig a melengető napsugarak is kikacsintanak, akkor hangulatos udvarán, a tornác mellett hódolhatunk az édes ízélményeknek az Édeskében.

2626 Nagymaros, Dózsa György út 21. | Facebook

Piknik Manufaktúra

Ha két keréken suhanunk el a Dunakanyar legszebb panorámapontjai mellett, akkor utunkba eshet a Piknik Manufaktúra is, ami mellett vétek lenne csak úgy eltekerni. A vidék egyik legszebb kilátását kínáló helyen mintha csak a nagymamánk árnyas lugasa alatti kiülőre érkeztünk volna meg: a padokra lecsüccsenve ráadásul a visegrádi várral szemezhetünk. Egy igazi ékszerdoboz ez, ahol nem csupán a hangulat kivételes, hanem az ételek is. Hamburgerek, rostlapon készült húsok, vegetáriánus és vegán étkek legjava vár itt ránk kézműves sörök, házi szörpök és koktélok társaságában.

2626 Nagymaros, Hunyadi sétány 2. | Facebook

Mesébe illő panorámák nyomában

Julianus-kilátó

Ikonikus és lélegzetelállító: e két szónál aligha írja le más jobban a Dunakanyar madártávlati panorámáját, mely a Julianus-kilátóból tárul elénk. A vidék őrtornyának is nevezett, Hegyes-tetőn rejlő 15 méter magas messzelátóból a Duna kacskaringós vonalán, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny lankáin legeltethetjük szemünk világát, és természetesen a Visegrádi vár, valamint a Salamon-torony sziluettjét is megpillanthatjuk innen.

A kilátóhoz Nagymaros vasútállomásától az S jelzésű útvonal vezet el minket, a nagyjából 4,3 km-es út pedig egy középnehéz túrával kecsegtet. Ha pedig felértünk, akkor nemcsak a panoráma kárpótol minden fáradtságért, hanem a pihenésre invitáló padok és asztalok is. Amennyiben szusszantunk egyet, Törökmezőt is a bakancslistánkra tűzhetjük, ugyanis a kilátótól a Törökmezői tanösvény, a ZT jelzésen kalauzol el minket az idilli mezőre.

Remete-barlang

Az 1800-as években járunk, amikor a Szent Mihály-hegy oldalába vájt barlang remetéjét sorra keresték fel a falusiak a tanácsaiért – legalábbis a legenda szerint. E mendemonda azonban itt nem ér véget, sorai szerint a remete szamara naponta lebandukolt a Dunához, majd egyedül vitte fel a vizet és a falubeliek ajándékait a szerzetesnek. Egy nap azonban a szamár vízbe fulladt, s kisvártatva a gazdája is követte őt a túlvilágra.

Bár aligha tudhatjuk, hogy a mesében szereplő remete létezett-e valaha, az sokkal valószínűbb, hogy a Remete-barlangban a XII. században bencés szerzetesek gyakorolták a vallásukat. A vulkáni aktivitás hatására létrejött üregen egyébként emberi beavatkozás nyomai is látszódnak, ugyanis a rómaiak feltehetően őrhelyként használták azt, majd a középkorban sziklakápolnaként funkcionált. A 220-230 méter magasságban fekvő, 10 barlangból álló csoport Sziklatemplomát ismerjük Remete-barlangként, melyet szintén a nagymarosi vasútállomástól együtt futó S és S+, majd a SΩ jelzésen közelíthetünk meg.

Gesztenyés tanösvény

A nagymarosi révtől induló, 4,6 kilométer hosszú Gesztenyés tanösvény a település szelídgesztenyésének – állítólag – 700 éves múltját, illetve jelenét tárja fel előttünk, s a 21 állomáson elhelyezett táblákon mesél a gesztenyések természeti értékeiről. A szinte végig az erdő mélyén kanyargó túraútvonal megannyi feledhetetlen ponton halad végig. Mielőtt beérnénk a sűrű rengetegbe, a Fő tér vadgesztenyefáiban gyönyörködhetünk, megtekinthetjük a Szent Kereszt felmagasztalása templomot, és a falusi idillt megidéző Kálvária mellett is elhaladhatunk. Magasabbra kapaszkodva a Kaci-pihenő mesebeli kilátása vár ránk, Köves-mezőn kiváló piknikezőhely állít meg egy szusszanásnyi időre, és végül a kertek alatt jutunk vissza a Duna-partra.