Az ország 8 legszerelmesebb helyszíne, ahol a romantikus hangulat garantált

Az ország legszerelmesebb helyszíneit gyűjtöttük nektek egy csokorba, melyek vagy nevükkel vagy történeteikkel, legendáikkal emlékeztetnek bennünket a nagybetűs szerelemre.

Szerelem-szobor, Vál

A Budapesttől alig 40 perces autóútra található Vál településén, egy dombtetőn, szőlőtőkék ölelésében találjátok a monumentális, 16 méter hosszú, 10 méter magas és méltán nagy népszerűségnek örvendő Szerelem-szobrot. A sokak érdeklődését felkeltő alkotást Alexander Milov készítette és 2017-ben költözött a Haraszthy pincészet területére. A szobor a férfi és a nő közötti konfliktust szimbolizálja a két, egymással háttal ülő alak formájában, míg az egymás felé forduló gyerekek az ártatlanság és az összetartozás jelképei.

Bory-vár, Székesfehérvár

Az örök szerelem szimbólumaként elhíresült székesfehérvári Bory-vár, Bory Jenő építész-szobrászművész, illetve festőművész felesége tervei alapján valósult meg. A történet szerint az épületet Bory Jenő egymaga építette. A munkálatok 1923-ban kezdődtek, az utolsó simításokra pedig 1964-ben, a férfi 1959-ben bekövetkezett halála után került sor. A vár amellett, hogy komplex műalkotás, Székesfehérvár legszebb látnivalója is egyben, ami a pár közös élete és művészi álmai előtt tiszteleg.

A Bory-vár után ti is állíthattok emléket a városban szerelmeteknek:

Rózsakő, Badacsony

A Badacsony déli oldalában fekvő Rózsakőhöz igen romantikus történet kapcsolódik: Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor ugyanis olyan sokat ücsörögtek itt, hogy a helyiek a költő múzsája után nevezték el a bazaltsziklát Rózsakőnek. A szerelmi történetekben bővelkedő Balaton-felvidék egyik legszerelmesebb helyének legendája szerint az a szerelmespár, akik egymás kezét fogva, a tónak háttal leülnek a bazaltkőre, egy éven belül összeházasodnak.

Kripta-villa, Fonyód

Nemcsak a Balaton északi részén, a déli parton is várnak romantikus helyszínek, melyek síron túli szerelmi történeteket őriznek. Fonyódi kiruccanás alkalmával feltétlenül érdemes útba ejteni a Kripta-villát, mely az örök szerelem házaként híresült el. Az épületet Abrudbányai Ödön építtette váratlanul, az esküvő előtt három héttel elhunyt menyasszonya, Magdus emlékére. A Kripta-villa alagsorában vörös homokkőből faragott nászágyon az egymás kezét szorító Ödön és Magdus szobra a síron túl is tartó szerelmet szimbolizálja.

Szerelem-sziget, Veszprém

Ha épp Veszprém környékén vagy pont a királynék városában jártok, érdemes a veszprémi vár keleti oldalának tövében, a Séd patak mellett húzódó sétaút felé kitérőt tenni. A romantikus fahidakkal keresztezett promenád tökéletes randevúhelyszín, mely nem véletlenül kapta beszédes nevét. A város legszerelmesebb helyszínének elnevezése azonban senkit se tévesszen meg, nem klasszikusan vett sziget, jobban mondva egy nagyobb, ámde annál romantikusabb állomás, mely része a veszprémvölgyi Kolostorok és Kertek sétaútnak.

Szerelmesek fája a Bükkben

Bükki barangolás alkalmával, a számtalan szebbnél szebb kirándulóhely és látnivaló meglátogatása közben szenteljetek egy kis időt a Bükkszentlélek környékén található különleges bükkfapárnak. A szerelmesek fájaként hívott bükkfák a bükki kéktúra útvonalán nyűgözik le az arra túrázókat miközben Bükkszentlélekről a Látó-kövek irányába haladnak. Hogy a fák látványa rendkívüli, nem túlzás, ugyan első pillantásra egy hatalmas bükkfának lehetünk szemtanúi, körbejárva látszik igazán, ahogy a két bükkfa már jóideje összeölelkezett, sőt mi több még gyökereik is összefonódtak az évek során.

Zsongorkő, Mecsek

A Mecsekben is találni olyan helyszínt, mely összefonódik szerelmesek legendáival. A különleges sziklaformáció, a Zsongorkő és páholyszerű kiszögellése többek által is ismert, hiszen lélegzetelállító az innen nyíló végeláthatatlan kilátás. A vöröshomokkő sziklaszirtről Cserkúton és Kővágószőlősön túl lábunk előtt terül el a Dráva síkja, távolban a Villányi-hegység a nyugati csúcsaival. A legenda szerint a török hódoltság idején Zsongor menyasszonyára szemet vetett a török basa és Jakab-hegyi várába vitette. Miután Zsongor a várból megszöktette kedvesét, a törökök elől menekülve más kiutat nem láttak a szabadulásra, minthogy közösen a mélybe vessék magukat a sziklaszirtről. A hely neve eképp tiszteleg a hősies ifjú és a síron túl is tartó szerelem előtt.

Szerelem-sziget, Budatétény

A budatétényi Hárosi-öbölben található Szerelem-sziget a hasonló elnevezésű veszprémi úti céllal ellentétben valódi, vízzel körülhatárolt, érintetlen terület. Az ember nem is gondolná, hogy néhány percre a nyüzsgő belvárosi forgatagtól, a forgalmas utaktól micsoda varázslatos természeti kincsekre lelhet. Az öböl ártéri erdejében barangolva éppen ezért könnyen hatalmába keríti az embert a romantika. Az itt található Hunyadi- és Háros-sziget mellett a Szerelem-szigetben a partról gyönyörködni olyan, mint maga a szerelem, megérinteni nem lehet, de ha elég kitartóan figyelünk, a részesei lehetünk.

