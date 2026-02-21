8 kihagyhatatlan látnivaló, ami a Dunakanyar egyik legszebb falujába csábít

Zebegényt gyakran emlegetik a Dunakanyar ékszerdobozaként is – nem is csoda, hiszen a község bájos utcáinak és a hegyről nyíló pazar panorámának köszönhetően valóban páratlan úti cél hazánkban. Összegyűjtöttük nektek, mely látnivalókat nem érdemes kihagyni, ha itt jártok.

Dőry-kastély

Zebegény eldugott gyöngyszeme a káprázatos Dőry-kastély, melyet a XX. század elején építettek. A Duna partján álló eklektikus stílusú épületet báró Dőry Vilmosné emeltette otthonául, a kastély napjainkban a Sauska család birtokában áll. A Dőry-villaként is emlegetett épület nem látogatható ugyan, be kell érnünk annyival, hogy kívülről gyönyörködünk a pompájában. A kastélyhoz fűződő érdekesség, hogy Mikszáth Kálmán Különös házasság című történelmi regényében épp a Dőry család tagjai jelennek meg szereplőkként.

2627 Zebegény, Dózsa György út 22.

Kálvária és Kálvária-kápolna

Zebegény teljes körű bejárásához hozzátartozik a Kálvária-domb felfedezése is, ahol Jézus szenvedéstörténetének 14 stációját járhatjátok végig. A dombon felfelé haladva 9 stációs házat tekinthettek meg, a domboldalra felérve pedig megpillanthatjátok a XIX. század közepén épült klasszicista Kálvária-kápolnát, melynek külső falai további négy stációt, a kápolna belseje pedig az utolsó állomást őrzi. A dombtetőre vezető út önmagában is mesés, de a kápolna mellett is meghitt, nyugodt környezet vár benneteket.

2627 Zebegény, Kálvária út

Szent Mihály-sziklakápolna

A Kálvária-domb oldalában, a hegyre kanyargó szerpentines úton fedezhetitek fel a sziklakápolnát, amely a legenda szerint a helyi remetéknek egykor otthont adó barlang helyére épült. Itt emelték Zebegény első szent épületét, a Szent Mihály-templomot, amelyből mára csak a sziklába vájt szentély tanúskodik, mellette az utolsó remete jelképes sírhelyével. A XX. század közepén Jékey László és felesége, Bartóky Magda román stílusú, timpanonos, díszes homlokzatot és kovácsoltvas kaput építtettek a barlanghoz, amely ma a szentélyben található szobrokat és egy, a remeték által készített domborművet őriz.

2627 Zebegény, Szőnyi István utca

Kós Károly-kilátó

A Kós Károly-kilátó vitathatatlanul Zebegény egyik legnépszerűbb látnivalója, hiszen fentről mesés panoráma nyílik a Dunakanyarra. A Csóka Árpád tervei alapján készült faépítmény is a Kálvária-dombon áll, a Nagy-Kerek-hegy oldalában. A kilátó különlegessége, hogy tervezője többféle szimbólumot is beleálmodott az épületbe. Szemből egy római őrtoronyra hasonlít, utalva a hajdan itt húzódó védelmi vonalra. Oldalról inkább egy templomot formáz, tisztelegve a kilátó névadója, Kós Károly munkássága előtt. A kilátó alsó része pedig egy székelykaput hivatott szimbolizálni, utalva Kós Károly erdélyi származására.

2627 Zebegény, Kálvária út

Hétlyukú híd

Zebegény központjától alig pár száz méterre találjátok a Malom-völgyi-patakon átívelő hétlyukú vasúti viaduktot, amely a magyar vasúttörténet egyik legrégebbi ipari műemléke is egyben. Az igazi kuriózumnak számító építészeti műremek a XIX. század közepe óta szolgálja a vasúti közlekedést, habár a megnövekedett forgalom miatt a század végén szükségessé vált, hogy kiszélesítsék. Szerencsére az eredeti klasszicista stílusban épült Hétlyukú híd megtarthatta formáját, így eredeti félköríves téglaboltozatú külsejét ma is megcsodálhatjátok az országút felőli oldalon.

Napraforgó-házak

Van Zebegénynek egy különleges szeglete, amely a múlt szívmelengető történeteit őrzi. A város egykori főútján sétálva talán nektek is feltűnik, hogy sorra követik egymást a kék színűre festett manzárdtetős házak, az általuk közrefogott kék és zöld kerítések, valamint, hogy napraforgó-szimbólumok kísérik utatokat. Az utcán sorakozó házak egy részét az 1920-as évek végén gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska vásárolta meg és újíttatta fel. A grófnőt – akit történetesen Napraforgónak is hívtak -, nemes cselekedet hajtotta, ugyanis felkarolta a helyi, nehézsorsú gyermekeket, akik a Virágegylet biztonságos közösségében tanulhattak és fejlődhettek.

2627 Zebegény, Táncsics Mihály utca

Havas Boldogasszony-templom

A Zebegény szívében található szecessziós stílusban épült Havas Boldogasszony-templom lenyűgöző, építészeti újdonságnak számított, mely Kós Károly, Györgyi Dénes és Jánszky Béla tervei alapján épült fel. A végleges formáját 1910-re elnyerő épület belsejét is az építészek tervei alapján rendezték be, amely harmonizál az épület erdélyi ihletésű, szecessziós külsejével. A belső teret a gödöllői művésztelep vezetőjének, Körösfői Kriesch Aladárnak és tanítványainak freskói és seccói díszítik, a színes üvegablakok pedig Majoros Károly keze munkáját dicsérik. A templomot hétköznapokon és hétvégéken a szentmisék előtt vagy után, előre egyeztetett időpontban tudjátok megtekinteni.

2627 Zebegény, Petőfi tér 440.

Monarchia Rétesház

Az élménydús és egyúttal kellemesen fárasztó zebegényi kirándulást követően, hétvégente érdemes egy kis időt szánni a gasztronómiai élvezeteknek is. A Monarchia Rétesház tárt ajtókkal várja a megfáradt túrázókat, akik frissen készített, hagyományos rétesek társaságában pihenhetik ki fáradalmaikat. A klasszikus meggyes, mákos és túrós rétesek mellett gyakran ínyencségekkel, különleges ízekkel is találkozhattok, érdemes tehát útba ejteni a rétesházat a kirándulás alkalmával.

2627 Zebegény, Kossuth Lajos út 33. | Facebook

